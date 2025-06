Musicoterapia aprovada como eficiente especialidade médica

Foto: Arquivo pessoal Rossana Kopf, Juarez Leitão e Karoline Freitas

Está em ascensão uma especialidade terapêutica baseada em intervenções musicais: a musicoterapia.

Estudos sobre a neuroplasticidade cerebral, utilizando a ressonância magnética, revelam estratégias de regulação (ou desregulação) emocional por meio do uso da música. A informação vem da médica e professora Erotildes Honório, que tem incorporado essa visão aos seus atendimentos — visão que, segundo ela, já demonstrou efeitos positivos no tratamento saudável de muitas enfermidades. Erotildes prossegue sua avaliação, relembrando: “Quem é do Nordeste, ao ouvir Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Marinês e sua gente, Waldonys e outros sanfoneiros, zabumbeiros e pandeiristas, percebe facilmente a conexão existente entre corpo, coração, cérebro e alma.” E, se a música — continua a entrevistada — tem uma letra como esta, você entra em estado de alegria. Versátil e atriz, Erotildes não apenas lembrou a letra, mas também cantou para os amigos:

“Foi numa noite igual a esta

Que tu me deste o coração.

O céu estava todo em festa,

Pois era noite de São João.

Havia balões no ar,

Xote e baião no salão.

E no terreiro o teu olhar

Que incendiou meu coração.”

Médicos, psicólogos e outros profissionais de saúde hoje caminham ao lado de maestros, professores e músicos. “Estamos todos desenvolvendo estudos e atividades musicais para diversos grupos — e também individualmente — ampliando o valor desta arte no atendimento aos segmentos educacional e de saúde, especialmente o emocional”, ressalta o maestro Poty.

PELO AMOR

Fortalecer os alicerces da família e ajudar jovens casais na missão de conduzir o lar sob a luz da fé. É com esse propósito que o Movimento AMARE abre inscrições para acolher novos casais que desejam viver essa experiência de crescimento, espiritualidade e comunhão. Idealizado pelo padre jesuíta Eugênio Pacelli, o movimento já soma mais de uma década de atuação no Ceará, estendendo-se também ao interior do estado, como na cidade de Sobral. “Nós acreditamos que, quando Deus está no centro da vida conjugal, o amor se torna mais forte, o diálogo mais fecundo e a caminhada mais leve. O AMARE nasceu para ser esse apoio, esse abraço da Igreja que ajuda os jovens casais a compreenderem que o amor é uma construção diária, uma decisão renovada a cada amanhecer”, explica o padre Eugênio Pacelli, fundador do movimento.

PASSARELA

O artista Sérgio Silveira abre, na manhã desta terça-feira, das 10h às 14h, na Praia de Iracema, sua exposição individual “Vagas para Moças” — uma realização da Goiabeira Casa de Criativos. O local da mostra é dos melhores: a charmosa Loja Ethos, na Rua dos Tabajaras, 513. A exposição apresenta pinturas em acrílico sobre tela e papelão Paraná, além de esculturas em papel — tudo seguindo o potente e expressivo universo criativo do artista.

FOTO+LEGENDA: Exposição do artista Sergio Silveira

CITAÇÕES AZUIS

“E que na doçura da amizade haja riso

e prazeres compartilhados...

E que não exista outro propósito na amizade

além do aprofundamento espiritual.”

— Khalil Gibran

“Só crescem e amadurecem aqueles que veem nas crises uma chance de nova vida.

Mas há uma condição: enfatizar as forças positivas contidas na crise

e ter a coragem de reformular ou adquirir respostas

que integrem as várias dimensões da vida.”

— Leonardo Boff





TUDO AZUL

Um livro leve, repleto de acontecimentos e descobertas foi lançado no Ideal Clube, permitindo que o público acompanhasse uma história de 50 anos: “Laprovítera – Colecionando Afetos”. Esse é o título da obra escrita por Totonho Laprovítera — arquiteto, artista múltiplo e urbanista —, que afirma: “No livro, compartilho sonhos e realidades de um ideal comungado com o bem maior que possuímos: a vida.