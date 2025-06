Foto: Arquivo pessoal Médico e estudioso Adalberto Barreto

A multidão delirava. Fogos, sinos repicando. Os cantos ecoavam por todos os lados, às vezes unindo-se ao som dos pássaros, abundantes em torno da Basílica de Nossa Senhora das Dores. Sábado, 7 de junho: festa em Juazeiro do Norte desde muito cedo. Mas foi em ato religioso realizado às 19 horas que aconteceu o encerramento da fase diocesana da Causa de Beatificação do Servo de Deus padre Cícero Romão Batista, seguido de Missa em Ação de Graças, presidida pelo bispo do Crato, dom Magnus Henrique Lopes. Agora, após esse encerramento, o postulador, dr. Paolo Vilotta, conduz toda a documentação, entregando-a ao Dicastério das Causas dos Santos, na Santa Sé, onde terá início a fase romana, própria para venerar o patriarca de Juazeiro — a maior figura religiosa do Nordeste brasileiro — o Padim Ciço, há tempos louvado, invocado e presente no coração do povo.

Para o estudioso da história do Padim Ciço, médico e professor Adalberto Barreto, "há muito tempo que ele já é santo. Já está entronizado no coração das multidões, ocupando os altares da nossa e de outras religiões, as residências, as casas de comércio, a identidade e outros espaços dos nordestinos. Quem faz um santo não é a Igreja Católica, aí ela apenas reconhece", destaca Adalberto. "Quem faz o santo é o povo, são milhares de pessoas que foram beneficiadas pela ação do Padre Cícero, um homem engajado com a região, a história, as dificuldades do sertão, a vida, principalmente, da população necessitada. Ele é o primeiro santo comunitário do Nordeste", conclui o entrevistado.

O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho e diretor da Escola Judicial do TRT/7ª Região, Paulo Régis Machado Botelho, tornou-se, no último sábado, Cidadão Honorário de Quixeramobim, por proposição do vereador Pedro Paulo Araújo Chagas. "Recebi com muito carinho, satisfação e gratidão este título, pois aquele município guarda uma relação de profundo afeto e proximidade. É a terra natal de minha genitora, Anita Machado Botelho", afirmou emocionado o homenageado, ali cercado da família e dos amigos.

Está lançada a campanha para editar o novo livro do poeta, contista e compositor Marcus Dias, um dos maiores criadores do Brasil, comemorando 60 anos e batalhando para o lançamento do livro, que acontecerá na quinta-feira, 26, às 19h, no Simpatizo Amor de Bar. Adesões podem ser feitas pelo link: https://creativepub.online/venda_marcusdias/. Autor de sete discos — três em parceria com Isaac Cândido, três com Pantico Rocha e um com diversos parceiros — além do livro "A Carne da Cidade", com três edições já esgotadas, Marcus Dias, em 2019, sofreu um Acidente Vascular Cerebral que afetou sua fala e mobilidade. Desde então, mantém uma batalha para trabalhar, uma reinvenção e persistência que se traduzem em cada palavra deste novo livro, que merece a ajuda de todos.

Fortaleza sedia amanhã,terça-feira (10/6), o Encontro Regional do Projeto Proteção - Região Nordeste, uma iniciativa conjunta do Sest Senat e da Childhood Brasil. O evento será realizado na sede do Sest Senat, das 8h às 13h, e reunirá representantes de órgãos públicos, entidades parceiras e empresas do setor de transporte para discutir estratégias de prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes nos estados

da Região Nordeste.

"Pássaros de Giz", de Paulo Fraga-Queiroz, será lançado amanhã, dia 10, às 19 horas, na Praça do Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS). A programação inclui um bate-papo com o autor e Regina Ribeiro, além de uma leitura performática com Ricardo Guilherme.

A Universidade Estadual do Ceará (Uece), por meio do seu curso de Música do Centro de Humanidades, está apresentando um dos mais belos eventos: o Master Class, que marca a comemoração dos 50 anos daquela instituição. O maestro e professor Poty Fontenele está à frente do comando. Na programação, participam os professores Maria Juliana, canto lírico; C. Jota, professor de canto belting; e Marcílio Mendonça, voz e processo de gravação. Amanhã, a agenda será especialíssima: o Canto Popular ocupará o cenário às 11 horas, com a professora Marta Carvalho. Seguindo a orientação e o incentivo do seu mestre em técnica vocal, Poty Fontenele, ela ocupará o palco com seu talento e compromisso com a MPB, recebendo a atenção e os aplausos dos alunos, colegas e legião de fãs.

Nádia e Jorge Parente já regressando da primeira etapa comemorativa dos 80 anos dele, que aconteceu em Orlando e Nova Iorque. Do Central Park, acompanhando a bonita explosão das flores, até um passeio pela Strawberry Fields, o caminho de morangos mantido por Yoko Ono, o roteiro em NY foi muito próprio às recordações do aniversariante, sempre cercado da amada, dos filhos, da nora, do genro e dos netos, nas cores da alegria e do romantismo.