PRAIA DO FUTURO TERÁ UM PRESENTE ENCANTADOR

Foto: João Dijorge Marcos Lessa e Flavy Naama

WHYNDHAM GARDEN é a denominação da torre residencial que começará a ser construída na Praia do Futuro, em área pertencente ao Clube do Médico. As obras terão início em setembro. O empreendimento contará com 120 apartamentos tipo flat, todos com vista para o mar.

Belo, funcional e moderno, o projeto – com 18 andares – terá um mezanino com academia e dois pavimentos com piscina, de onde se poderá contemplar os mares verdes. Segundo o arquiteto Flávio Vidal, o WHYNDHAM GARDEN chega para revitalizar aquela área da orla, que ainda preserva uma bela paisagem, livre das invasões urbanas e com fácil acesso.

E as novidades não param por aí. No mesmo espaço, que no passado foi muito bem aproveitado por uma elite apaixonada por lazer, será reinaugurado, no dia 18 de outubro, o Clube do Médico. O nome será mantido, trazendo boas recordações, agora em uma versão moderna e renovada.

O local abrigará um Centro de Lazer com restaurante (gerido por um grupo de São Paulo), buffet para eventos com salão para até mil pessoas, espaços para recepções, exposições de arte e outras atividades culturais.

Outras atrações também estão previstas, mas ainda são mantidas em sigilo pelo arquiteto Flávio Vidal (Vidal Arquitetos), criador e idealizador do projeto. Já o médico Esmaragildo da Silva Neves, presidente do Clube do Médico, compartilha do mesmo entusiasmo e comprometimento com essa nova fase que a cidade receberá.

Arquiteto Flávio Vidal Crédito: ETHI ARCANJO

MOLDURAS------------------------------------------------------------

Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, o Brasil tem apresentado um aumento significativo nos casos de herpes-zóster, também conhecida como "cobreiro". “Durante anos, o vírus pode permanecer inativo no organismo, sem manifestar sintomas. No entanto, quando o sistema imunológico está enfraquecido — seja pelo envelhecimento, estresse, doenças crônicas, uso de imunossupressores ou quimioterapia — ele pode ser reativado, provocando inflamações nos nervos e lesões bolhosas extremamente dolorosas na pele”, explica a infectologista Dra. Lícia Pontes, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da Unimed Fortaleza. O médico João Cláudio, da Clínica Núbia Jacó, reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Segundo ele, com o aumento dos casos, muitas pessoas têm procurado a Clínica Núbia Facó, tanto para atendimento quanto para orientações. Além disso, os atendimentos domiciliares também cresceram. O Dr. João Cláudio destaca: “A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir o herpes-zóster e suas complicações. A vacina Shingrix é recomendada, preferencialmente, para pessoas a partir de 50 anos ou imunocomprometidas. Essa recomendação, porém, não impede que qualquer pessoa interessada em se prevenir também possa receber a vacina, que apresenta eficácia superior a 90% e proteção por mais de 12 anos.”

PESAR

Mais do que família e amigos, muitos brasileiros lamentaram a trágica morte da jovem publicitária Juliana Marins. Esse episódio evidencia o fracasso da humanidade em meio a tantas contradições. Vivemos em um mundo capaz de atacar uma usina nuclear subterrânea, mas que não consegue oferecer socorro a uma jovem. Drones atravessam fronteiras para destruir escolas e comunidades, mas não existem drones para atender a um grito de socorro. A comunicação moderna transmite notícias do mundo em segundos, mas nenhum sinal foi capaz de salvar uma vida que lutava no mapa dos sonhos. Nosso pesar à família de Juliana — e a todos nós.

UNIMED ATIVA – 10 ANOS. O que começou como uma ideia para incentivar corrida e caminhada se tornou referência em bem-estar e saúde preventiva. No último sábado, 28 de junho, a Unimed Ativa, assessoria esportiva da Unimed Fortaleza, comemorou 10 anos de atuação. A celebração reuniu mais de 400 participantes na Praia do Futuro, com treino coletivo, café da manhã, música e ativações especiais.

CINEMA ITALIANO. Entre os dias 26 de junho e 2 de julho, o Cinema do Dragão recebe a 12ª edição da Festa do Cinema Italiano, com uma mostra de 11 filmes contemporâneos da Itália. O evento também celebra o centenário do ator Marcello Mastroianni, com a exibição de duas de suas obras-primas em parceria com Federico Fellini, em cópias restauradas: A Doce Vida e 8½. Também será exibido Vermiglio – A Noiva da Montanha.

TUDO AZUL------------------------------------------------------

Em clima de afeto e receptividade, a Noite Solidária – Música Transforma Vidas, promovida pelo Instituto de Música Jacques Klein, foi um verdadeiro sucesso. O evento, que oferece educação musical e apoio quase familiar a crianças e jovens, aconteceu na quarta-feira, 25, no Hoots Gastropub. Bia, Bitoca e Laurinho Fiúza acolheram o público com carinho, acompanhando o show com Paulo Benevides, Flavy Naama e Marcos Lessa, que emocionou a plateia com música, sensibilidade e solidariedade.