Entre virtudes e trabalho: Eliane é uma cidadã cearense

Ela nasceu na Paraíba, mas o Ceará ocupa seu coração e o centro de suas realizações profissionais e pessoais, gerando prazer, ações e alegrias — quem sabe tudo, tudo sonorizado pela competência e pelos projetos abastecidos e protegidos pelo amor.

Eliane Libânio Brasil de Matos, superintendente do Banco do Nordeste, é a primeira mulher a ocupar esse cargo — daí a perfeição com que desenvolve e domina seu trabalho. Neste mês, ela recebe um grande presente e o Estado, uma filha dona do armorial feminino, conjugando uma história de amor — um longo amor — em seiva e vento perfumados de palavras, realizações, memórias e sorrisos atraentes aos momentos feitos de luz e cor. Eliane recebeu a notícia de que a Assembleia Legislativa decretou, e o governador Elmano de Freitas sancionou, a Lei que lhe concede o título de Cidadã Cearense, emocionando-a.

"Esta homenagem que recebo agora, tornando-me cearense de direito — pois, de fato, já sou, como filha de cearenses e também mãe de cearenses —, me deixa honrada e feliz. É um reconhecimento pelo trabalho que desenvolvo para o Estado por meio do Banco do Nordeste. E é muito importante eu poder dividir esta homenagem com todos aqueles que fazem o Banco no Ceará: mais de 620 pessoas, igualmente trabalhando em prol do desenvolvimento do Estado, firmando as determinações do presidente Lula e do nosso presidente Paulo Câmara." A homenageada prossegue: Eliane destaca que é também um reconhecimento ao estilo de gestão que venho executando, implementando informação, estímulo e colaboração, envolvendo pequenos e grandes empreendedores. "Recebo o título realmente com muita emoção e carinho, compartilho com todos."

Uma cidade de atrações

O calendário de eventos, marcando a vida artística de Fortaleza neste julho, está valioso. Os teatros, as galerias de arte, o CineTeatro São Luiz, as academias, os restaurantes, as barracas de praia — todos têm artistas se apresentando. E grandes artistas! Um destaque vai acontecer no Teatro RioMar, palco de belos espetáculos: o musical "Capiba, pelas ruas eu vou", dias 30 e 31 de julho. Imperdível, combinando dança, teatro e música ao vivo para contar a história de um dos maiores compositores pernambucanos.

Desde ontem, acontece a 10ª edição do Mega Bazar da Avenida Monsenhor Tabosa, prosseguindo somente hoje e sendo impulsionada pelo Sebrae, pela Associação dos Lojistas (Almont), Fecomércio, Prefeitura de Fortaleza e pelo patrocinador Pinheiro Supermercado. São 70 lojas com descontos de até 70% nos segmentos de moda praia, casual, festa, infantil, íntima, além de decoração e artesanato. Também há atrações musicais ao vivo, espaços de convivência e ações que conectam cultura, gastronomia e lazer.

Os pais Auxiliadora e Sabino Henrique planejavam passar este período de férias com seus filhos, residentes fora do ninho cearense. Mas, ao fazerem a consulta, encontraram cada um seguindo rotas atraentes e diferentes, bem longe do Ceará. E contam: enquanto Milena e Luca Bertuzzi viajam de Seul para curtir férias na Sardenha, Carlos Henrique e Jana Královcová partem de Berlim para fazer o mesmo em Milão. Aqui no Brasil, Henrique Daniel e Vannucy, com as filhas Maria Clara e Isabela, foram para Goiânia e de lá para a fazenda dos Neves Meireles. "Ficamos assim, pais felizes e solitários", revela Sabino.

Roseli Pereira, especialista nos melhores sabores — por vocação e também pelas pesquisas realizadas além-mar — volta a festejar julho com o Festival do Bacalhau, marcado para o dia 19, às 20 horas, no belo recanto do Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité. Um programa que se repete pelo terceiro ano, temperado de sucesso, romantismo e cozinha de primeiríssima qualidade. Reservas: (85) 99222 2286.

(85) 99222 2286.

Ela é a primeira mulher a presidir a Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Sua posse, com tantas presenças e credos, foi uma demonstração de reconhecimento ao seu testemunho profissional e ao bem-querer que inspira. Patricia Campos, cearense, advogada com expertise na área de negócios, é casada com Benedito Simões — "meu porto seguro" — e mãe de dois filhos. Católica praticante, devota de Nossa Senhora de Fátima. Para a coluna, a nova presidente revelou os três grandes pilares que nortearão sua gestão. Primeiro: trabalhar para que a Câmara Brasil-Portugal no Ceará seja cada vez mais reconhecida como o centro oficial de articulação de negócios e empresas entre o Ceará e Portugal. Segundo: criar e liderar missões empresariais que apresentem aos portugueses as oportunidades de negócios e investimentos no Ceará e também conduzir os empreendedores cearenses às possibilidades em Portugal. Terceiro: fortalecer os laços culturais e acadêmicos entre a Câmara e as universidades portuguesas.