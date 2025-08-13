SEBASTIÃO SALGADO: NA MAIS AUTÊNTICA REVELAÇÃO DOS HOMENS DA SERRA PELADA

Foto: Arquivo pessoal Rodrigo Dantas Nagashima

A luz do olhar de Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos, que partiu este ano para uma nova missão, está presente na Caixa Cultural Fortaleza, permitindo que todos possam sentir e contemplar esse olhar único. Denominada "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada", a mostra apresenta fotografias de Sebastião Salgado feitas em Curionópolis, na Amazônia Paraense. São 54 imagens que recontam o cotidiano de uma mina de onde foram extraídas toneladas de ouro ao longo de mais de uma década de exploração, chegando a reunir mais de 50 mil homens.

Toda a realidade do garimpo — com imagens expressivas que revelam aventuras, sacrifícios, olhares famintos por enriquecimento e outras manifestações humanas — está ali, consolidando um dos mais raros e significativos eventos fotográficos. Imperdível!

Anuário do Ceará 2025-2026 celebra os 75 anos da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). A nova edição será lançada no próximo dia 25 de agosto, com capítulo especial em homenagem aos 75 anos da Fiec, completados em 2025. Com textos, gráficos, fotos e ilustrações, a edição detalha o histórico da Federação, as principais frentes, os setores atendidos e os desafios enfrentados, além de uma entrevista com o presidente Ricardo Cavalcante.

O lançamento do Anuário ocorrerá em cerimônia, a partir das 19 horas, no La Maison Dunas, em Fortaleza (CE), para convidados. A solenidade reunirá políticos, como o governador do Estado, Elmano de Freitas, e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, empresários, gestores públicos e privados, artistas, além de outras personalidades locais e nacionais.

Reunindo gente entusiasmada, descontraída e apaixonada pelo som inconfundível dos motores de luxo, a Extrema Jaguar Land Rover recebeu mais de 60 clientes e convidados para um encontro especial em celebração ao Dia dos Pais. Realizado na sede da concessionária, na Av. Santos Dumont, o evento "Range Rover Drive & Celebrate" foi dedicado aos amantes da estrada, da aventura e da sofisticação.

O espaço foi transformado em um verdadeiro lounge automotivo. Entre as atrações, destaque para a The Barber, que cuidou da barba e das unhas dos presentes, e para o show gastronômico do Ela é Brasa, que comandou a parrilla com sabor, técnica e espetáculo. O clima festivo ganhou ainda mais charme com a voz envolvente da cantora Paula Lopes, que embalou todo o evento.

Rodrigo Dantas Nagashima, um dos médicos mais talentosos, passa a integrar o quadro societário da São Carlos Visão, que presta atendimento no UNO Medical Center, na Av. Pontes Vieira. A lista de oftalmologistas da clínica torna-se, assim, ainda

mais completa.

A beleza de Anik harmonizou-se com todo o encanto da sua festa de 15 anos, recebendo de seus pais, Layla e Guilherme Fujita, a sonoridade do amor familiar. Branca Mourão assinou a ambientação que transformou o La Maison, salão Cidade, em um espaço repleto de cores, luzes e encantos. O momento da valsa da debutante com seu pai, Guilherme, e depois com seus irmãos emocionou a todos.