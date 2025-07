ADOLESCENTES E PAIS: COMO TER UM ENCONTRO MELHOR NAS FÉRIAS

Foto: Arquivo pessoal Grupo dominado pela alegria

Entre os pais, as férias representam um período de dificuldades, por conta da falta de disponibilidade para os encontros — os pais continuam trabalhando e os filhos ficam fora da escola. A harmonia precisa existir, e o professor, psicólogo e escritor Marco Aurélio Patrício Ribeiro descreve bem essa situação. É fundamental, afirma ele, que entendamos que o período de férias pode ser um momento de grande aprendizagem de vida para nossos adolescentes. "Gosto sempre de dizer, quando me questionam sobre o que fazer com os adolescentes nas férias, que devemos lembrar que o ser humano é um ser que se constrói através de vínculos sociais, ou seja, laços sociais", afirma.

Cheerful family walking together on beach while holding hands on beautiful sunny morning. Crédito: milanmarkovic78 / ADOBESTOCK

"Então, a melhor contribuição que podemos dar aos nossos adolescentes durante o período de férias", prossegue Marco Aurélio, "é promover com eles situações de relacionamento social." Uma boa convivência familiar, estar em casa com os filhos, passear com eles, viajar, levá-los para assistir a um bom filme, visitar uma exposição, assistir a um show ou ir ao shopping promovem essa convivência. Ele acrescenta que também seria interessante lançar alguns desafios para esse período. Por exemplo: ler um bom livro, iniciar uma atividade física, andar de bicicleta juntos pela cidade, ou diminuir o tempo que eles passam nas redes sociais. "É importante propor desafios. Os filhos vão compreender que podem ter grandes ganhos como pessoas, como adolescentes, ao fortalecerem seus vínculos sociais e diminuírem, por exemplo, os vínculos virtuais", finaliza o psicólogo.

Fortaleza já recebeu, nos anos 70/80, a Feira das Nações, um evento muito bonito, realizado no Náutico, com atrações que iam da culinária às danças. Agora, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico — leia-se Domingos Filho — e a Fecomércio, presidida por Luiz Gastão, estão desejosos de realizar o evento com mais amplitude, incluindo os segmentos comercial e turístico. A Sociedade Consular — são 22 países representados no Ceará — entra nessa vibração. Os cônsules Vitório Ghia (Itália) e Marlene Pinheiro (Alemanha) já estão apoiando a iniciativa, juntamente com o presidente Janius Fuzesi, da Casa.

Ontem, o Ideal Clube, através de seus presidentes Fernando Esteves e Amarílio Cavalcante, lançou o XXV Prêmio Estadual de Literatura 2025, que traz uma premiação robusta de 20 mil reais para o gênero Conto. As inscrições vão até 29 de agosto. Patrocínio: Fecomércio, Sesc e Senac.

Em um marco histórico para a Câmara Brasil-Portugal no Ceará, toma posse hoje a nova diretoria da entidade. E, pela primeira vez, uma mulher estará à frente da presidência: Patrícia Bezerra Campos. Ela assume o cargo máximo da entidade para o biênio 2025-2027.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romeu Aldigueri, fez uma pausa em sua agenda, na última sexta-feira, para comemorar o aniversário da mãe querida, Márcia. Envolvida pelo amor dos filhos, netos e da irmã Cláudia, ela vivenciou momentos de felicidade e alegria.

PASSARELA----------------------------------------------- PASSARELA-----------------------------------------------

Julho chega com as festas juninas garantindo muita animação e envolvimento com a culinária regional, a música e os belos vestuários típicos. Na Pulmocenter — central de cuidados em saúde de Márcia Alcântara, que conta com uma equipe de excelentes médicos e fisioterapeutas — teve festança.

Foto: Arquivo pessoal Socorro Leite, Eduardo e Carla Matos

Foto: Arquivo pessoal Neuma e Cláudio Carneiro

Faz muito tempo que a Academia Brasileira de Letras, fundada em 1897 — enquanto a nossa Academia Cearense, vale lembrar, data de 1894 — não recebe um cearense em sua prestigiosa lista de imortais. Por lá passaram apenas Gustavo Barroso, que foi presidente da ABL por duas vezes; Rachel de Queiroz, Heráclito Graça e... mais ninguém. Agora, ao revisitar a história, percebe-se que a lista da ABL carece de mais um cearense — quem sabe alguém que leve luz, competência e um currículo nobre para ocupar uma das cadeiras da Casa de Machado de Assis.