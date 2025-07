Sensacional: Bienal NOmade traz 54 artistas de 15 países

Foto: Arquivo pessoal Os cearenses José Guedes e Demétrio Jereissati representam o Brasil

Fortaleza receberá a primeira exposição do projeto "NOmade Bienal Extensiones I Pós-Kapitalismo". A mostra, de caráter conceitual, será inaugurada na Galeria Casa D'Alva, no próximo dia 12, às 10 horas, reunindo 54 artistas de 15 países, com imagens fotográficas, vídeos e textos. Para José Guedes, participante, organizador local e anfitrião do grande evento cultural, é gratificante ver os artistas oferecendo trabalhos e propostas sob um olhar colaborativo, somando coletividade a este evento que é a NOmade Bienal, onde a realização e o ganho se instalam soberanamente na alimentação das práticas associativas em torno das afetividades, algo fundamental em tempos desarticulados pelos olhares individuais e pela ferocidade das imposições do sistema capitalista.

Tomando os processos gráficos como um chamado público, prossegue Guedes, este espaço se instala no ativismo, abrangendo desde o coletivo até as questões territoriais que definem o contemporâneo em seu contexto e posição crítica. O arquivo é proposto como ressonância do documento-depoimento, incidindo nas políticas de proteção e classificação que fornecem um recipiente de processos, preocupações, conhecimento e experimentações, criando e reinstalando comunidades reflexivas.

Um verdadeiro tesouro!

Luiz Gastão acaba de assumir mais uma missão na trajetória como deputado e, pronto para os desafios, garante: "Como novo coordenador de Micro e Pequenos Empreendedores da Frente Parlamentar de Empreendedorismo, meu papel é escutar quem está na ponta, entender os desafios e propor soluções reais para quem movimenta a economia e gera emprego. Assim, seguirei firme, ao lado de quem impulsiona o desenvolvimento do nosso país".

Nos últimos anos, em especial após o período de pandemia, o Brasil vem apresentando um aumento significativo nos casos de herpes-zóster, doença também conhecida como cobreiro. "Durante anos, o vírus pode permanecer inativo no organismo. No entanto, quando o sistema imunológico se encontra enfraquecido, seja pelo envelhecimento, estresse elevado, doenças crônicas, uso de imunossupressores ou quimioterapia, ele pode ser reativado e provocar inflamações nos nervos, resultando em lesões extremamente dolorosas na pele", explica a infectologista Lícia Pontes, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da Unimed Fortaleza.

A informação da médica se completa com a orientação do médico João Cláudio, da Clínica de Vacinação Núbia Jacó, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Dr. João Cláudio garante: "A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir o herpes-zóster e suas complicações. A vacina Shingrix é recomendada preferencialmente para pessoas a partir de 50 anos ou imunocomprometidas. A vacina apresenta uma eficácia superior a 90% e duração de mais de 12 anos".

O SENAI CEARÁ realiza uma missão técnica estratégica na Alemanha e na Holanda com objetivo de fortalecer parcerias internacionais e impulsionar a formação profissional em tecnologias sustentáveis, com ênfase na segurança na operação portuária com hidrogênio verde (H2V) e seus derivados. A comitiva da missão técnica é liderada por Paulo André Holanda, diretor regional do Senai Ceará e superintendente do Sesi Ceará. Para ele, este projeto é mais uma demonstração do compromisso da Fiec na pauta da transição energética e do desenvolvimento sustentável. Sob a liderança do presidente Ricardo Cavalcante, a Federação das Indústrias tem atuado incansavelmente para impulsionar o HUB de Hidrogênio do Ceará. Ao lado de grandes parceiros, como TÜV Rheinland, GIZ (a partir do BMWE) e a STC, estamos fortalecendo as competências dos nossos instrutores e técnicos do Senai Ceará, conectando-os às melhores práticas e tecnologias globais", afirma Paulo André.

Presidentes Fernando Esteves e Amarílio Cavalcante, ao lado do diretor Carlos Augusto Viana, reuniram no Ideal Clube, a intelectualidade cearense para o lançamento do XXV Prêmio Estadual de Literatura.

Médico Aristófanes Canamary ganhou da família e dos amigos regentes de afetos, comemoração pela sua troca de idade, em domingo especial para os brindes.

Queridas. Bebel de Sá Cavalcante, médica e Wilma Patrício colorindo a agenda de alegrias. A primeira trocou ontem de idade e Wilma amanhã, recebe As Azuis entre a beleza do cenário de sua residência e a dose máxima de afeto.