Deputado chega a Fortaleza para ampliar a aliança com o Ceará

Foto: João Filho Tavares Idemar Cito e Rodrigo Braga

A comunidade italiana do Ceará recebe hoje uma visita ilustre. Chega à cidade, representando o Parlamento Italiano, o ex-senador e atual deputado Fábio Porta, com uma agenda voltada para os segmentos de educação, meio ambiente e turismo. O primeiro compromisso do parlamentar será com os integrantes da Comunidade Italiana do Ceará (Ciec), às 15h30, em um hotel local. Em seguida, ele participa de uma reunião na Fecomércio, com o deputado Luiz Gastão, para troca de informações institucionais. Fábio Porta tem interesse em conhecer a entidade e apresentar a possibilidade de desenvolver projetos voltados à educação e ao meio ambiente.

O deputado já esteve em Fortaleza neste ano, ocasião em que se reuniu com o reitor da UFC, professor Custódio Almeida. "Esta nova visita é das mais importantes, pois significa mais uma oportunidade para discutirmos assuntos relacionados à Itália", afirma Ângelo D'Francesco, comendador e um dos principais articuladores das relações entre Itália e Ceará. Atualmente, vivem no Ceará cerca de 10 mil italianos. No Brasil, são 790 mil residentes e mais de 33 milhões de descendentes. Os negócios italianos no estado concentram-se principalmente no turismo, especialmente no setor de restaurantes. O mais recente foi inaugurado em Juazeiro do Norte: o "Alba", uma casa moderna com padrão culinário italiano de alto nível.

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Aloysio Corrêa da Veiga, esteve em Fortaleza a convite da Escola Judicial do TRT Ceará, dirigida por Paulo Régis Botelho, para ministrar a palestra "Cultura de Precedentes - Reafirmação e Afetação", tema de grande relevância para a Justiça do Trabalho. "Essa palestra foi uma oportunidade única de aprendizado e atualização profissional", destacou Paulo Régis.

Mais um sucesso. O Beach Park consolidou-se como uma das principais atrações turísticas do Brasil, alcançando o segundo lugar no ranking das atrações mais vendidas, segundo o Anuário Braztoa 2025 — publicação da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), em parceria com a Sprint Dados. "É uma grande alegria ver o Beach Park entre as atrações turísticas mais vendidas do Brasil, justamente no ano em que completamos 40 anos de história. Começamos com uma barraca de praia e, com muito trabalho e dedicação, nos transformamos em um dos destinos mais desejados do país. Estar presente na memória e no coração dos brasileiros é um orgulho imenso para todos nós", destaca Felipe Lima, diretor comercial do Beach Park.

Durante a cerimônia de entrega dos prêmios promovidos pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros (Fetrans), o deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri, foi homenageado na categoria "Destaque Ambiental" da 22ª Edição do PMQA - Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar. O parlamentar estava visivelmente feliz, acompanhado da esposa Tainah e de amigos.

Para Aldigueri, advogado especialista em Direito Ambiental que já ocupou diversos cargos de liderança em importantes órgãos ambientais, a premiação representa um marco relevante: "Quando a gente tem um prêmio que reconhece empresas, valoriza servidores e colaboradores comprometidos com a efetividade, e mostra que cada um está colocando seu tijolinho na construção de uma sociedade melhor, isso é motivo de orgulho. É sinal de que estamos, de fato, tentando fazer a coisa certa. Eu, enquanto deputado — graças à boa vontade da maioria da população cearense —, estou aqui, pela segunda vez, para servir ao povo do Ceará. E agora, com a responsabilidade ainda maior de presidir a Assembleia Legislativa, também estou buscando fazer parte dessa construção

coletiva", afirmou.

A Academia Cearense de Cinema, presidida por Régis Frota, mantém seu ritmo de atuação com exibições, debates, encontros fraternos e lançamentos de livros. Está previsto, para agosto, o relançamento de uma das obras de Pedro Martins Freire: "O Livro dos Filmes Proibidos e Censurados na História do Cinema" (volumes I e II).

A OAB Ceará também segue ativa, com sua revista institucional alcançando as metas da nova gestão de Christiane Leitão. O título será JurisCultura, com editoração sob responsabilidade da ESA, presidida por Raphael Castelo Branco e com coordenação de Edmar Ribeiro.

BELAS VIAGENS

O padre Sales, considerado o melhor acompanhante para viagens religiosas, anuncia excursão a Medjugorje, Padre Pio, São Miguel Arcanjo, Assis, Cássia e Roma (Porta Santa), de 19 a 29 de outubro de 2025.

Já Natércia Medina programa o Réveillon 2026: "Alentejo com Lisboa", com duração de oito dias, saindo de Fortaleza no dia 27 de dezembro e retorno em 3 de janeiro. Passagem aérea com voo exclusivo garantida.