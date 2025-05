PAES DE ANDRADE A SUA HISTÓRIA E RECORDAÇÕES

Foto: Reprodução/Ana Cecilia Um presente para o governador

Muitos foram os abraços, os ouvidos atentos aos discursos, o passado e as estátuas construídas pelos mais diversos participantes — quase 500 — da noite mágica, que trouxe de volta aos cenários o livro e seu personagem. Era quarta-feira, 21 de maio de 2025. O salão nobre do Ideal Clube estava lotadíssimo para receber o lançamento de Paes de Andrade — o Apóstolo da Democracia, escrito pelo poeta e amigo Juarez Leitão, fiel ao texto, buscando mostrar em cada página a voz vibrante e luminosa de quem soube amar a vida, a família, os amigos — e também defender a liberdade.

Foto: Reprodução/ Ana Cecilia Roberto Pessoa com a família e Eunicio Oliveia, e Mônica

Na harmonia da noite, muitas recordações em verticais histórias horizontais dos muitos amigos de Paes, que souberam ali rememorar verbos imperfeitos, ocasos, auroras interioranas e voos políticos — certos e incertos —, tudo sempre na temperatura de um homem simples e inteligente, que marcou a história política do Ceará.

Foto: Reprodução/Ana Cecilia Um presente para o governador

Mas o mais importante mesmo foi ouvir Juarez Leitão recitar um discurso que percorria o alvorecer da vida de Paes, sabendo agir e falar muito — e pouco se calar diante das realidades sociais. Paes de Andrade, tão amado e amoroso, transformou sua vida, na escrita maiúscula de Juarez, em "um pacto de luta pelas coisas queridas do povo; que, engenhoso desde menino, transformou em utilidades e grandezas o trivial e o comezinho; que o brilho acompanhava para onde ia e o amparava em todos os espaços. E a todas as missões fez mérito e jus, e em cada travessia, sempre houve uma luz a lhe forrar os passos..."

Foto: Reprodução/Ana Cecilia Lúcio e Beatriz com amigos

Lúcio Alcântara, amigo e companheiro de muitas trajetórias políticas com Paes de Andrade, ocupou seu espaço para narrar as lutas políticas e partidárias, além de exaltar o trabalho de Paes — desprovido de mesquinharias e cheio de grandeza — e a longa amizade reinante, nascida através dos pais e prolongada na vocação dos dois pela política, semeando ideias e traçando roteiros para que se atingisse, no país, a prática democrática e humanista.

Roberto Pessoa, integrante da velha turma de amigos de Paes de Andrade e responsável por presentear a história do Ceará com a edição do livro, estava ali — aplaudido também pelo registro de seu aniversário. Chegava aos 82 anos, enxergando bem a luz do sol, para tornar ainda mais brilhante sua vida, seus planos e realizações, na companhia da família, onde muitos recebem e se apaixonam pelos raios da política, garantindo a multiplicação da semente.

Momento do discurso de Juarez Leitão Crédito: Reprodução/Ana Cecilia

A plateia daquela noite abrigava todas as idades, ideologias, contos e flutuações partidárias ao longo de muitos anos. Estavam presentes o governador Elmano de Freitas, os presidentes da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri, e da Câmara Municipal, Léo Couto, além de deputados e vereadores. Do passado, a lista era extensa: Lúcio Alcântara, Gonzaga Mota, Pinheiro Landim, Luiz Marques, Eunício Oliveira e Carlos Benevides, finalmente.

Foto: Reprodução/Ana Cecilia Ferreira Aragão com grupo amigo

Completando — ou melhor, ampliando — a luminosidade da noite, a renda obtida com a venda dos livros foi destinada à Santa Casa de Misericórdia.

Padre Sales, integrante da Paróquia de Nossa Senhora da Paz, levou mais um grupo em peregrinação pelos Santuários Marianos: Lourdes, Limoges, Monte Saint-Michel e Mãe Rainha. Para a coluna, enviou esta foto no momento em que chegava, no último sábado, ao Santuário de Mediogory, expressando todo o seu entusiasmo pelo encontro com Nossa Senhora.

Foto: Arquivo pessoal Estamos em Mediogory

O Projeto Mosaico-40, um dos mais lindos e atuantes grupos de dança de Fortaleza, segue demonstrando toda a sua eficácia e paixão em torno de uma missão quase divina. Movimentando a dança na vida adulta — com a diferença de que não se trata de pessoas que iniciaram seus estudos após a maturidade, mas daquelas que persistem nesse sonho desde a infância —, o trabalho é inspirador e desafiador, por unir gerações em torno do encontro com novos horizontes após os 40 anos de idade.

O grupo prova que a arte não tem idade, mas sim coragem e entusiasmo pelo viver e amar.

Agora, mais uma vez, o Mosaico-40 foi selecionado para participar do Festival de Dança de Joinville, um dos maiores festivais do mundo, que acontecerá de 21 de julho a 2 de agosto.

Foto: Arquivo pessoal Grupo Mosaico 40, nosso Ceará precisando chegar em Joinville

Além das apresentações, o evento oferece cursos, oficinas, workshops, palestras e inúmeras outras ações formativas. Nosso Mosaico-40 precisa estar lá. Precisa mostrar ao mundo o que o Ceará tem de valioso.

Mas, para isso, precisa de patrocínios. Que tal empresários, entidades governamentais, culturais e universidades se unirem em uma ciranda de doações para garantir a presença desses bailarinos no grande palco da dança.

Informações e contato:

(85) 99973-3354,

Instagram:@mosaico40

Nesta segunda-feira, às 14 horas, o governador Elmano de Freitas comandará, no Centro de Eventos, a cerimônia de certificação de 30 turmas concludentes do curso de panificação social do programa "Amor na Massa". Estarão presentes Janja, a primeira-dama do país; Camilo Santana, ministro da Educação; e Lia Freitas, primeira-dama do Ceará e presidente do Comitê Intersetorial do Programa Ceará Sem Fome.

A 6ª Noite Solidária do Instituto de Música Jacques Klein, que une música, gastronomia e sorteios atrativos, já tem data marcada: será no próximo dia 25 de junho, às 18h30, no Hoots GastriPub. "Este evento é valioso, chegando a nos emocionar ao ver pessoas e empresas unindo forças em torno de um propósito maior, que é garantir que a música continue transformando vidas", afirma Bia Fiúza, diretora institucional do IM Jacques Klein.