Feira italiana de alimentos marcada para Fortaleza

Foto: Arquivo pessoal Fábio Porta e o comendador Ângelo de Francesco

Acontecerá em Fortaleza, no período de 24 a 28 de setembro de 2026, a 1ª Feira Italiana de Alimentos e Vinhos. A realização do evento foi firmada durante a visita oficial do parlamentar italiano Fábio Porta à cidade, ocasião em que foi recepcionado pelo vice-presidente da Fecomércio, Luiz Fernando Monteiro Bittencourt. Na ocasião, o representante italiano e sua comitiva já trataram de alguns detalhes para a concretização da ideia, como a definição da sede do evento: a Escola de Gastronomia do Governo, localizada na avenida Leste-Oeste. Fábio Porta foi informado de que, na gestão do então presidente e atual deputado Luiz Gastão foi criada, na Fecomércio, a Câmara de Relações Internacionais, presidida pelo cônsul honorário da Itália, Vittorio Ghia. A Comunidade Italiana Cearense (CIEC), presidida pelo Dr. Marco Boccadoro, assinou um protocolo de intenções, concedendo à Fecomércio exclusividade, por dez anos, para a realização da feira em Fortaleza.

Durante visita oficial de dois dias a Fortaleza, o parlamentar italiano Fábio Porta foi recebido também pela cúpula do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, além do prefeito de Fortaleza e representantes do Governo do Estado do Ceará. A agenda, na opinião do comendador Ângelo de Francesco, "bem expressa as boas relações mantidas entre o Ceará e a Itália, permitindo a realização de bons negócios e programações promocionais e culturais".

História e Geografia do Leste Europeu e dos Países Nórdicos é o curso que será ministrado pelo professor Artur Bruno no período de 4 de agosto a 15 de dezembro, promovido pelo Centro Universitário Farias Brito e pelo projeto Viva. Na modalidade presencial e online, serão abordadas amplamente a história, política, economia e cultura desses países, possibilitando uma compreensão mais profunda de seu desenvolvimento. O curso também permitirá uma análise dos acontecimentos e projetos de desenvolvimento, com destaque para influências exemplificadas no Brasil, segundo Artur Bruno. Mais informações: (85) 98161-8545 / 99433-4330

Um fim de tarde de alegrias e companheirismo marcou o encontro promovido pela Acal Conceito, no último fim de semana. No Iate Clube de Fortaleza, 38 arquitetos e designers participaram de um passeio ao pôr do sol. O evento proporcionou interação, boas conversas e conexões em torno de lançamentos e inovações. A CEO, Daniela Cabral, o superintendente Márcio Magalhães e o gestor das lojas Conceito, Adriano Lopes, recepcionaram os convidados.

Quinze professores da Universidade Federal do Ceará (UFC), sendo oito mulheres, foram nomeados para compor os comitês de assessoramento do CNPq. Trata-se de um reconhecimento importante dos currículos desses docentes e da excelência da UFC na pesquisa. Segundo portaria do CNPq, de 30 de junho, das oito professoras nomeadas, cinco assumem os cargos ainda este ano: Mônica Oliveira Batista Oriá, Mirian Cristina Gomes Costa, Sueli Rodrigues, Rossana Maria de Castro Andrade e Carla Freitas de Andrade. As outras três professoras — Mônica Cavalcanti Sá de Abreu, Maria Lúcia Magalhães Bosie e Kyria Santiago do Nascimento — seguem em seus respectivos comitês até o término dos mandatos, em 2026 ou 2027.

Garantindo, mais uma vez, uma noite marcada pela culinária peruana, Janusa Brasil e Javier Yugar reuniram um grupo de amigos em seu endereço para proporcionar momentos especiais com sabor, música, cultura e sorrisos. O clima foi de muita alegria, trocada entre os sabores do médico que tem a cozinha como seu segundo universo de pesquisas, prazeres e realizações. Entre os presentes estavam Celina e Carlos Larocca; Naje e Renata Cavalcante; Francisco José de Góis Albuquerque e Cecília Teixeira Pontes.

Unindo trajetórias inspiradoras e talentos complementares, as empresárias Luciana Ribeiro e Luciana Carioca abriram as portas da Veste Reveste by Lu's, loja que propõe uma experiência completa em moda circular, consumo consciente e personalização de peças. Luciana Ribeiro, baiana apaixonada pelo Ceará, é jornalista, apresentadora e digital influencer. Já Luciana Carioca é arquiteta e turismóloga, premiada por projetos criativos, ousados e originais, e atua na Secretaria de Turismo do Estado do Ceará com planejamento

e urbanismo.

UMA DUPLA musical. Gorete Cavalcante e Bitoca Fiúza, amigas de longa data, uniram o carinho na interpretação de músicas românticas durante o aniversário de Bitoca, garantindo esta foto especialíssima para a coluna.

Fortalecendo o amor e a felicidade, Juliana de Fátima (assessoria de eventos do RioMar) e André Rodrigues respiram pura alegria com a chegada do primogênito, Benjamin.