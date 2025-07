ESPANHA QUER TER O CRISTO REDENTOR MAIS ALTO DO MUNDO

Foto: Divulgação/Marcos Moura Deputado Salmito; Marcos Moreira, presidente da Fiocruz; Nísia Trindade e Paulo Gadelha, ex-presidentes da Fiocruz; senador Cid Gomes

Boadilla del Monte quer uma estátua do Cristo Redentor mais alta que a do Corcovado, no Brasil — o que custaria 16 milhões de euros —, e as redes sociais a consideram "blasfema". Um projeto está tentando financiar, por meio de doações, um monumento gigante de Jesus com os braços abertos. Não será no Rio de Janeiro, mas, sim, entre a M-50 e a rodovia de Boadilla (Madri). A notícia gera polêmica na Espanha, e vale também conhecermos a proposta. A centenas de quilômetros do Rio, uma cidade de 65 mil habitantes sonha em ter seu próprio Cristo Redentor. Boadilla del Monte (Madri) embarca em uma ambiciosa aventura religiosa: construir um monumento gigante inspirado em uma das sete maravilhas do mundo.

A imagem de Jesus, com os braços abertos e a ferida no flanco voltada para o sol, será esculpida principalmente em concreto armado. No interior, abrigará o maior Sagrado Coração do mundo — com quase 40 metros de altura e 60 metros de largura —, além da promessa de uma "experiência imersiva e sensorial": o mais impressionante é que será possível entrar e caminhar por dentro do corpo de Jesus. Na verdade, a entrada será pela parte traseira da escultura. Para torná-lo realidade, são necessários 16 milhões de euros em doações. Além disso, o monumento apresenta um sistema de mecanismos bastante peculiar: pela manhã, a luz do sol entrará pela ferida de Cristo — que evoca a Ressurreição — e iluminará o coração de ouro de 2,5 metros de diâmetro, alojado em seu peito.

Ao longo do dia, esse coração descerá lentamente para a parte inferior da escultura graças a um mecanismo de polia, "para que todos possam se aproximar, tocá-lo e adorá-lo". Ao cair da noite, o coração retornará à sua posição anatômica original e iluminará parte do exterior, permitindo a passagem da luz por pequenos orifícios. "Será como uma constelação de estrelas", promete a descrição oficial. Como era de se esperar, as redes sociais rapidamente ofereceram suas próprias interpretações:

"Alguém tem uma explicação para o Cristo de Boadilla ter o coração no peito durante a noite e na região escrotal durante o dia?", questionou um internauta. Algumas zombarias recorreram à ironia política, parodiando o dilema mítico da presidente Isabel Díaz Ayuso entre socialismo e liberdade. "Cristos gigantes ocos em terreno público doado, ou comunismo", publicou outro usuário na plataforma Bluesky, aludindo ao fato de que a área onde o monumento será erguido é um terreno público.

O projeto é uma criação da Associação de Devotos do Sagrado Coração de Jesus e da Fundação Vía del Arte. A primeira é uma entidade católica local que promove a figura do Sagrado Coração como símbolo do amor de Jesus. A segunda é uma organização voltada para a recuperação da arte sacra em novas obras contemporâneas. A proposta foi aprovada em 2019 em plenário municipal, e até o Bispo de Getafe deu sua bênção. A obra será executada pelo escultor madrilenho Javier Viver. Até o momento, foram arrecadados €95.000 dos €135.000 necessários para as etapas iniciais. O próximo passo é buscar mecenas ao redor do mundo e convencê-los a financiar o que promete ser mais um grande centro de peregrinação — desta vez, na Espanha.

No último dia 16, a Assembleia Legislativa do Ceará realizou sessão solene em homenagem aos 125 anos da Fundação Oswaldo Cruz no Brasil e aos 17 anos da Fundação Fiocruz no Ceará, registrando os líderes políticos e gestores públicos que contribuíram para o fortalecimento da entidade, bem como os cientistas e profissionais que dedicaram suas vidas à pesquisa, à saúde pública e à inovação tecnológica.

Para o deputado estadual Salmito Filho, propositor da homenagem: "A Fiocruz representa o que há de mais avançado na integração entre produção de ciência e produção tecnológica voltadas para a saúde pública com compromisso social. Esta celebração vem valorizar o conhecimento, a pesquisa e, sobretudo, as oportunidades de vida com dignidade. É reconhecer que o Ceará também é parte dessa história de superação, inovação e dedicação à saúde da população", registrou. A missão da Fiocruz é estratégica: construir pesquisa científica e produzir tecnologias para o desenvolvimento sustentável. Destaco, em especial, a Fiocruz Ceará, que tem como foco justamente criar tecnologias que impulsionem essas oportunidades, fortalecendo a saúde pública e a economia da saúde.

Luís Henrique Nascimento é o novo analista de Inteligência de Mercado das franquias Eletromidia PI/MA/PA/AM. Com ampla vivência em marketing e análise de dados, o profissional atuará diretamente no fortalecimento das operações e no suporte estratégico da companhia nas regiões em processo de expansão. Ele é graduado em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda e, atualmente, cursa especialização em Marketing e Inteligência de Mercado na Unifor. Luís Henrique, em sua trajetória profissional, já passou pelo Grupo de Comunicação O POVO e pelo Sistema Verdes Mares. Entusiasta, afirma: "Assumir essa função nas praças da Eletromidia representa um passo muito importante na minha carreira. Estou empolgado com a responsabilidade de contribuir com dados e análises que ajudem a impulsionar o crescimento nas novas praças. É desafiador e gratificante". Para o gerente de Recursos Humanos da Eletromidia Ceará, Cristiano Barreto, a contratação representa um avanço no time de inteligência da companhia.

O MaxiModa 2025, um dos eventos mais aguardados do setor, anunciou dois nomes importantes em sua programação de palestras: Rony Meisler, fundador da Reserva, e Yanaê Saldanha, líder do TikTok na América Latina. Os especialistas trarão, no dia 8 de agosto, no Teatro Riomar Fortaleza, perspectivas inovadoras sobre vendas e o impacto da comunicação digital. Rony Meisler é conhecido por ser um dos empreendedores mais influentes do Brasil, reconhecido por sua habilidade em transformar ideias em negócios de sucesso, desafiando os padrões convencionais do mercado.

Com uma carreira sólida na interseção entre plataformas, marcas e criadores, Yanaê Saldanha é a gerente sênior de Parcerias de Conteúdo do TikTok para a América Latina. Com mais de 10 anos de experiência no mercado de mídia e entretenimento, Yanaê construiu sua expertise em narrativas transmídia e se especializou em comportamento de consumo, atuando em parcerias estratégicas e no impacto da audiência. Yanaê Saldanha palestrará sobre "Likes que vendem: o poder do conteúdo no comportamento de consumo".

A abertura da exposição Lino Villaventura no Museu da Fotografia Fortaleza garantiu a presença de muitos amigos e admiradores do renomado estilista. Silvio Frota, diretor da Casa, ao lado da amada Paula Queiroz, revelava entusiasmo pelo evento.