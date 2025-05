Inteligência Artificial dominou a Bienal da Medicina

Foto: Arquivo Pessoal Médicos Clinete Lacativa, Lúcia e Lúcio Alcântara com Adriana Forti

CENTRALIZADA no tema "Inteligência Artificial e Humanismo na Medicina", foi encerrada sábado, 17, após acontecer durante três dias, a Bienal da Academia Cearense de Medicina (ACM), presidida pelo dr. José Henrique Leal Cardoso. A programação, desenvolvida entre palestras, homenagens e o lançamento da edição do XXI Anais da ACM, teve como momentos de grande importância a mesa-redonda enfocando "A Inteligência Artificial 1 - Impacto, tendência e tecnologia", presidida por Janedson Baima Bezerra. Acompanhando o tema, outros deram continuidade, como: Planejamento de Saúde com IA, dr. Joaquim Celestino Jr. (Uece); IA e humanismo na medicina, dr. Erick Martins Faria de Abreu (UFMG); e Limites éticos da IA pelo acadêmico da ACM, médico Ivan Moura Fé.

A Bienal da ACM, considerada uma passarela de estudos e exposições dos grandes temas, constou também de uma mesa-redonda sobre "Impacto, Tendência e Tecnologia", quando um espaço foi bem utilizado para a apresentação do tema "Na pesquisa de novos tratamentos de Neoplasias e doenças autoimunes", pelo dr. Fernando Barroso Duarte, acompanhado dos debatedores Renan Magalhães Montenegro, Glauco Lobo Filho e Helena Pitombeira.

E prosseguindo sua valiosa programação, a ACM realizou, noite do dia 16, a posse solene da médica Clinete Lacativa, cearense radicada no Rio, como membro efetivo honorário. O ato aconteceu no auditório da Reitoria da UFC, com a presença dos colegas, familiares e amigos da nova acadêmica, ali recebendo discurso valioso do presidente Henrique Leal. Clinete manifestou, como forma de gratidão pela sua escolha, palavras bonitas, mantendo capítulo de sua trajetória como profissional atuante, defendendo a profissão e buscando salvar e orientar a vida das muitas pessoas a ela confiadas, em etapas diversas e difíceis, quer no trabalho médico, quer hospitalar.

Maio ganhou evento importante na agenda do chairman da Qair Brasil, Armando Abreu. Ele participou, na Embaixada de Portugal no Brasil, sediada em Brasília, da cerimônia de abertura da exposição fotográfica e do lançamento do videodocumentário do Projeto Heróis Portugueses do Brasil. Foi no dia 5, data que marca os 10 anos do projeto idealizado por António Bacelar Carrelhas, estudioso dedicado ao resgate da memória de portugueses para a formação do território brasileiro.

A exposição reunindo imagens marcantes das quatro jornadas realizadas entre 2014 e 2024: Pedro Teixeira, o conquistador da Amazônia; Martins Soares Moreno, o guerreiro e fundador do Ceará; 200 anos - os caminhos da independência no Brasil; José da Silva Paes, nas fronteiras do Sul para expandir o Brasil. Essas expedições percorreram mais de 10 mil quilômetros, visitaram mais de 100 cidades, realizaram palestras e distribuíram livros para milhares de estudantes da rede pública.

Lembra Armando Abreu que o projeto Heróis Portugueses do Brasil nasceu da crença no poder da educação e da história como ferramentas de transformação e se consolida como uma ponte entre o passado e o presente, informando e inspirando gerações a compreenderem o valor da memória luso-brasileira. Realizado pela Embaixada de Portugal e pelo Camões - Centro Cultural Português em Brasília, com patrocínio da Atex Brasil, EDP, Instituto Qair e Tambasa, o evento veio celebrar não apenas o legado das expedições, mas esta força da memória como instrumento de identidade e cidadania. Só aplausos!

"Eficiência e Transparência: Inovação na Gestão das Políticas Públicas". Esse é o tema central do XIII Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2025, evento apoiado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com programação nos dias 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos, em Fortaleza, reunindo gestores públicos, servidores, representantes políticos, acadêmicos e cidadãos em geral; promovendo diálogo contínuo sobre as necessidades e os desafios da gestão pública no Ceará e no Brasil. Um dos destaques da programação será a palestra "Primeira Infância - Desafios, Projetos e Ações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará", marcada para o dia 17/6 (terça-feira), às 9 horas. O presidente do TCE, Rholden Queiroz, será o palestrante.

MÉDICO querido, Cabeto Martins Rodrigues trocou de idade. Foi na companhia da amada Rita d'Alva comemorar a data ao lado dos filhos Paulo Marcelo, André e Clarissa, que estudam em São Paulo. O carinho e a alegria dominaram o encontro, garantindo a união que fortalece pais e filhos.

UMA SAUDADE. Partiu para a Casa do Pai o monsenhor Philip Fouad, pároco da Igreja do Líbano. Nascido no Egito e ainda com 76 anos, atuante e mantendo os rituais religiosos diários. Parte de sua vida foi dedicada ao Ceará, ali naquela comunidade não só de libaneses, mas de brasileiros, cearenses que aprenderam a amar e seguir o pastor. Ele foi sepultado no próprio templo religioso, entre lágrimas, saudações e saudade.

O presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri, comandou a homenagem da Casa a Fiec pelos 75 anos de contribuição ao desenvolvimento industrial do Ceará, hoje presidida por Ricardo Cavalcante e fortalecida pelo legado dos ex-presidentes. São 19 mil empresas e 370 mil empregos formais no setor, tirando a indústria cearense reconhecida como pilar estratégico para o crescimento econômico e geração de oportunidades

no Estado.

ELAS - Silvana Bezerra e Íris. A semana é bem movimentada para As Azuis. Amanhã, Silvana Bezerra com Lêda Maria recepcionam o grupo na comemoração do mês de maio. Dia 22, todas participam da celebração de Bodas de Diamante da integrante querida Iris de Paula e de Murilo Alves do Amaral, exemplo maior de uma linda história de amor.

PERMANECE no Museu de Arte da UFC (Mauc) a exposição "Sergio Lima - Seis Décadas". A mostra traz a trajetória de um artista que, muito jovem, manteve no seu fazer diário a prática criativa e potente para ser pintor, gravador, designer, tudo levando a marca de seu potencial criativo e inovador para uma produção valiosa, garantindo uma longevidade marcante, percorrendo exposições nacionais e internacionais, além de premiações importantes. Sérgio Lima é um dos grandes nomes da arte brasileira entre as décadas de 60 e 80. Hoje, ali no Mauc, sua exposição é uma oportunidade única para se avaliar e aplaudir a obra vibrante de Sérgio, mantendo sua linguagem e criatividade, suas inovações técnicas, belos temas e cores, tudo bem grifados pelo potencial do autor, sempre, sempre nos encantando. A exposição de Sérgio Lima fica no Mauc (Av. da Universidade, esquina com avenida 13 de Maio - bairro Benfica) até o dia 30 deste mês.

O mentor e estrategista de governança familiar Cícero Rocha, fundador do Instituto Empresariar, comandou na última quinta-feira, 16, um encontro de peso no Hotel Quality, em São Paulo. Trata-se do Conexão Empresariar 2025, evento inédito voltado exclusivamente ao universo das empresas familiares — segmento que movimenta mais de 90% da economia brasileira. Com presença de conselheiros, consultores e executivos de várias partes do País, o evento marca o lançamento de projetos estratégicos do Instituto, entre eles o livro "101 Dicas para Empresas Familiares de Sucesso", assinado pela própria família Rocha, e o CR Club. A vice-presidente do IE, a psicóloga Vanuza Ferraz, e a diretora de conhecimento, Camilla Cruz, também são presenças confirmadas ao lado de nomes reconhecidos no ecossistema de governança.

ADVOGADA Carolina Parente comemorou seu aniversário em almoço intimista ao lado do esposo, Herton Parente, conselheiro da OAB, e dos filhos. Em clima de afeto e gratidão, o encontro celebrou mais um ciclo com orações, sorrisos e a união da família que lidera a Parente Advocacia, referência no meio jurídico cearense.