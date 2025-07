Idéias e criatividade

Foto: Aurélio Alves Dom Gregório Paixão

Hoje, Sábado, às 18 horas, dom Gregório Paixão, arcebispo metropolitano de Fortaleza, celebra a missa na Cidade da Paz (Condomínio Espiritual Uirapuru - CEU), local onde acontece, desde o dia 23, a 27ª edição do Festival Halleluya. Este é um dos mais bonitos eventos religiosos, considerado "a festa que nunca acaba", reunindo anualmente milhares de pessoas e oferecendo uma programação diversificada com shows, orações, celebrações e interação dos participantes do Ceará e de diversos outros estados.

Prestigiando o evento, estão entre as atrações os religiosos: padres Fábio de Melo, Marcelo Rossi e frei Gilson. Hoje e amanhã, lembra padre Vanderlúcio, responsável pelo Serviço de Comunicação da Arquidiocese, "a programação continua atraente e muito bonita, com entrada gratuita, mas devendo as pessoas comparecer levando doação de 1 quilo de alimento não perecível, para as obras humanitárias do Shalom".

PRÊMIO PALAVRA SOLAR

O projeto Escritas em Volta do Sol, uma realização da Editora Sol Literário, está lançando os critérios do concurso literário para romances curtos, autorais e inéditos, isto é, textos escritos pelo próprio autor, ou seja, sem a intervenção de IA (inteligência artificial) ou a orientação de terceiros. Entre os romances inscritos, três (3) serão premiados, os quais receberão a colocação de 1º, 2º e 3º lugares, certificados de participação e troféus.

O 1º lugar receberá 400 exemplares do romance impresso, além da versão em audiobook; o 2º lugar receberá 400 exemplares do romance impresso, além da versão digital em EPUB; o 3º lugar receberá apenas a publicação do romance em formato digital EPUB. Mais informações com Angélica Sampaio: 98752-0045.

ENTRE O AZUL DO CÉU E AS FLORES

Sábado para um olhar interior e poder despertar com um sorriso, agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Sábado para despertar, serenamente, com o coração cheinho de esperanças e entusiasmo, oxigenado assim, para lutar no dia a dia. Sábado para contemplar nossa vida, nossas vitórias e dificuldades, e saber agradecer pelo aprendizado. Saber celebrar, sentir a luz divina nos envolvendo, para que possamos iluminar o mundo, refletindo o amor de Deus: a fé e a alegria dos cristãos.

Nômade Bienal Extensões

Marcante para Fortaleza, a exposição "Nômade Bienal Extensões - Pós-Kapitalismo", trazida pelo artista José Guedes e com curadoria de: Hernán Pacurcu (Equador) / Victor Hugo Bravo (Chile). A mostra, de caráter conceitual, foi inaugurada na Galeria Casa D'Alva, em Fortaleza, Brasil, no último dia 12 de julho, reunindo 54 artistas de 15 países, com imagens fotográficas, vídeos e textos, iniciando em Fortaleza.

Artistas participantes compartilham suas ideias e propostas. A realização e o ganho se instalam, soberanamente, na alimentação das práticas associativas em torno das afetividades, fundamentais em tempos desarticulados pelos olhares individuais e pela ferocidade das imposições do sistema capitalista. O Brasil está representado pelos cearenses Demétrio Jereissati e José Guedes.

Foto: Reprodução/ José Guedes A criatividade de Kardo Kosta

Foto: Arquivo pessoal Vando Figueiredo, Marcus Novais, José Guedes e Fernando França

Foto: . Denise Mattar, Guilherme Isnard com José Guedes.

Beach Park recebe título

O Aqua Park, do Beach Park, acaba de receber mais um título. Ele foi reconhecido como o segundo melhor parque aquático do mundo e reeleito o melhor das Américas pelo Tripadvisor Travellers' Choice - Best of the Best 2025. Na listagem geral, que engloba todos os tipos de parques de diversão, apenas dois parques brasileiros entraram no top 10 — e o Beach Park se manteve na 6ª posição mundial entre todas as categorias de parques.

Foto: Arquivo pessoal RENATA Santos comandou com sua alegria e charme o evento

A premiação se baseia nas avaliações espontâneas de viajantes ao redor do mundo e, de acordo com o site, apenas 1% dos empreendimentos listados no Tripadvisor alcançam esse marco. Com mais de 30 atrações, o nosso parque aquático conta com uma novidade: o 'Surreal', a mais alta montanha-russa aquática do mundo, com 28 metros de altura e 340 metros de percurso.

"Ser eleito o segundo melhor parque aquático do mundo e o melhor das Américas, novamente, é uma conquista que nos enche de orgulho — ainda mais por essa percepção vir diretamente da opinião dos nossos visitantes, em um ano tão importante, que celebra os nossos 40 anos de história.

Esse reconhecimento reafirma o nosso propósito de inovar e proporcionar momentos inesquecíveis para todas as famílias", afirma Clarisse Linhares, diretora de Marketing, Mídia e Conteúdo do Beach Park. Os segmentos de urbanismo e moradia em Fortaleza e na Região Metropolitana prosperam e mostram um potencial de qualidade e beleza, atraentes.

A Bspar promoveu no loteamento BS Gran Parc Eusébio, evento reunindo corretores do mercado de loteamento, possibilitando para eles ter uma ideia geral dos produtos BSPAR nos segmentos de urbanismo, residencial e corporativo, com vistas a ampliar as possibilidades de atuação desses profissionais no mercado. Reinou muito entusiasmo e amplas informações.

Foto: Arquivo pessoal Clarisse Linhares, diretora de marketing do Beach Park

EM ORAÇÃO

Nesta semana de orar pelos nossos netos, a leitora Erotildes Honório mandou esta preciosidade, afirmando que, pela nossa coluna, o leitor pode despertar para este encontro: "Querido Deus, coloco meus netos em Suas mãos, proteja-os, liberte-os de todo mal. Dê-lhes boa saúde. Guia-os no caminho da justiça e da santidade. Em Suas mãos eu coloco seus desejos e necessidades, para que o Senhor os acompanhe e os ilumine com luz e bênçãos.

Dá-me, como avó, a oportunidade de compartilhar muito tempo com eles e transmitir minhas experiências, para que os ajudem em suas vidas. Amém!" Quando essa oração chegar até você, envie-a para os avós que conhece, para que também orem pelos netos