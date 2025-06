PAPA LEÃO XIV FORTALECEU O JUBILEU COM GOVERNANTES

Foto: Arquivo pessoal Mesa completa dos acadêmicos

Fortalecendo sempre seu testemunho de fé cristã, o deputado federal Luiz Gastão (PSD-CE), presidente da Frente Parlamentar Católica, desembarcou na última quinta-feira (19) em Roma, integrando uma comitiva de 55 pessoas para o Jubileu dos Governantes com o papa Leão XIV, no Vaticano. O evento faz parte das celebrações do Jubileu Ordinário, um ano santo celebrado pela Igreja Católica a cada 25 anos, reunindo lideranças políticas de diversos países em um momento de reflexão sobre fé e ética.

A programação incluiu momentos de oração, escuta e celebração da Eucaristia. Para Luiz Gastão — o único deputado do Ceará na comitiva —, "o Jubileu representa uma oportunidade única de fortalecer o compromisso com uma política mais humana, solidária e centrada no bem comum". E destacou: "É uma honra participar deste momento tão simbólico e necessário, especialmente num tempo em que os valores cristãos precisam estar ainda mais presentes nas decisões públicas".

A iniciativa, organizada pela Frente Parlamentar Católica da Câmara dos Deputados em parceria com a CNBB, reforça a importância de uma política guiada pela fé, responsabilidade e compromisso com a população mais vulnerável.

O médico e professor Adalberto Barreto encerra hoje, em seu belo espaço de estudos e lazer — a Oca do Índio, na Praia do Morro Branco —, mais um grande evento: o seminário Práticas Integrativas, que reuniu profissionais da saúde, da educação e estudiosos de todo o Brasil.

Mais de 250 livros estão sendo doados para fortalecer e enriquecer uma biblioteca da cidade, tornando-a ainda mais atraente para leitores, curiosos e estudantes. Sim, o Shopping Benfica — centro que vai além das compras, promovendo cultura e arte — amplia sua biblioteca com esta valiosa doação feita por Tereza Maria Távora e Rui Castelo Branco. A entrega acontecerá na quarta-feira, dia 25, às 9 horas, com a presença do empresário João Soares, dos doadores Tereza Maria e Rui Castelo Branco, além de representantes da Priscila Eventos.

Estendendo o tema, a valiosa biblioteca da jornalista Adísia Sá — nossa mestra e joia preciosa na história do jornalismo do Ceará — acaba de ser adquirida por Tasso Jereissati, uma personalidade que valoriza o conhecimento, os intelectuais e os criadores. Em seus governos, Tasso também soube ouvir, com atenção e respeito, os "conselhos" da mestra.

MAIS FELIZES . Amanhecem hoje com novas primaveras: Selma Pagneretti e Marcos Dias Branco. Ontem, comemoraram aniversário: Carlos Benevides, Gláucia Andrade, Mariza F. Barreira, Paola Studart, Fernando Façanha e Ana

Carolina Bezerra.

Amigos me indagam sobre a Lêda Maria e o sábado, novo dia de informações. E eu respondo:

O sábado traz uma nova página, ampliando meu universo de informações. Reúno ideias para enfrentar o malabarismo desafiador das redes sociais (onde também ampliei meu eco), para dar conta da inquietação permanente de uma repórter sempre curiosa, seletiva e teimosa — corajosamente feita para enfrentar desafios e desfilar notícias em tons de azul.

Avaliar e me envolver com as exigências do novo, sempre na direção do bem. A nova coluna harmoniza-se com as outras, de segundas e quartas-feiras, ampliando o espaço para conceitos, opiniões e notícias em minha produção de felicidade. Daí falarmos de amor, gente do bem, alegria, saúde, sexualidade, serenidade, religiosidade, fatos e artes — tudo caminhando entre o Ceará e o mundo, exercitando a prática constante de uma comunicação moderna, séria e amorosa.

A presidente Fernanda Quinderé comandou, com o entusiasmo de sempre, a reunião comemorativa pelos 23 anos da Academia Fortalezense de Letras, realizada na tarde-noite do último 18 de junho. Na ocasião, levou o memorialista Nirez para apresentar a história de Fortaleza e homenageou Tales de Sá Cavalcante com agradecimentos pelo acolhimento da sede da Academia em sua Universidade Farias Brito.

Belíssimo e atraente. Esse foi o conceito geral das alfeanas que estiveram em Maracanaú para conferir o que muitos consideram o mais bonito e movimentado São João do País. O prefeito Roberto Pessoa foi o "guia das meninas", contando também com o apoio de Marilza Pessoa, entusiasta do irmão

e excelente divulgadora do evento.

Marcada para o próximo dia 25, a 6ª Noite Solidária do Instituto de Música Jacques Klein garante a harmonia entre música, gastronomia e solidariedade em prol da transformação social de crianças e jovens acolhidos e acarinhados por Bia e seus pais, Bitoca e Laurinho Fiúza. O evento será no Hoots Gastropub, que, ao lado do Moleskine — representante do Grupo Host —, abrirá suas portas como parceiro no projeto. Participe! Mais informações: (85) 98957 0348.

Lançamento

de livro: o professor Eduardo Diatahy, do Conselho Editorial do O POVO, lança amanhã, às 19h30, no auditório da Reitoria da UFC, o livro: "Capistrano de Abreu e o Brasil Redescoberto". A professora Juliana Diniz e o professor Régis Lopes Ramos, da Universidade Federal, participam do evento — ela, com o comentário editorial; ele, com

a apresentação

da obra.