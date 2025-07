LINO VILLAVENTURA ENTRE A BELEZA, LENTES E LUZES

Foto: Divulgação/ Fernanda Calfat Lino Villaventura

ELE É MERECEDOR de todas as homenagens. Na passarela dos estudiosos, dos criadores e daqueles que souberam — e sabem — ter e perpetuar em suas peças de roupa o brilho de uma luz especial, expressa-se em apenas uma palavra: Lino Villaventura. No próximo dia 16, às 19 horas, no Museu da Fotografia (Rua Frederico Borges, 545 — Varjota), uma exposição lindíssima fará uma homenagem ao estilista brasileiro, que o Ceará recebeu muito jovem e viu alcançar sua maioridade entre cores, tramas, bordados e uma abençoada força criativa, sempre acompanhada de sua beleza interior. Sob a curadoria de Denise Mattar e design de montagem de Guilherme Isnard, a mostra reúne figurinos que percorrem quatro décadas de criação. O privilégio da mostra é poder ver Lino Villaventura através das lentes de Miro, Bob Wolfenson, César Dutra, Cris Vidal, Fernanda Calfat, Gentil Barreira, Hick Duarte, Patricia Devoraes, Rogério Cavalcanti e Tripolli. Todos souberam captar o infinito universo de quem recebeu o poder de criar — quase divino —, desenhando, para a felicidade do mundo da moda, um universo só dele, tão grande é o amor ao que faz e que ilumina o mundo, imperdível.

Foto: DOUGLAS FILHOO/ Divulgação Lino Villaventura

"Assumir este cargo como sendo a primeira mulher não é apenas um marco na minha trajetória pessoal; é, sobretudo, um símbolo vivo do espaço que nós, mulheres, conquistamos nas instituições, nos negócios e nas decisões que moldam o presente e constroem o futuro. Recebo esta missão com coragem, mantendo o coração aberto e a mente absolutamente comprometida com o coletivo." Essas palavras abriram o discurso de posse de Patrícia Bezerra Campos, que assume para o biênio 2025/2027 a presidência da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Depois de agradecer aos membros da gestão anterior e declarar profunda admiração à diretora executiva Clivânia Teixeira, "coração pulsante desta instituição", a nova presidente — elegantemente vestida em um rosa sereno, tal como ela — direcionou suas palavras "ao meu marido, Benedito Simões, companheiro de vida e meu porto seguro, e à minha família — meu alicerce e minha fonte de forças para tudo que faço". Ao final de sua valiosa peça discursiva, Patrícia emocionou os presentes ao afirmar: "Tenho certeza de que escreveremos, juntos, um capítulo extraordinário dessa história, com as bênçãos de Deus e de Nossa Senhora de Fátima."

Foto: JoaoFilho Tavares Rui Mchado, Alfredo Campos, Pauliane Evangelista, Guilherme e José Luis

Júlia Randal Pompeu, bela e competente arquiteta cearense, está em Oxford cumprindo um roteiro que para ela é "inspirador" para o exercício profissional.

Foto: Arquivo pessoal Júlia Randal Pompeu

23 de abril é agora o Dia Estadual do Bibliófilo. O governador Elmano oficializou a data por meio da Lei 19.328/2025. José Augusto Bezerra, escritor, bibliófilo e colecionador de destaque no universo dos livros preciosos, presidente da Associação Brasileira de Bibliófilos, soube batalhar por isso — e venceu. Só aplausos!

Ainda vivenciando as festas juninas, o mês de julho ganhou dois novos adeptos. Eles estavam presentes na festança do Pulmocenter.

Foto: Fotos Arquivo Pessoal Marcia Melo e Claudia Cordeiro