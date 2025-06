Namorados e juninas aquecem o comércio

Foto: Arquivo pessoal A OAB Ceará tem agora Priscila Ipirajá na foto com a presidente Cristiane Leitão e outros

O Dia dos Namorados surpreendeu o comércio de Fortaleza. Para o presidente do Sindilojas, Cid Alves, foi uma data de presentes e presenças. O comércio, que vinha tímido no primeiro semestre, se movimentou no Dia das Mães e deu um salto nunca visto no dia 12 de junho. "Tudo vai prosseguir nesse contexto de sucesso", comenta Cid Alves, "até o final das festas juninas." São fogueiras de vendas aquecidas e balões coloridos espalhados no cenário do consumo e da lucratividade, afirma o presidente. As pesquisas acompanham a análise de Cid e fazem os lojistas repetir a musiquinha: "Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo...". Cerca de 93 milhões de consumidores devem ir às compras entre o Dia dos Namorados e as festas juninas, período que deve movimentar até R$ 22 bilhões em vendas. Os números, que iluminam os salões do forró e do baião — ou melhor, das lojas, são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com o SPC Brasil.

A jornalista e especialista em marketing jurídico Priscila Ipirajá, diretora da Agência Planner, passou a integrar oficialmente a Comissão de Gestão Jurídica e Estratégica da OAB Ceará como membro consultivo, em cerimônia realizada na última semana na sede da Ordem. Com uma trajetória marcada por inovação e autoridade no setor, Priscila também assume a função de Coordenadora de Núcleo de Marketing Jurídico, cargo que reforça seu compromisso em fomentar boas práticas e estratégias éticas de comunicação no universo jurídico. "É com muito orgulho que participo desta comissão, que é bastante ativa e sempre inova com projetos relevantes e nas mais diversas áreas da gestão. Estou muito entusiasmada e vou honrar com dedicação e entrega a oportunidade que me foi dada", afirmou Priscila.

O advogado João Estênio Campelo Bezerra será agraciado, dia 15 de setembro, com o Título de Cidadão Piauiense, honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. A proposta é de autoria do deputado estadual Oliveira Neto e teve relatoria da deputada Gracinha Mão Santa. Na justificativa apresentada, Oliveira Neto destacou a contribuição relevante de Estênio Campelo para o fortalecimento da Justiça do Trabalho no Piauí, classificando-o como uma figura indispensável para a implementação e consolidação da instituição no Estado.

Representante do Conselho Nacional do Ministério Público e procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar Passos, participou do Congresso Regional do Ministério Público do Ceará, realizado em Aracati, e ministrou palestra intitulada "Regulamentação do Procedimento Investigatório Criminal e Juiz de Garantias". Na oportunidade, Passos foi recebido pelo procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley Carvalho, reconhecido pela condução exemplar das ações do Ministério Público Estadual e que vem destacando a importância da integração e do diálogo entre as unidades do MP, contribuindo para o fortalecimento da atuação ministerial e para um sistema de justiça mais célere e eficaz.

Após a campanha Dia Livre de Impostos (DLI) - iniciativa nacional promovida pela CDL Jovem Fortaleza - o Supermercado Pinheiro anunciou um crescimento de 24% nas vendas, em comparação com o mesmo período da campanha no ano passado. Além disso, também houve alta de 17% no ticket médio e de 7% no fluxo de clientes. "Registramos um cenário de intensa movimentação e elevado engajamento nas lojas durante a campanha, que obteve excelente repercussão. É fruto da nossa parceria com a CDL Jovem, confirmando a força do trabalho conjunto", comemorou Alexandre Pinheiro, diretor comercial da rede.

Após serem agraciados com o Troféu Presidente Simonetti, concedido pelo Conselho Federal da OAB, os advogados Sabino Henrique e Manoel Queiroz Bacelar receberam os aplausos calorosos dos amigos. Um jantar festivo reuniu os dois com seus amados: Sabino com Auxiliadora e Manoel com Ricardo.

Dom Gabriel está no Vaticano como confessor extraordinário durante o Ano Jubilar. Vive muitas alegrias, e uma delas aconteceu na última terça-feira, por ocasião da visita do Papa Leão à Basílica de San Paolo Fuori le Mura. "Tive a graça de saudar o Santo Padre, que expressou um sorriso no início, quando eu disse que era do Brasil, de Fortaleza. Depois, me abençoou", contou o bispo cearense". Dom Gabriel também teve um momento emocional ao receber a visita de Ivone, uma das coordenadoras da Paróquia da Paz.

O Ideal Clube e a Fundação do Rim realizaram o "Arraiá da Alegria", uma programação especialíssima, reunindo famílias e amigos em um ambiente atraente, seguro e animado. A festa teve também um colorido solidário: a renda arrecadada foi revertida em ações de prevenção da doença renal crônica, beneficiando os assistidos pela fundação.

O Instituto Confúcio na UFC celebrou, no último dia 13, duas grandes tradições culturais: as Festas Juninas e o Festival do Barco do Dragão. A programação misturou ritmos e sabores: forró pé de serra, músicas chinesas, comidas típicas, apresentações culturais, sorteio de brindes e a animada quadrilha do grupo São João na Roça.

As Alfeanas, comandadas pela presidente Izabel Dias, estarão amanhã visitando o cenário junino do Parque de Exposições de Maracanaú, local que concentra uma das mais lindas festas de São João do país. O prefeito Roberto Pessoa, ao lado da irmã querida Marilza, recepcionará o grupo com sua habitual simpatia e entusiasmo, apresentando os resultados positivos de sua gestão.

A arquiteta Fabíola Magalhães de Sales Andrade está celebrando mais um ano de vida e recebendo homenagens da Coopercon Ceará, onde atua com dinamismo como diretora executiva. Soma-se a isso o carinho de muitos amigos que sabem cultivar a admiração e o afeto por essa mulher admirável.

A presidente da Academia Fortalezense de Letras, Fernanda Quinderé, realiza na quarta-feira, dia 18, às 16 horas, a reunião comemorativa pelos 23 anos de fundação da instituição. Na ocasião, o memorialista Nirez fará uma palestra com o tema "A História de Fortaleza". Além da participação dos acadêmicos presentes, Fernanda manterá o clima de alegria — sempre presente nos eventos da Casa — e oferecerá um coquetel de sabores aos convidados.

O psicólogo e escritor João Orleandro Lira homenageia seu tio e padrinho, o escritor, advogado e professor universitário José Lira (ambos na foto), com a biografia "José Luís Lira: O menino que seguia os passos dos santos", obra que inaugura o selo editorial Edições Escritos da Alma. O lançamento aconteceu no Espaço Refúgio da Alma, em Guaraciaba do Norte, e em breve será realizado também na Academia Fortalezense de Letras.