CIDADE DA CRIANÇA REFORMADA, MAS FALTAM OS PATINHOS NO LAGO

Foto: Fotos: Divulgação ASCOM OAB-CE/Natália Rocha Mesa de autoridades

E a Cidade da Criança, há anos sem cumprir suas funções como cenário atraente e educativo para os pequeninos, vai voltar a funcionar. No sábado, aconteceu a reinauguração, com a apresentação dos equipamentos que lá funcionarão. Tudo muito bonito, revelando a necessidade de cuidados para a preservação da área.

Mas algo está fazendo falta neste processo de recuperação da Cidade da Criança: os patinhos, andando e cantando no lago, como sempre foi antigamente. Essas aves merecem ser protegidas, alimentadas e encantar novamente crianças e adultos

Vamos lá, prefeito Evandro e sua amada Cristiane: tragam de volta os patinhos e outros pequenos animais, para oferecer ainda mais beleza e vida àquele cenário central da cidade.

A OAB Ceará atraiu uma plateia de elite para a comemoração dos 37 anos da Escola Superior de Advocacia (ESA), presidida por Raphael Castelo Branco. Na programação, houve a entrega da Medalha Advogado Professor Padrão aos mestres Blaine Queiroz Caúla, Eduardo Pragmácio de Lavor Telles Filho, Gustavo Raposo Pereira Feitosa, José Luís Araújo Lira, Marcus Pinto Aguiar e Maria Vital da Rocha.

Agradecendo a honraria e fazendo considerações sobre a necessidade de mais pesquisas, respeito e reconhecimento ao papel do advogado na sociedade, a homenageada Blaine Queiroz discursou de forma eloquente e motivou outras importantes falas, como as de Eduardo Pragmácio e Reginaldo Vilar.

Na segunda parte da programação festiva — prestigiada pela presidente da OAB Ceará, Christiane Leitão, que fez uma saudação carinhosa e firme aos compromissos que assume à frente da Ordem, onde se destaca como a primeira mulher a presidir a entidade —, estavam presentes o ex-presidente Hélio Leitão, representando o prefeito Evandro Leitão, e Reginaldo Vilar, David Sombra, Paulo Quezado, Erinaldo Dantas, Raphael Castelo Branco, Waldir Xavier e Edmar.

Todos os convidados participaram também do lançamento da revista JurisCultura, coordenada pelo advogado e escritor Edmar Ribeiro. Os articulistas da revista receberam um certificado registrando:

"O trabalho aprovado e publicado na Revista JurisCultura, uma iniciativa da OAB-CE e da Escola Superior de Advocacia do Ceará, reafirma o compromisso com a valorização da produção literária, da diversidade de saberes jurídicos e do incentivo à cultura."

O presidente da ESA, Raphael Castelo Branco, demonstrava toda a sua satisfação com o evento e suas realizações, encerrando a celebração com um discurso de reconhecimento ao trabalho coletivo, reafirmando seu compromisso com a oferta de programas e cursos voltados à capacitação e à atualização da categoria, bem como a garantia de um trabalho de excelência junto à entidade e à comunidade de advogados do Ceará. Encerrando, exclamou: "Viva a educação no Brasil! Viva a ESA!"

Ex-prefeito, professor e estudioso da realidade de Fortaleza, Antônio Cambraia lançou um livro que o atual prefeito, Evandro Leitão, deveria ler e do qual poderia extrair muitas e boas informações para sua gestão. Questionado sobre as três coisas mais necessárias, hoje, para tornar Fortaleza uma cidade mais atraente, Cambraia respondeu:

"Fortaleza é uma cidade turística, atividade esta que gera renda e emprego por excelência. Portanto, deve apresentar-se de forma atrativa para aqueles que a visitam. Mas, também, a população que nela mora deve sentir-se bem ao habitá-la. Para isso — excluindo saúde, educação, assistência social e segurança, que já são atribuições essenciais do poder público —, é preciso investir em limpeza pública, de forma ampla, em todas as regiões; em uso e ocupação do solo, por meio da aprovação de uma legislação plausível; e em urbanismo, com tratamento adequado às ruas e avenidas, permitindo o livre deslocamento, o caminhar seguro pelas calçadas, o lazer e a circulação organizada de veículos, tanto particulares quanto coletivos. Tudo isso é fundamental para garantir maior bem-estar à população."

Amanhã, 12 de agosto, é uma data importante para quem busca felicidade, serenidade e bem-estar do corpo e da mente. Neste dia, em dois horários — das 10h às 11h e das 16h às 17h —, acontecerá o 2º Encontro com Aula Experimental de Meditação e Atenção Plena, conduzido pela mestra e diretora da Vyvamus, Regina Antunes.O cenário para o evento será o Clube de Saúde Vivamos, localizado no Shopping Pátio Dom Luís. Informações e inscrição gratuita: (85) 99632 6996 ou 99188 6494.

SOCORRINHA BARREIRA ganhou, da família, comemoração surpresa por conta de seu aniversário . O carinho dominou todos os momentos.