FACULDADE DE MEDICINA: PRÊMIO COM PROJETO DE SAÚDE DIGITAL

Foto: REPRODUÇÃO/Viktor Braga (UFC) Dr. João Macedo Coelho

A Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio da Faculdade de Medicina (Famed), alcançou o primeiro lugar no edital de seleção pública do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde/I&SD), vinculado ao Ministério da Saúde. Com o tema "Saúde digital: ferramentas e estratégias de fortalecimento do cuidado, gestão e empoderamento em saúde - experiências da UFC", o projeto tem como objetivo desenvolver soluções tecnológicas inovadoras em saúde no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos serviços de saúde de Fortaleza.

Na opinião do diretor da Faculdade de Medicina, João Macedo, entusiasta das ações da instituição e, agora, também deste projeto vitorioso, "as tecnologias digitais são hoje componentes fundamentais das práticas de saúde. Cabe à Universidade não somente a formação de profissionais nessa área, mas também contribuir para sua efetiva incorporação ao SUS, por meio de ações inovadoras e da articulação entre a academia e os serviços de saúde".

"Essa aprovação evidencia a capacidade dos pesquisadores envolvidos na proposição e execução de projetos inovadores, voltados à disponibilização de ferramentas transformadoras para o SUS. Ao mesmo tempo, demonstra a competência na integração entre ensino, serviço e comunidade, proporcionando benefícios para o corpo discente, os serviços de saúde e a população.

Portanto, a aprovação em posição de destaque reforça que a UFC, juntamente com seus docentes e discentes, produz ciência e serviços de ponta, com qualidade e inovação, sendo referência no Brasil", celebra o coordenador do projeto, Shamyr Castro.

Eunício Oliveira está se movimentando com intensidade para retornar ao Senado. Durante o lançamento do livro do sogro, Paes de Andrade, no último dia 20, no Ideal Clube, recebeu demonstrações de simpatia, aplausos e boas conversas ao pé do ouvido.

No fim de semana seguinte, esteve no Cariri, participando de um encontro expressivo com grupos políticos da região — e a agenda segue em expansão.

À colunista, Eunício, sempre sereno, simpático e comunicativo, afirmou que o MDB (PMDB) tem um lugar reservado na disputa por uma vaga no Senado, vaga essa que, segundo ele, foi "temporariamente suspensa por um atropelo eleitoral". Hoje, o partido já ocupa uma das posições na chapa majoritária. "Em nível nacional, foi tomada a decisão de que é necessário repor o número de senadores do MDB, já que sempre foi uma tradição o partido ter presença majoritária naquela Casa", afirmou.

No Ceará, prosseguiu Eunício, há total interesse em eleger um senador, e a escolha recaiu sobre seu nome, devido à sua trajetória no partido, tempo de atuação e ações realizadas. "Já conversei com o ex-governador, senador e hoje ministro da Educação, Camilo Santana. Trocamos opiniões sobre questões relevantes e sobre o avanço das políticas públicas no Ceará, e me senti muito à vontade", disse.

Segundo ele, uma pesquisa recente apresentou seu nome com índices entre 29% e 32% das preferências. "Houve também um encontro em Juazeiro, com manifestações claras de apoio. Então, vejo uma realidade se desenhando em torno de uma aceitação já nesta fase de pré-campanha", avaliou.

"Vamos trabalhar — e trabalhar muito — para honrar essa escolha e continuar fortalecendo nosso partido no Ceará e em todo o

país", finalizou.

O IX Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas (CICPP), encerrado na última sexta-feira, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, realizou a entrega de comendas "pelo reconhecimento do trabalho coletivo e valorização do legado daqueles que ajudam a construir o Sistema de Controle Externo". Foram homenageados o conselheiro Edilberto Pontes (vice-presidente e corregedor do TCE-CE) e o presidente do Tribunal de Contas do Ceará, conselheiro Rholden Queiroz. Falando sobre o evento — tradicional e de grande importância para os tribunais de contas —, capitaneado pelo Instituto Rui Barbosa (considerado a "Casa do Conhecimento"), o presidente do TCE-CE, Rholden Queiroz, destacou que, neste ano, foi realizada uma profunda avaliação das políticas públicas. "O congresso proporcionou visibilidade à pauta ambiental, especialmente diante da realização da COP 30. Daí surgiram debates sobre temas urgentes, como a governança ambiental, as mudanças climáticas, a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos, especialmente quando voltados à preservação do nosso patrimônio natural."

Festejos de Santo Antônio animam a Paróquia da Paz. Os tradicionais festejos de Santo Antônio, na Paróquia da Paz, começaram no dia 31 de maio e seguem até 13 de junho. "Temos uma ampla programação, incluindo a parte religiosa — com missas, trezenas e confissões — e momentos de lazer, com bazar de peças bonitas e acessíveis, quermesse, bingo, comidas típicas e boa música", informa o padre Oliveira, pároco e grande entusiasta da festa. Segundo ele, a presença dos paroquianos e seus amigos traz à tona memórias dos antigos festejos, sempre marcados por animação e boas companhias. "A alegria é total, e muitos ali se encontram para receber as bênçãos do santinho casamenteiro e da prosperidade", destaca.

Biografia afetuosa marca lançamento em Guaraciaba do Norte. O escritor e psicólogo José Orleandro Lira lançou, no último sábado, no Espaço Refúgio das Almas, em Guaraciaba do Norte, um livro especial em homenagem ao tio e aos muitos amigos do biografado. Intitulada "José Luís Lira: O menino que seguia os passos do Santos", a obra é uma biografia afetiva, repleta de lembranças familiares e fotografias de momentos vividos ao longo de 51 anos de vida. O livro conta com prefácio do dr. Paolo Villota e orelha assinada pelo professor e escritor Colaço Martins.

Ainda repercute entre os integrantes da Academia Cearense de Medicina — presidida pelo dr. Henrique Leal Cardoso — e entre o público presente no auditório da UFC, a solenidade de posse da médica Clinete Sampaio Lacativa naquela arcádia, como membro titular honorária. Seu discurso, marcante e cheio de significado, foi amplamente elogiado. Entre mensagens e recordações emocionadas, a nova acadêmica afirmou: "Quero exaltar a minha terra, de homens trabalhadores e valentes mulheres, e também a minha trajetória no curso de Medicina da UFC, onde recebi ensinamentos e acompanhei o exemplo de mestres como Joaquim Eduardo de Alencar, Newton Gonçalves e Paulo Marcelo Martins Rodrigues."