ÁGUA MINERAL: MAIS UMA FÁBRICA

Foto: Arquivo pessoal Heráclito Vieira (presidente do TJCE), David Peixoto (vice-presidente da OAB-CE), Christiane Leitão (presidente da OAB-CE) e ministro Luís Roberto Barroso (presidente do STF)

Nova fábrica de água mineral aos pés da Serra Grande. Sim, esta é uma boa notícia. O Grupo Teles, que detém com sucesso a Naturágua, trabalha em um novo projeto de exploração de uma fonte jorrando em Poranga, com um manancial de pureza capaz de abastecer os sonhos dos empreendedores e o consumo da população. A notícia foi dada ao governador Elmano de Freitas, na última sexta-feira, por Everaldo Teles, presidente, e Aline Teles, presidente executiva, aproveitando a ocasião para também apresentar o mapa de investimentos aplicados pelo grupo, contribuindo para o desenvolvimento do Ceará. Provando que o Ceará detém o epicentro do semiárido, possibilitando a descoberta dessa fonte no município de Poranga, zona Norte, o Grupo Teles ampliará seus negócios. Hoje, são duas fábricas da Naturágua — marca pioneira do grupo no segmento — localizadas no Curió e em Horizonte. Equipamentos modernos e equipes de funcionários garantem o pleno e eficaz sistema de produção — produção que será multiplicada com a caçula do grupo, jorrando prosperidade à empresa e benefícios ao público consumidor.

A visita do Presidente do Supremo Tribunal Federal à OAB-Ceará, no último dia 21, foi um marco histórico, sendo a primeira vez, em 92 anos, que um Ministro-Presidente honra a instituição com sua presença. Essa visita ganha ainda mais significado com a atual presidência da OAB-Ceará sendo exercida por uma mulher advogada, Cristiane Leitão, testemunhando um fato inédito na história da instituição.

Durante sua palestra, o Ministro discutiu temas atuais e relevantes, abordando as revoluções tecnológicas que moldaram a humanidade, desde o vapor até a inteligência artificial. Ele destacou os benefícios da IA em áreas como traduções simultâneas, análise de exames e diagnósticos e, no Direito, onde contribui para a celeridade dos processos.

Com otimismo, o Ministro ressaltou que, apesar dos desafios das comunicações atuais, acredita que o mundo não está pior e que tudo vai melhorar. Ele fundamentou sua visão citando grandes pensadores e filósofos que buscaram a Verdade, a Justiça e a dignidade humana ao longo da história, desde a Torá e os Evangelhos até Santo Tomás de Aquino, Buda e Kant.

Ministro Barroso ao lado da presidente da OAB Ceará Cristiane Leitão

Leitão e

Cristiane Leitão

Mesa dos trabalhos

Grupo de autoridades

PASSARELA

Os empresários Zezinho e Soraya Jereissati, conhecidos por marcas como Casa Magalhães (hoje pertencente ao Grupo O Boticário), Greenlife Academias, Casa Bauducco e Sal & Brasa, contam com a sociedade também de Rafael Cunha e Ronaldo Azzolin. Este time de empreendedores está investindo agora no Jêrei Restô, projeto orçado em 20 milhões. A casa, cuja obra de construção já está em andamento, fica no bairro Guararapes, bem próxima ao Centro de Eventos. Terá capacidade para mais de 700 pessoas, 110 vagas de estacionamento, parquinho infantil de 300 m², cozinha com quatro chefs simultâneos e cardápio com 150 pratos, nos momentos de pico.

Na ilha privada Renaissance, no Mar do Caribe, há uma praia onde vivem flamingos cor-de-rosa. Eles desfilam com imponência e aceitam petiscos das mãos dos turistas maravilhados. Os flamingos cor-de-rosa na praia da Ilha Renaissance, em Aruba — localizada perto da Venezuela —, tornaram-se uma atração mundialmente famosa.

flamingos cor-de-rosa

TUDO AZUL---------------------------------------------------

Micheline, sempre charmosa e entusiasta, na companhia do amado Edilson Pinheiro, teve sua troca de idade celebrada com comemoração encerrada em Miami. A programação contou com o carinho dos amigos Ana e Beto Studart; Patrícia e Josmário Cordeiro, que acompanharam a aniversariante ao show espetacular da banda Coldplay, em Nashville. O encerramento da festa foi na mansão dos Studart, com jantar de sabores, música romântica e boas conversas.

Micheline

Patrícia e Josmario; Micheline e Edilson

Grupo reunido

Show da Coldplay

Aniversário

Pode sobrarrrrrrrrrrr-------------------------------------------

Baturité receberá uma fábrica de calçados que oferecerá, de princípio, 100 empregos diretos, alcançando depois um total de 300. A Jeff Calçados, de Franca/SP, com lojas aqui em Fortaleza, em dois shoppings — Iguatemi e RioMar —, escolheu aquele município, entregando o seu projeto para Raimundo Viana, um dos maiores impulsionadores, junto àqueles que, ao lado dele, acompanham o potencial do Estado para bons investimentos.

Nesta primeira etapa, um galpão já está sendo adaptado para, provisoriamente, iniciar a fabricação. O prazo é de 120 dias, e todo o esquema estrutural e a seleção de mão de obra já estão em andamento.

Os jovens empreendedores Guilherme e Hugo Quinderé estão entusiasmados com o projeto, sendo eles pioneiros na área de lojas que apresentam os produtos da Jeff Calçados.