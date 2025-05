DOM GREGÓRIO TEM NOVA MISSÃO INDÍGENA NO ACRE

Dom Gregório Paixão, revelando em seu trabalho a prática de uma igreja acolhedora, presente no combate às dores dos necessitados, passou uma semana em contato com comunidades indígenas, da Amazônia, no município Boca do Acre, no extremo do estado do Acre. Ele revelou que a viagem longa foi para assumir um novo projeto, conhecendo ali a realidade e visitando os padres que moram em duas paróquias, São Pedro e São Francisco. O arcebispo de Fortaleza lembra: "Esta missão começou há cerca de 20 anos, e agora somos diretamente responsáveis pelas duas paróquias e queremos incrementar e fortalecer o numero de sacerdotes e missionários, dedicando-se a este projeto em que nos sentimos profundamente felizes e naturalmente desejamos que pelo bem que está sendo praticado receba todas as atenções e bênçãos. Ali tem uma comunidade cristã muito ativa. A cidade abraçou os missionários, e eles fazem um trabalho excepcional, desde o atendimento pessoal, a prática da caridade até a presença pelos sacramentos, evangelização, missa, orientação espiritual. São jovens entre 25 e 35 anos. Trabalham todos os dias, assistindo as comunidades ribeirinhas, indígenas e demais aldeias, convivendo com muitas dificuldades".