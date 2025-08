SUPERMERCADOS: UMA SEDUÇÃO?

Foto: Divulgação Talib Fisher

Fortaleza, em matéria de supermercados, vai cada vez mais bem alimentada. São mais de dez redes cearenses, a maioria familiares. Entrando na praça e tentando conquistar clientelas, temos grupos diversos, ostentando marcas nacionais e internacionais. Na cearensidade, há uma felicidade reinante. Por exemplo, a Rede dos Mercadinhos São Luiz, onde Severino Ramalho Neto, presidente do Conselho Deliberativo, garante a perfeita orquestração há quase 50 anos.

O mapa do crescimento é perfeito. "Estamos hoje com 31 unidades e, em breve, 33, com a inauguração do São Luiz das Dunas e da unidade da avenida Antônio Sales, esquina com Virgílio Távora — as duas oferecendo, cada uma, 100 empregos diretos", informa. Mais que Fortaleza, sete municípios também ganham suas unidades: Caucaia, Maracanaú, Eusébio, Aquiraz, Juazeiro do Norte, Crato e Sobral. Entre as empresas mais novas, a listagem cresce todos os dias. Há novidades: o "Super do Povo", dos irmãos Manoel e Paulo Barreto Novais, já está com 11 unidades e volta a explorar o perfil de "mercadinhos".

A Prefeitura de Fortaleza iniciou, no sábado (2/8), o processo de discussão pública para a revisão do Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza. Serão realizados dois ciclos de encontros, totalizando oito audiências públicas entre agosto e outubro. Todas as reuniões serão abertas ao público e acontecerão sempre aos sábados, a partir das 8h30, na Academia do Professor (Rua Dona Leopoldina, 907 - Centro). O objetivo das audiências é coletar contribuições da população e de especialistas para a atualização das diretrizes que vão orientar o desenvolvimento urbano da capital nos próximos anos. O primeiro ciclo focará nos ajustes técnicos do zoneamento, e o segundo ciclo debaterá as regras de ocupação do território de Fortaleza.

O educador e palestrante inglês Talib Fisher, especializado em Inteligência Relacional e Emocional, palestrará no Futura Trends 2025, em Fortaleza, sobre o tema: "Pensar, Sentir, Decidir: O que ainda é exclusivo da inteligência humana?". A moderação será do ator Ricardo Guilherme, dramaturgo e diretor teatral.

Um dos mais aguardados seminários de formação executiva do Nordeste, o Futura Trends será realizado no dia 28 de agosto, no Teatro RioMar Fortaleza. Organizado pelo Grupo de Comunicação O POVO, o evento deste ano terá como tema central: "Saúde mental e novas tecnologias: transformando ansiedade em poder". A coordenação geral é do jornalista Nazareno Albuquerque. As inscrições estão abertas pelo site: https://seminariofuturatrends.com.br/

Bonito, atraente e profundamente educativo, o musical "Capiba, Pelas Ruas Eu Vou" encantou o público sob a direção-geral da bailarina Cecília Brennand, também diretora do Projeto Aria Social. O espetáculo foi apresentado nas últimas quarta e quinta-feira, no Teatro RioMar Fortaleza, com casa lotada nas duas noites. A peça celebra a trajetória de Capiba, fortalecida pelo amor à música e pela dedicação

à cultura nordestina.

Gina Randal Pompeu comemorou aniversário na última quinta-feira e recebeu um grupo

de amigas em sua casa para celebrar a data.