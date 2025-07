HOSPITAL SÃO CARLOS GANHA A MAIOR CERTIFICAÇÃO: ONA 3

Foto: Reprodução/instagram Grupo unido pelo entusiasmo

O Hospital São Carlos alcança mais uma importante conquista neste momento de transformação e crescimento. Em clima de total entusiasmo, a diretoria comunicou oficialmente a obtenção do título ONA 3 - Acreditado com Excelência, o mais alto nível de certificação hospitalar no Brasil, conferido a instituições que demonstram padrões rigorosos de qualidade e segurança. Essa conquista é o reconhecimento formal do trabalho dedicado e competente realizado diuturnamente pela equipe, capacitada e motivada. A certificação ONA 3 atesta a maturidade institucional do Hospital São Carlos, com uma gestão integrada, baseada em protocolos alinhados e mapeados, monitorados por indicadores confiáveis, segundo a diretoria. Reflete o compromisso permanente com uma assistência segura, de alta qualidade, dentro de uma estrutura hospitalar que atende aos mais exigentes critérios de segurança e tecnologia.

Atuando na área ambiental desde a década de 1980, o Grupo Marquise tornou-se uma das maiores empresas de serviços e soluções ambientais do País, graças a investimentos contínuos em pesquisa, tecnologia, gestão de ponta e qualidade dos serviços. A empresa projeta-se no segmento e carrega uma bagagem sólida de descobertas e realizações. Recentemente, a Marquise Ambiental participou do Seminário Internacional Sustentabilidade na Gestão de Resíduos, promovido pela Lavoro Solutions, realizado na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro, centrado na discussão dos desafios e soluções para a destinação sustentável de resíduos sólidos no Brasil. Representando a empresa, o diretor de Operações, Paulo Studart, apresentou o portfólio nacional da Marquise Ambiental e destacou o uso de múltiplas tecnologias integradas, que vão desde a coleta até o tratamento e a valorização dos resíduos.

A Tutela do Ar Limpo no Brasil é o título do livro que o advogado José Maria Zanocchi acaba de lançar, já disponível para aquisição na livraria virtual da Editora Lumen Juris. Além de uma capa muito bonita, o conteúdo do livro é de grande profundidade e está prontinho para abastecer o conhecimento dos estudiosos.

O Rei Roberto Carlos garantiu uma noite de domingo romântica, apresentando-se no Iguatemi Hall, na programação de encerramento da Casa. Show com repertório bonito, provocando lágrimas e carinhos. RC recebeu no camarim Rita D'Alva e Cabeto Martins Rodrigues, provocando batidas fortes no coração do casal.

O diretor-executivo da Empresa Vitória, Luís Guimarães, sob os olhares do pai, Dalton, e de parte da equipe de colaboradores, comemorou mais um reconhecimento pelas metas ambientais transformadas em ações concretas. Na tarde de quarta-feira (9), no auditório da Fetrans-CE, a empresa conquistou, pela 22ª edição consecutiva, a categoria Diamante do Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar. Mais uma vez, foi certificada com o selo Empresa 100%. Ao todo, 39 empresas de transporte se inscreveram, sendo 22 do Ceará e as demais do Piauí e Maranhão.

Garantindo mais uma vez uma noite marcada pela culinária peruana, Janusa Brasil e Javier Yugar reuniram um grupo de amigos em seu endereço para proporcionar momentos especiais com sabor, música, cultura e sorrisos. O clima foi de alegria compartilhada, trocada entre os sabores do médico que tem a cozinha como seu segundo universo de pesquisa, prazer e realizações. Entre muitos, estavam no grupo Celina e Carlos Larocca; Naje e Renata Cavalcante; Francisco José de Góis Albuquerque e Cecília Teixeira Pontes.

Café com a Ethel. Sempre destacando seu talento e criatividade, a empresária Ethel Whitehurst (aniversariante de hoje), recepcionando o quinteto do bem toda quarta-feira, às 16 horas, para um encontro que garante uma mesa de sabores e conversas animadas do grupo convidado. O espaço não poderia ser outro: a Loja Yamor, da Ethel — centro do fino artesanato e da beleza dos vestidos e enxovais infantis. A primeira recepção foi para o Grupo Quinteto do Bem, formado por Ethel, Vânia Canamary, Ana Studart,

Viviane de Miranda e esta colunista.

Wilma Patrício recebeu as integrantes do Grupo Azul em seu endereço, transformando a sala principal em um verdadeiro ateliê de pintura. Todas, orientadas pela Profa. (nome a completar) e dispondo de farto material, receberam inclusive avental branco com a marca do grupo, descobriram seus talentos e tornaram a noitada original e atraente. Depois, ganharam como souvenir uma garrafa pintada por elas mesmas, recheada com fino espumante da Casa Valduga — 130 Special Edition Blanc, 100% Chardonnay. Super criatividade e bom gosto. Em seguida, foi servido o jantar assinado pelo mestre Rafael Sudatti, com direito a boa música e ótimas conversas.