Escolas Sesi Senai inauguradas adotam o modelo DNA Steam

Foto: Arquivo pessoal Presidente Ricardo Cavalcante (à dir.) com os homenageados, Beto Studart e Fernando Gurgel

Investir em educação é criar e abrir portas para crianças e jovens, atendendo a uma proposta de educação integral e oferecendo, principalmente aos jovens, formação profissional e um caminho rumo à felicidade. É disso que falamos ao nos referirmos diretamente ao projeto desenvolvido pelo Sesi/Senai, que garante o funcionamento de cursos e escolas.

Comemorando as festas juninas, a entidade também montou, lindamente, o seu arraiá. O “Arraiá do Saber” celebrou a entrega de duas novas escolas: a Escola Sesi Senai Beto Studart, inaugurada ontem, na Barra do Ceará, e outra que será inaugurada amanhã, em Maracanaú, com o nome de Escola Fernando Gurgel. Ambos os homenageados foram presidentes da FIEC, desempenhando papéis valiosos para o fortalecimento e a expansão da entidade.

Que proposta trazem as novas escolas?

Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, sempre entusiasmado e dinâmico, revela que as escolas chegam com uma estrutura moderna e metodologia inovadora. Elas trazem uma proposta diferenciada com a abordagem DNA STEAM, que estimula os alunos a investigar, descobrir, conectar, criar e refletir, integrando disciplinas como Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática.

Essa abordagem é aplicada em áreas como robótica, cultura maker e educação bilíngue, preparando as futuras gerações para um mercado de trabalho globalizado. As escolas Sesi/Senai são modernas, atrativas e têm capacidade para até 1.200 alunos, da educação infantil ao ensino médio.

MOLDURAS



O embaixador da Irlanda, Flavio Macieira, e a embaixatriz Josiane Macieira recepcionaram, no último dia 20, na residência oficial, a comitiva da Universidade de Fortaleza (Unifor), que acabava de chegar ao país.

Durante uma conversa informal com o reitor Randal Pompeu, o embaixador destacou o papel da educação e a importância da Unifor para o desenvolvimento do Nordeste e do Brasil.

A recepção foi elegante e agradável, evidenciando, inclusive, o interesse mútuo em promover intercâmbio educacional e cultural, com a possibilidade de levar a coleção da Fundação Edson Queiroz para Dublin.

TUDO AZUL

As festas juninas estão sendo intensificadas nestes últimos dias do mês, animadas e cheias de beleza. Gente de todas as idades se reúne, e a alegria toma conta, quase como se essas festas tivessem um efeito terapêutico.

Entrevistamos a médica Márcia Alcântara.

— As festas juninas tiram a tristeza?

Márcia responde com convicção:

“Eu garanto que sim! A tristeza vai embora porque são comemorações agregadoras. Elas fazem com que as pessoas se encontrem, brinquem, se divirtam e se toquem. Predominam a música e o movimento corporal. Você dança quadrilha e outros ritmos, dá as mãos, se abraça. Ao som de músicas alegres e animadas, o corpo todo se mexe. A alegria e o sorriso são abundantes. As festas juninas afastam tristezas e até, quem sabe, desenganos.”

Médica Márcia Alcântara na festa da Pulmocenter Crédito: Arquivo pessoal

PASSARELA

Hoje tem shows!

Paulo Benevides e Flavy Naama, com participação especial de Marcos Lessa, são atrações da Noite Solidária – Música Transforma Vidas, às 18h30 no Hoots Gastropub. O evento anual, beneficente, reúne música ao vivo, gastronomia de excelência e sorteios.

O Instituto de Música Jacques Klein acolhe crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo educação e qualidade de vida por meio da música — com o carinho de Bia, Bitoca e Laurinho Fiúza, além de toda a equipe de trabalho. Participar dessa noite é um verdadeiro ato de amor.

UM REVIVER POLÍTICO



O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romeu Aldigueri, apresenta até o dia 30 a exposição “Alece 190 anos: A Casa do Povo”, apoiada pelo Memorial Deputado Pontes Neto.

A mostra celebra momentos marcantes da história do Ceará e do Brasil, como a Abolição da Escravatura, a Ditadura Militar e a criação da Arquidiocese de Fortaleza. Vai além das lições políticas, econômicas e sociais, propondo uma nova forma de apresentar o Poder Legislativo. O projeto é fruto de uma parceria com UFC, Uece, Museu do Ceará e Biblioteca do Estado.

OUTRA EXPOSIÇÃO VALIOSA

A mostra “Armorial 50” vem atraindo estudiosos, artistas e professores. Ela celebra o movimento idealizado por Ariano Suassuna, reunindo obras de mais de 140 artistas, além de apresentações musicais e rodas de conversa.

A exposição está no Espaço Cultural Unifor, somente até o próximo dia 29 de junho. Imperdível!