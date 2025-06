Padim Ciço mais próximo do altar

Foto: Reprodução/TV Mãe das Dores O Padim Ciço jovem

7 de junho: festa em Juazeiro do Norte. Exatamente no sábado, véspera do domingo de Pentecostes, na Basílica de Nossa Senhora das Dores, na cidade onde o Padre Cícero Romão Batista realizou sua missão religiosa na Terra, ocorrerá, às 19 horas, o encerramento da fase diocesana da Causa de Beatificação do Servo de Deus Padre Cícero Romão Batista, seguido de missa em Ação de Graças, presidida pelo bispo do Crato, dom Magnus Henrique Lopes.

Nesta solenidade, o trabalho realizado ao longo de quase três anos pela Comissão Histórica e pelo Tribunal Eclesiástico, nomeado especialmente para a Causa, será selado junto com as atas e os resumos produzidos. Dias depois, após esse encerramento, o postulador, dr. Paolo Vilotta, conduzirá toda a documentação e fará a entrega formal ao Dicastério das Causas dos Santos, na Santa Sé, onde terá início a fase romana.

Diante deste momento especialíssimo, a "nação de romeiros", confiante, estará intensificando suas orações, rogando a Deus pelo pleno êxito da Causa, para que se possa, finalmente, venerar o patriarca de Juazeiro e a maior figura religiosa do Nordeste brasileiro, o "Padim Ciço" — há tempos louvado nos altares católicos e no coração de multidões.

O advogado Estênio Campelo apadrinha o projeto "Corações em Sintonia", do Incor, um hospital público de alta complexidade, especializado em cardiologia, pneumologia, cirurgias cardíacas e torácicas, em São Paulo. Por meio de uma doação financeira, Estênio viabiliza o início dos trabalhos de reabilitação de crianças com síndrome de Down atendidas pelo Incor. A médica Cláudia Kalil, coordenadora do projeto, destacou a relevância do gesto do advogado, que também é diretor de um dos mais importantes escritórios de advocacia de Brasília: "A doação do amigo Estênio Campelo mostra que sua contribuição vai além do aspecto material. Sua solidariedade torna possível a mudança na vida de muitas famílias e a construção de um mundo mais justo e humano."

Lide e Governo do Estado: segundo encontro de bons fluidos. O primeiro encontro ocorreu com a participação do secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, em uma recepção e palestra com os lideanos, no Hotel Gran Marquise. Agora, no último dia 30, a presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, acompanhada de uma comitiva de empresários associados ao grupo, esteve no Palácio da Abolição. Lá, foram recebidos pelo secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, juntamente com os secretários do Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho; da Infraestrutura, Hélio Winston; e da Fazenda, Fabrízio Gomes. Durante a reunião, discutiram os diversos cenários para o desenvolvimento econômico do Estado, com apresentação de propostas por parte dos associados do Lide.

O secretário Chagas Vieira ressaltou: "O nosso interesse é comum. Desejamos que o nosso Estado se desenvolva, e, quando estamos juntos nesse processo, entendendo os diversos pontos de vista, conseguimos avançar muito mais. Eu enxergo no Lide Ceará esse canal importante de aproximação para que possamos superar os desafios". A presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, também comemorou o avanço desse relacionamento: "Hoje representamos as maiores empresas do Estado. Mais de 60% do PIB do Ceará está no Lide. São essas empresas que geram a maior parte dos empregos no Estado. Além disso, nosso grupo é multissetorial, o que possibilita apresentar um panorama completo da economia presente".

O artista José Guedes e o galerista Leonardo Leal levaram a exposição "Entrelinhas/Madi" para a feira ARPA, em São Paulo — uma das mais importantes da América Latina. A mostra foi selecionada entre os 8 "High Lights" do site Architecture & Designer Hunter, um dos mais prestigiados da área, com mais de 3 milhões de seguidores. A curadoria é do crítico equatoriano Hernán Pacurucu, diretor da Bienal de Cuenca e autor do livro sobre a obra de José Guedes — uma publicação com 250 páginas, que será lançada em breve em Fortaleza, além de outras cidades do Brasil e da América Latina.

Lançamento do livro "Memórias da Pele" no Sky Residencial. O Sky Residencial recebe, nesta quinta-feira (amanhã), a partir das 17h, o lançamento do livro "Memórias da Pele", do poeta, escritor e editor paraibano Raimundo Gadelha. O evento faz parte do projeto Sky Experience, desenvolvido pela Construtora Colmeia, responsável pelo empreendimento, e contará com a presença do autor. Esta é a 28ª obra de Gadelha e reúne 40 poemas. "O título do livro traduz o fato de a pele ser marcada pelo passar dos anos, adquirindo rugas, flacidez — um processo que poderíamos chamar de 'fadiga de material'", explica o autor. O livro traz ainda ilustrações desenvolvidas com o uso de Inteligência Artificial (IA), criadas por Michael Czadotz e pelo próprio Gadelha. "Memórias da Pele" já foi lançado em São Paulo e Belém. Mais detalhes: (85) 99102.9735.

Capri uma ilha localizada no Golfo de Nápoles, preservando o mais azul das belezas do mar da Itália, integrou o roteiro dos noivos Larissa e Íkaro para a viagem de lua de mel. Ela, médica cardiologista, filha de Sheila e Deoclécio Pinheiro; ele, engenheiro, filho de Socorro Albuquerque e Jocélio Montenegro. De volta a Fortaleza, compartilham suas paisagens preferidas, entre elas, a deslumbrante Gruta Azul. Matam as saudades da tia Idelária e seguem para suas atividades profissionais em Itapipoca.

"Na Croácia, encontramos um país que reencontra sua prosperidade após dias amargos de guerra e muito sofrimento de seu povo." A observação é do advogado, professor e procurador Djalma Pinto, que fez uma pausa em seus compromissos profissionais para uma viagem romântica na companhia da querida Neuma Dias.

Esta noite, às 19h, a família, o grupo "Amigos em Ação" e demais amigos de Leorne Belém estarão reunidos na celebração da Missa da Esperança, marcando o sétimo dia de sua partida para a Casa do Pai. A cerimônia será realizada na Igreja de São Vicente de Paulo.