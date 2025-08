RICARDO CAVALCANTE REVELAÇÕES VALIOSAS PARA O MUNDO DO TRABALHO

Foto: Arquivo pessoal Professores e estudiosos da filosofia: José Luiz Lira e Antônio Colaço Martins

Ele tem apenas 63 anos e desde jovem já alimentava os sonhos de um mestre, capaz de criar projetos que unissem trabalho e felicidade. Muitos são os projetos desenvolvidos pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), mas um grupo deles se destaca por garantir uma oferta educacional alinhada às tendências tecnológicas e mercadológicas, além de corresponder aos sonhos de muitos jovens que desejam uma formação adequada em uma instituição de ensino comprometida com novos cursos, novas disciplinas e conteúdos que respondam às demandas futuras do mercado de trabalho.

A Fiec compreende esses sonhos, caminha junto e incentiva a oferta de formação profissional para o presente e o futuro. O projeto Perfis Profissionais, por exemplo, já identificou mais de 260 perfis para atender à demanda industrial nos próximos anos. Ricardo Cavalcante, desde muito jovem, planejava um dia dar sua contribuição às gerações capazes de garantir um Ceará mais desenvolvido. Hoje, no cargo de presidente, conduz a Fiec em parcerias com o Governo do Estado, universidades, Sebrae e outras entidades, alimentando desafios e ampliando as possibilidades de formação e trabalho para a juventude cearense.

Presidente Ricardo, por que o senhor assume esse compromisso e parece tão apaixonado pela capacitação profissional dos jovens cearenses? "A educação sempre foi — e continuará sendo — uma das minhas maiores prioridades. Não por acaso, essa tem sido uma das grandes marcas do Sistema Fiec, com a construção de novas escolas e a ampliação do número de alunos atendidos. Hoje, temos 6.500 estudantes matriculados, número que saltará para 7.900 no próximo ano, com a inauguração da nova unidade escolar em Horizonte. Nossas escolas oferecem ensino profissionalizante e incentivam a capacitação técnica. Diante das exigências do mercado e das novas demandas, essa formação se torna uma vantagem competitiva na conquista de uma vaga de trabalho e na geração de emprego e renda. Somente no ano passado, o Senai Ceará teve 75 mil alunos matriculados em seus cursos profissionalizantes. Para 2025, a previsão é de 80 mil matrículas".

O que representa o ciclo do H-TEC para o presente e o futuro do Ceará? "O H-TEC tem tudo a ver com essa preocupação em qualificar os jovens, transformar vidas e mudar realidades dentro do mercado de trabalho — especialmente por ser voltado à capacitação no setor de energias renováveis, uma área fundamental para o desenvolvimento do Ceará, hoje e nos próximos anos. É emocionante acompanhar o crescimento dessa turma, em todos os níveis, enquanto participam ativamente do processo de transição energética do Estado — um caminho sem volta. É o futuro sendo escrito e construído hoje", finaliza Ricardo Cavalcante.

Patrícia Campos, presidente da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Portugal, foi a palestrante do almoço-reunião do Rotary Club Fortaleza Planalto, realizado na última quinta-feira, no Ideal Clube. Patrícia apresentou suas metas à frente da entidade, destacando projetos nas áreas de negócios, cultura e intercâmbio, com potencial para ampliar as boas relações historicamente mantidas entre os dois países. Coube ao presidente do Rotary, Filgueiras Neto, saudar a palestrante.

Uma publicação valiosa. Professor, pensador e escritor Antonio Colaço Martins entrega mais um livro, "Fragmentos de Filosofia", que traz na abertura a emblemática figura de O Pensador, de Auguste Rodin (1904), simbolizando a importância da reflexão nos tempos modernos — tempos de conflitos, desconhecimento científico e predominância da dialética entre gerações, além de um reencontro com grandes pensadores da história.

Um capítulo especial da obra reúne apontamentos utilizados em sua docência na UFC e na Faculdade de Filosofia de Fortaleza: "A Natureza na Filosofia e Teologia de Vida de Francisco de Assis". De tão completo e inspirador, esse texto mereceria ser ampliado em um novo livro. Professor Colaço, como cristão e educador, tem profundidade e sensibilidade para mergulhar no universo do "santinho" — amigo dos pobres e da natureza — e levar esse tema ainda mais longe.

Ousadia. O Centro Universitário Farias Brito lançou — e já conquistou adeptos — um novo episódio do podcast Diálogos FB Uni, com o professor Artur Bruno. Desta vez, o tema abordado foi Planejamento Espacial Marinho. O oceano cobre 71% da superfície do planeta Terra, o que torna as mudanças climáticas profundamente dependentes da saúde dos nossos mares. Além disso, a chamada Economia do Mar abrange atividades das mais diversas: pesca, esportes náuticos, transporte, mineração, turismo, energia eólica offshore, comunicação por cabos submarinos, entre outras.

Há, portanto, grande urgência em planejar o espaço oceânico, e o Brasil está apenas iniciando esse processo. Para debater o tema, foi convidado o professor da UFC e coordenador técnico do Plano de Planejamento Espacial Marinho na região Nordeste, Marcelo Soares. Agora, após o lançamento, é hora de impulsionar

o podcast.

