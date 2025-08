CORPO DE BOMBEIROS: 100 ANOS DE ATUAÇÃO E MUITO AMOR

Foto: Arquivo pessoal Ex-governador Gonzaga Mota e o empresário Luiz Carlos "Confiança" Correia

Fortaleza sedia nesta semana o Congresso Nacional de Bombeiros (Conabom) 2025, considerado o maior evento do setor na América Latina. O encontro teve início ontem e vai até o dia 8 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará, marcando os 100 anos de fundação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e sendo direcionado a profissionais da segurança pública, defesa civil e saúde de todo o País, além de especialistas internacionais, pesquisadores e gestores públicos.

A solenidade de abertura aconteceu ontem, terça-feira (5), às 16 horas, com a presença do coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiros, José Cláudio Barreto de Sousa, dos comandantes de unidades de todo o Brasil e de autoridades locais. A programação contará com debates de alto impacto, palestras técnicas e painéis sobre temas que vêm ganhando protagonismo no campo da gestão de emergências, como desastres urbanos, saúde mental de agentes, colapsos estruturais e atuação em zonas de conflito. A palestra magna de abertura foi conduzida pela professora Lúcia Helena Galvão, reconhecida por sua abordagem humanista em

temas contemporâneos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), na celebração de seu centenário, inaugura na sexta-feira, 8 de agosto, às 17h, o Museu do Corpo de Bombeiros, no Casarão Vermelho — antigo quartel da corporação, situado no bairro Jacarecanga. Em seguida, haverá apresentação gratuita da cantora Solange Almeida, marcada para as 19h, na Praça Gustavo Barroso, também conhecida como Praça do Liceu do Ceará, em frente ao Casarão dos Bombeiros. Vale lembrar que, inicialmente, em 1925, a entidade nasceu com a denominação de Pelotão de Bombeiros, criada pelo desembargador José Moreira da Rocha, com o objetivo principal de combater incêndios em Fortaleza.

Somente em 1934 recebeu o nome mantido até hoje, quando conta com um efetivo de 1.709 militares — desses, 69 são mulheres —, atuando diretamente nos 20 municípios mais populosos do Estado. Além de sua missão específica de segurança, a corporação está junto da população, dando e recebendo muito amor em projetos sociais, a exemplo do Bombeiro Com Você, Projeto Portas Abertas, Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais, Projeto Brigadistas Juvenis, Aleitamento Materno, Salvando com Libras, Prevenir é Melhor que Remediar e muitos outros.

A Escola Superior de Advocacia (ESA) do Ceará celebrará seus 37 anos de fundação nesta quarta, 6 de agosto, às 18h, no Auditório da OAB Ceará, com a outorga da Medalha Advogado Professor Padrão a seis advogados-professores universitários: Bleine Queiroz Caúla, Eduardo Pragmácio de Lavor Telles Filho, Gustavo Raposo Pereira Feitosa, José Luís Araújo Lira, Marcus Pinto Aguiar e Maria Vital da Rocha. Acontecerá, ainda, o lançamento da revista JurisCultura e a abertura do edital da 5ª edição da Revista Jurídica da OAB/ESA-CE. O presidente da ESA-CE, advogado e professor Raphael Castelo Branco, destaca que a entidade está abrindo um diálogo importante entre o Direito, a literatura e os diversos saberes. Como braço educacional da OAB Ceará, a ESA tem se consolidado como referência em educação jurídica de qualidade. Nos últimos anos, por meio do projeto de interiorização das ações, a ESA ampliou sua atuação, expandindo a oferta de capacitações nas subseccionais para toda a categoria. "Só na última gestão, mais de 100 mil profissionais se inscreveram em nossa programação", destacou o presidente Raphael Castelo Branco.

A Associação de Lojistas e Líderes Femininas (Alfe), presidida por Izabel Cristina Gonçalves Dias, realizará, no dia 19 de agosto, às 19 horas, no Auditório Gervásio Pegado, da CDL, a solenidade comemorativa do seu Jubileu de Ouro. A programação começou ontem, com a celebração eucarística na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, organizada pela equipe ecumênica formada por Célia Macedo, Maria do Carmo Alves de Souza e Lucrécia Araújo.

Eles e suas histórias bem gravadas, prontas para contar e recordar. Sim, o ex-governador Gonzaga Mota e o empresário Luiz Carlos "Confiança" Correia mantêm um dos acervos mais diversificados e atraentes sobre fatos e feitos da cearensidade. Encontrá-los é também alimentar afeto e cordialidade.

O Ideal Clube de Fortaleza, em parceria com a Alliance Française, promove nesta quarta-feira, às 20h, a Noite Francesa, um encontro que une cultura, gastronomia e boa música em um ambiente acolhedor e sofisticado. O evento será realizado no restaurante do clube. As reservas podem ser feitas pelo telefone (85) 99914 0242. A programação contará com apresentações musicais de Helen Aragão e Eduardo Souza, além de um cardápio especial inspirado na culinária francesa, elaborado pelo chef Roberto Carlos.

Christian Cravo, uma presença. A Galeria Multiarte abre amanhã, quinta-feira, às 19h, a exposição Anima - Christian Cravo. A mostra poderá ser visitada até 27 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h. Na abertura, o artista estará presente e conversará com os visitantes, que serão recepcionados por Victor e Max Perlingeiro.

Daniele Holanda Pontes trocou ontem de idade. Filha amada, mãe devotada, vovó coruja e casadíssima com Eugênio, ela, envolvida na alegria, garante: "O melhor da vida é saber viver nesta terra tentando construir o nosso céu. Quando essa certeza ocupa o coração, a vida, por mais passageira e desafiadora que seja, passa a ter todo sentido".

Pelos 13 anos de atuação, o Instituto de Música Jacques Klein realiza um concerto especial com a Orquestra Jacques Klein e o Coral Vozes de Iracema, no dia 13 de agosto, quarta-feira, às 20h, no Teatro RioMar Fortaleza. Sob a regência do maestro Luis Mauricio Carneiro, o espetáculo celebra a trajetória do Instituto com um repertório que transita entre a música erudita, a música popular brasileira e o coral contemporâneo. Os ingressos estão disponíveis pelo link: uhuu.com/evento/ce/fortaleza/concerto-orquestra-jacques-klein-e-coral-vozes-de-iracema-14877.