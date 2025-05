Punição severa para quem jogar lixo nas ruas

Foto: Samuel Setubal Fortaleza Limpa

Em Fortaleza, não se pratica a cultura da reciclagem, uma atividade que gera emprego e renda, abrindo um leque de benefícios, já que tudo pode ser reciclado: vidro, papel, plástico, metal, por exemplo — beneficiando a cidade e seus habitantes.

Artur Bruno, atualmente presidente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Ipplan), lembra que, diante dessa realidade, é necessária uma ação global, envolvendo desde as residências até os órgãos públicos; das grandes empresas às pequenas — todos devem exercer a prática de manter a cidade limpa.

Como exemplo, temos as cooperativas e os catadores — verdadeiros ambientalistas —, que realizam o trabalho de coleta e processamento para a reciclagem. No entanto, apenas 4% dos resíduos são reciclados, quando esse número poderia chegar a até 60%.

Assimilando bem a lição do prefeito Evandro Leitão, Artur Bruno informa que, em breve, será implementado um plano de desenvolvimento de educação ambiental, que caminhará ao lado de outro plano igualmente necessário: o de fiscalização e punição para entidades e cidadãos que não realizarem a coleta adequada de lixo, mantendo práticas abusivas de sujeira.

Existe, inclusive, uma legislação pronta há muitos anos, mas nunca aplicada. "A hora é esta", diz ele, com muita vontade de ver Fortaleza verdadeiramente reconhecida como uma cidade limpa.

MOLDURAS

Trabalho valioso. O POVO , o streaming do Grupo de Comunicação O POVO, chega aos cinco anos de trajetória. Durante esse período, foram publicadas mais de 2.400 reportagens especiais, com temas que vão da política e economia ao meio ambiente e comportamento, passando por cultura e tecnologia.

No acervo de colunas, contam-se mais de 64 mil conteúdos, assinados por colunistas locais e nacionais, que abordam com excelência e avaliações sólidas temas como esportes, gastronomia, ciência, games, arte, opinião e memória.

As produções audiovisuais são outro serviço marcante.

São documentários, minisséries e filmes — muitos feitos em parceria com artistas e produtoras locais.

Entre os títulos, estão "Nordeste Insurgente" (que revisita a Confederação do Equador e as lutas republicanas no Nordeste), "Castello, o Ditador" (que explora a história política da Ditadura Militar) e "Voo 168 - A Tragédia da Aratanha" (que reconstitui o maior acidente aéreo do Ceará).

O catálogo soma 641 produções.

Hoje, o universo político está reunido nos salões do Ideal Clube, às 19 horas, para o lançamento do livro "Paes de Andrade - O Apóstolo da Democracia", escrito por Juarez Leitão, que também assina, junto com Roberto Pessoa, a programação da noite. De Brasília, chegam as filhas e amigos de Paes, assim como muitos admiradores do grande político, vindos de outras cidades e do interior do Estado.

Importante lembrar que a renda obtida com a venda dos exemplares será destinada à Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza.

No Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), em pleno Centro da cidade, começou a segunda semana de shows louvando a bossa nova. Participam Adelson Viana, Cris Fiúza, Paulo Façanha, Davi Duarte, Edinho Vilas Boas, Rebeca Câmara e os Jovens Cantores da Casa de Vovó Dedé. A programação Maio Bossa Nova de amanhã, quinta-feira (22), registra três shows a partir das 18h, com os cantores e compositores Davi Duarte e Paulo Façanha. Depois, a cantora e violonista Cris Fiúza, mineira radicada no Ceará, sobe ao palco com um show em homenagem à super Nara Leão. Fechando a noite, a cantora, compositora e violonista Rebeca Câmara apresenta um show inédito, em homenagem ao violonista e compositor Baden Powell.

Aconteceu na última quinta-feira (15), no Auditório do Condomínio de Empreendedorismo e Inovação (CEI) da UFC, no Campus do Pici Prof. Prisco Bezerra, uma mesa-redonda sobre experiências de intercâmbio da UFC com a Alemanha. O encontro marca o fortalecimento dessa relação, que agora contará com um escritório do DAAD, aprofundando os laços entre as duas instituições — uma parceria iniciada em 1962, quando foi inaugurado o primeiro leitorado do DAAD no Brasil, na Casa de Cultura Alemã da UFC.

Para a vice-reitora da UFC, professora Diana Azevedo, "a inauguração de um escritório do DAAD é não só um reconhecimento da longa e bem-sucedida história de colaborações da UFC com a Alemanha, como também tem um grande potencial de expandir ainda mais essa colaboração".

"E aí eu chamo atenção para uma das áreas, por excelência, que essa parceria pode apoiar: a de transição energética, biocombustíveis e energias renováveis — temas que interessam muito à Europa de modo geral e à Alemanha, em particular. E o Brasil pode oferecer grandes contribuições, com desenvolvimentos conjuntos, pesquisas e projetos bilaterais", considera Diana Azevedo.

A arquiteta cearense Regina Catunda participou da Corrida de Gramado, evento que reuniu apenas mulheres do Brasil e de países vizinhos. Lá, conquistou mais uma vitória: foi a primeira colocada na categoria máster.

Passarela

A jornalista Mariana Feitosa segue comemorando com alegria seu aniversário e os 20 anos de seu programa "Espaço Vip". No último fim de semana, acompanhada do filho querido, Pedrinho, ela viajou para Camboriú, em Santa Catarina (SC), onde um grupo de amigos organizou uma programação festiva para celebrar os dois acontecimentos.

Foto: Arquivo Familiar Duas belas mulheres na festa de 20 anos do "Espaço Vip": Gizela Dias Branco e Mariana Feitosa

TUDO AZUL

Fernando e Abelardo Targino prepararam uma festa bonita para comemorar a nova idade de Fernando. O evento aconteceu no salão de festas do edifício One, onde o casal mora. A animação começou às 16h30 de sábado, mas muitos aguardaram o domingo raiar. A decoração ficou por conta de Juliana Capelo, enquanto o bolo e os docinhos foram de autoria de Anna Paula Rezende.

Foto: JoaoFilho Tavares Gerber Caraciolo e Bruna Cisny