Mulheres do agro: mais realizações e entusiasmo

Foto: Arquivo Pessoal Fábio Braga e a amada Cláudia

As mulheres do agro, um total de 1.500 representando 21 estados brasileiros, garantiram, para o Centro de Eventos, durante a PEC Nordeste, um desfile inesquecível. Não foi um desfile de moda, mas, sim, de entusiasmo, relatos de sucesso e lucratividade. O Ceará inteiro estava representado ali, ao lado de convidadas de outros estados e de organizações importantes.

O Banco do Nordeste, por exemplo, esteve representado pela superintendente Eliane Brasil, que soube dar o recado — ou melhor, apresentar as ofertas "azuis" das linhas de financiamento. Também marcaram presença Louise Machado, do Sebrae Nacional, anunciando o grande Prêmio Mulher Empreendedora, e Aletéia Lopes, diretora executiva do Herd Ars. Cristina Malcher fez o convite para o Encontro das Mulheres do Agro da Amazõnia. Marcado para outubro, em Belém do Pará, Rita Grangeiro, integrante da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará e do Conselho Nacional das Mulheres do Agro, era uma das mais felizes com o resultado do evento. Garantiu que o objetivo sempre foi dar vez, encorajar, informar e facilitar a vida das mulheres do agro.

"Nós convivemos com este universo", prosseguiu a líder. "Mas a mulher atuante e dinâmica, em suas atividades e negócios, ainda não tem vez, nem voz. Caminham tímidas, necessitando de muita informação e formação. Nosso encontro aqui em Fortaleza, realizado anualmente, vem preenchendo essa necessidade, oferecendo elementos para que elas se tornem independentes e saibam administrar sua vida financeira", concluiu. Nesse contexto, a programação manteve a apresentação de palestras, troca de experiências e interação entre participantes de diversos estados, idades e tipos de negócio — além de momentos de descontração, como o show de Waldonys, que levou sua sanfona e sua voz para alegrar a plateia e, com ela, cantar boas músicas.

No próximo sábado, dia 14, no Ideal Clube, será realizada a tradicional festa Arraiá da Alegria, em benefício da Fundação do Rim, entidade presidida pelo médico Paulo Mota, que desenvolve ações de prevenção da doença renal crônica e de reinserção social de pacientes. A entrada é gratuita para crianças de até 12 anos, e os ingressos custam R$ 30 para o público em geral.

Em um cenário atraente, seguro e animado, a festa contará com barraquinhas de comidas típicas, jogos infantis, apresentação de quadrilha e muito forró, animando os participantes — entre eles, famílias inteiras e grupos de amigos.

Mais informações pelos números:

(85) 3879 6122 ou 3248 5688.

O Grupo Paladium celebra hoje seus 17 anos com a inauguração do Palatium Hall, um espaço com 650 m² e capacidade para 300 pessoas, ideal para diferentes eventos. Luciana Monteiro, à frente do projeto, é só entusiasmo.

Luau dos Namorados acontece amanhã. O evento será no Hotel Santuário das Águias no Porto das Dunas, com todas as nuances do romantismo. Tudo pronto para aquecer os corações e encantar os paladares com as delícias gastronômicas. A música estará presente em todos os momentos, tornando a noite especial.

Comemorando. Aos pés de Santa Rita, na bonita Igreja de Santo Antônio, no bairro da Maraponga, Fábio Braga levou a amada Cláudia para agradecer pelo dom da vida, que ele tão bem sabe conduzir. Era dia 6, data do seu aniversário, e as mensagens de muitos amigos do Imparh (onde foi presidente), da Câmara dos Vereadores e de outros grupos acompanharam as orações.

Envolvidas no carinho e na bela paisagem da Beira Mar, As Azuis realizaram sua reunião mensal, colorida de afetos. Lêda Maria foi a anfitriã e Silvana Bezerra, a maestrina do encontro inesquecível. Entre as surpresas, a recepção de Felipe Adjafre, interpretando em seu piano branco de cauda um repertório especialíssimo, com ênfase para os boleros inesquecíveis. Depois, uma das mais agradáveis surpresas: o artista, humorista e cantor Ciro Santos — mais grisalho e mais charmoso — dominou sua arte e arrancou todos os aplausos. Deu show!. Completando a parte "artística", cada uma das Azuis, acompanhada por Felipe Adjafre, cantou para o grupo sua música preferida. Instantes de recordações, alegrias e fortalecimento dos laços de amizade. O cardápio foi assinado pelo Lulla's Buffet, garantindo sabores e variedade. As bebidas foram cuidadosamente selecionadas por Marcelo Braga Bezerra, da Brava, com lançamentos ao gosto feminino. O cenário do apartamento foi decorado por Silvana, revelando sua vocação para projetar o belo por meio de flores, velas e outros detalhes românticos. Ao final, a lembrancinha do encontro: uma caixa nas tonalidades predominantes, contendo um terço azul, um livro de meditação e um cartão-postal com uma linda foto de uma porta coberta por ipês azuis. No verso, a música de Roberto Carlos e Erasmo: "É preciso saber viver", escolhida como trilha para o enredo musical das Azuis.