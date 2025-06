PRAIA DO FUTURO TERÁ UM PRESENTE ENCANTADOR

WHYNDHAM GARDEN é a denominação da torre residencial que começará a ser construída na Praia do Futuro, em área pertencente ao Clube do Médico. As obras terão início em setembro. O empreendimento contará com 120 apartamentos tipo flat, todos com vista para o mar.

Belo, funcional e moderno, o projeto - com 18 andares - terá um mezanino com academia e dois pavimentos com piscina, de onde se poderá contemplar os mares verdes. Segundo o arquiteto Flávio Vidal, o Whyndham Garden chega para revitalizar aquela área da orla, que ainda preserva uma bela paisagem, livre das invasões urbanas e com fácil acesso.

E as novidades não param por aí. No mesmo espaço, que no passado foi muito bem aproveitado por uma elite apaixonada por lazer, será reinaugurado, no dia 18 de outubro, o Clube do Médico. O nome será mantido, trazendo boas recordações, agora em uma versão moderna e renovada.

O local abrigará um Centro de Lazer com restaurante (gerido por um grupo de São Paulo), buffet para eventos com salão para até mil pessoas, espaços para recepções, exposições de arte e outras atividades culturais.

Outras atrações também estão previstas, mas ainda são mantidas em sigilo pelo arquiteto Flávio Vidal (Vidal Arquitetos), criador e idealizador do projeto. Já o médico Esmaragildo da Silva Neves, presidente do Clube do Médico, compartilha do mesmo entusiasmo e comprometimento com essa nova fase que a cidade receberá.