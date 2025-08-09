Foto: Arquivo pessoal Corpo clínico da Casa Clay

A Unimed Fortaleza faz o lançamento oficial da Unitech e da Ponce Tech, empresas desenvolvidas para acelerar negócios e liderar transformações em um mercado cada vez mais desafiador. O evento será no próximo dia 13 de agosto, quarta-feira, no L'Ô Restaurante.

Focada na transformação digital na área da saúde, a Unitech oferece soluções integradas em gestão, tecnologia da informação e outsourcing estratégico. Já a Ponce Tech agregará sua reconhecida expertise em ciência de dados, inteligência artificial e desenvolvimento personalizado, ampliando o ecossistema com inovação e alta performance. As duas empresas atuam de forma complementar, buscando eficiência operacional e crescimento sustentável.

Liége Xavier e Flávio Perruci regressaram de viagem de férias. Entre os lugares preferidos, visitaram o Château Pichon Baron, em Bordeaux, na França.

Por conta do Dia dos Pais, Julinha Philomeno apresenta, em sua Nuage, sugestões de presentes leves e charmosos, como a nova coleção de travesseiros bordados e confortáveis. Há também pijamas, bermudas de seda e perfumes em águas de colônia, reforçando o toque de romantismo, encomendas pelo número: (85) 98902.9897.

Os sócios do Grupo Clay, Tiago Alcântara, Flávius Cabral e Talita Bessa, receberam convidados no último dia 31 para celebrar o primeiro ano da clínica em sua nova sede: um casarão em estilo Art Déco, localizado na avenida Santos Dumont com a rua Gonçalves Ledo. O encontro brindou os vínculos criados ao longo do período, além de destacar a inovação e o cuidado como pilares da atuação do grupo.

Memórias. José Maria Bomfim, médico e escritor, entrega no próximo dia 13, data em que celebra seu aniversário, no Ideal Clube, às 19 horas, dois novos livros escritos à luz de sua sensibilidade e pesquisa:

"Spes e Spe (De esperança em esperança): Biografia do Professor João Otávio Lobo" e

"A Sacralidade do Tempo e a Mística da Evangelização no Ceará (séculos XVII e XVIII)".

Marcada para o dia 15 de setembro, a quinta edição do Seminário Missão Mulher reunirá, como de costume, grandes palestrantes. Estamos totalmente empenhadas em realizar mais uma edição deste grande encontro de mulheres dinâmicas, atuantes e de bem com a vida.

Há um desejo no ar de lembrar dessas criaturas maravilhosas que tornam a vida dos filhos um centro de descobertas, amorosidade, leveza e sabedoria. Reunimos algumas mensagens para prestar nossa homenagem aos pais que ainda estão entre nós. Para os que já partiram, é tempo de orações, cantorias e boas recordações.

Saiba procurar as estrelas. Saiba procurar a beleza, o brilho e a pureza existente em cada filho. Assim você está junto da felicidade.

Em cada filho há um universo que foi erguido pelos pais.

Avalie sempre como está esta construção e faça o melhor.

Você poderá ser sempre a melhor companhia para os seus filhos, desde que se entregue a eles com carinho e compreensão.

Julgue cada um de seus dias pelas sementes que tiver plantado e não pelo que puder colher.

O primeiro passo de qualquer caminho que quiser percorrer é sempre o mais difícil.

Todas as suas obras são um retrato de você mesmo.

Uma pessoa com coragem é sempre seguida pelos demais.

Use a sua coragem só para ações

do bem.

Tudo de bom que der aos seus filhos voltará para você de alguma forma.

Pertencemos à natureza, somos partes de um Todo que nos cerca e que temos de preservar, além de nos relacionar com reverência e unção.

Reze e interprete diariamente o Pai Nosso. Aí está uma lição, uma verdade, uma cartilha de união entre você e o Pai maior, o paí do amor, da esperança. Entre você e seus filhos.

A verdadeira oração transfigura nossos rostos, nossas palavras, nossos gestos se enchem de amor, paz e alegria.

As ações e não as palavras, são a melhor prova de que gostamos realmente de alguém. Seus filhos sabem disso.