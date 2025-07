Área da Fanor passa para a Igreja Comunidade das Nações

Foto: Reprodução/Instagram No registro, Angélica Martins com Vladimir Spinelli, provedor da Santa Casa

A Igreja Comunidade das Nações, com mais de 20 mil adeptos em Fortaleza, acaba de adquirir uma ampla área — parte construída e parte livre — localizada próxima à Praia do Futuro, anteriormente pertencente à UniFanor, entidade universitária que ali mantinha seu projeto educacional.

A aquisição, considerada um verdadeiro tesouro tanto do ponto de vista comercial quanto urbanístico, permitirá a ampliação das atividades da igreja e representa uma grande conquista do bispo Fabrício Miguel, que soube negociar o imóvel situado em uma área nobre da cidade.

O imóvel — que conta com mais de 60 salas de aula — será entregue oficialmente no próximo mês de dezembro, quando será realizado um grande evento de preces e louvores, com expectativa de presença de mais de 5 mil pessoas. O bispo Fabrício Miguel, que iniciou sua trajetória como pastor, teve sua ascensão acompanhada pela esposa, Raquel Moreira, que exerce o mesmo cargo. Juntos, como bispos, lideram 15 pastores no Ceará, além de uma legião de fiéis. O casal tem três filhos, frutos de uma união feliz que já dura 48 anos.

Só aplausos! Alunos do curso de Engenharia de Computação do Campus de Quixadá da Universidade Federal do Ceará (UFC) conquistaram o segundo lugar na maratona tecnológica Ideathon da Saúde, principal evento de inovação e empreendedorismo do Nordeste.

Marcos Antonio Vieira e Guilherme Barros garantiram a premiação de R$ 3 mil com o projeto Sinais — uma solução baseada em inteligência artificial (IA), projetada para otimizar processos e enfrentar desafios críticos na área da saúde.

Voltado para clínicas e consultórios, o Sinais é uma plataforma de gestão de atendimentos, oferecendo recursos como armazenamento e acesso a exames e laudos, atualização de dados, sugestão de diagnósticos e elaboração de laudos prévios por meio de inteligência artificial, entre outros.

Arranjo Produtivo. Esse é o título do projeto que o ex-secretário da Indústria, Comércio e Desenvolvimento do governo Tasso, Raimundo Viana — há anos articulador e impulsionador de novas fábricas no Ceará —, entrega ao governador Elmano de Freitas. Recheado de boas ideias e indicações importantes para sua concretização, o documento já impulsiona uma lista de empreendimentos voltados ao Maciço de Baturité, berço do governador. Segmentos como colchões, mesa e banho estão entre os contemplados. Vamos aguardar.

O Ranking Negócios em Expansão é a principal premiação para pequenas e médias empresas (PMEs) do Brasil, promovida pela revista Exame em parceria com o BTG Pactual. Entre as agraciadas no NEEx deste ano, destacam-se Naturágua e Santelisa Embalagens, integrantes do Grupo Telles. A Naturágua se sobressai, para além de seu portfólio, pelas práticas avançadas de ESG, que incluem a manutenção da Floresta do Curió (Área de Relevante Interesse Ecológico - Arie). A Santelisa Embalagens tem destaque pela produção de papel e papelão 100 % reciclados. Ambas contam com autossuficiência energética por meio de seus parques solares próprios e possuem certificação ESG emitida pelo Bureau Veritas.

Granchitão em Granja. O tradicional Granchitão, em Granja, manteve uma programação bonita e animada, reunindo prefeitos da Zona Norte, convidados por Aníbal Arruda e recepcionados pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri, ao lado da amada Taynah, da querida mãe Márcia Aldigueri e demais familiares. A beleza do cenário foi garantida pela iluminação especial da Avenida Beira Rio, que ficou ainda mais encantadora para a festança junina, contando inclusive com uma Cidade Cenográfica repleta de atrações e encantos.

Fortalecendo o setor de eventos. O Sindieventos-Ceará, presidido por Stella Pavan, realizou ontem mais uma edição do Encontro de Empresários, iniciativa voltada ao fortalecimento do diálogo entre representantes do setor. A ação contou com o apoio da Fecomércio-CE e teve a participação do vice-presidente da entidade, Luiz Fernando, que ministrou a palestra "Sindicato e Fecomércio: Ações e projetos para o fortalecimento do associativismo".

Férias no Chile. A advogada Helena Carvalho, sócia da Carvalho Advocacia, e seu esposo, o médico psiquiatra Erick Rebouças, escolheram a charmosa capital chilena como destino das férias em família neste mês de julho. Ao lado dos filhos Francisco Neto Rafael e João, o casal aproveitou dias de descanso, cultura e gastronomia em Santiago do Chile.

Se "Saber é Saúde", a jornalista Angélica Martins está avançando muito bem nesse tema em seu programa na TVC, exibido aos sábados, às 9h. Médicos, psicólogos, fisioterapeutas e outros profissionais são recebidos por ela para compartilhar boas informações e orientações com o público.