24 de junho mais que São João do Carneirinho

Foto: Arquivo pessoal Ana Virginia Medeiros e Cláudia Gradvhol

A HISTÓRIA RELIGIOSA. São João Batista é considerado o primeiro mártir da Igreja Católica, o último dos profetas, o Precursor do Salvador e o responsável pelo batismo do Filho de Deus, seu primo. Sua festa é celebrada no dia 24 de junho - solenidade da Natividade de São João. Já na véspera de seu nascimento, em 23 de junho, acende-se a fogueira e inicia-se a celebração do santo. Tradicionalmente, conta-se que Nossa Senhora perguntou a Santa Isabel como saberia do nascimento do menino, visto que morava na parte baixa e Isabel, em uma montanha. Isabel respondeu: "Vou acender uma fogueira bem grande; assim, você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele". Santa Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Nossa Senhora viu ao longe uma fumaça e, em seguida, chamas vermelhas. Foi até a casa de Isabel e encontrou o menino João Batista. Hoje, ao acendermos a fogueira, os versos musicados da marchinha enchem nossos corações:

"O céu é tão lindo, A noite é tão boa

São João! São João!

Acende a fogueira Do meu coração."

Viva São João.

AS FESTAS DA ALEGRIA. O calendário de festas juninas está cada vez mais colorido. Em Fortaleza, pelos bairros, centros esportivos e culturais, pracinhas e até igrejas, a juventude apresenta quadrilhas devidamente organizadas, bonitas e animadas. A alegria domina todas as peças da moda e das músicas. O bailado inclui passos e coreografias criativas e sensacionais. No capítulo da gastronomia, mantém-se um dos cardápios mais saborosos da cultura popular. Vale preservar a tradição dessas festas, que se estendem até o Dia de São Pedro, em 29 de junho. Forme grupos, reúna os amigos e, principalmente, prepare e motive as crianças para os encontros juninos. Um cenário completo para vivenciar a festa junina é Maracanaú. No grande parque de exposições, tudo contribui para manter a animação: lazer, folclore, artesanato e gastronomia. Palcos são montados para shows com grandes artistas, e o concurso de quadrilhas eleva a temperatura da beleza e da alegria. Hoje, é o mais bonito centro de atração e comemoração junina.

Eles percorrem o mundo

Sellene e Max Câmara estão em Nova Iorque, onde foram ao encontro da filha Marcelle, que estuda por lá. No dia 4 de julho, os três comemoram o aniversário de Sellene.

A cerimonialista Lilian Porto está de férias em Paris.

O artista e arquiteto Totonho Laprovitera está visitando galerias de arte e livrarias em São Paulo.

Paisagens

de Dentro

Angélica Sampaio

Laços que unem

Nós e nossos nós.

Velhos e novos laços

que nos unem.

Uma história escrita e fundamentada pelo amor.

Um episódio antigo,

de outras eras,

que perpassa o tempo…

Sempre!

Nós e nossos laços

que atam e desatam,

mas não afrouxam

o nosso elo maior.

A eternidade foi

— e sempre será —

nosso ponto de encontro.

Martinha Assunção ganhou uma comemoração surpresa por conta de seu aniversário. O carinho foi manifestado entre músicas e muitos abraços. A alegria tomou conta de todos os momentos.

Aniversariante com seus dois amores Thiago e George Assunção

Martinha e a filha Paulinha

Ana Cristina Camelo, Célia Magalhães, Maira Silva, Roberta Nogueira e Renata Oliveira

Zilda Pessoa e Monique Barreira

Liana, Eveline e Lara Fujita

Ana Virginia Medeiros e Cláudia Gradvhol

Lorena Pouchain e Letícia Studart