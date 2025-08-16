Aloysio Corrêa da Veiga, um presidente muito amado

Foto: FOTOS: João Filho Tavares Um ministro destacado pelo seu potencial de conhecimento e trabalho

O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, esteve recentemente em Fortaleza, atendendo ao convite do desembargador Paulo Régis Botelho, diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho, para ministrar uma palestra que atraiu profissionais da área, atentos e aplaudindo o palestrante. Para a colunista, aquela autoridade revelou, além de competência, simplicidade e simpatia. Acompanhado de sua esposa, Helena, e do filho Maurício, aceitou participar de um ping-pong para a coluna, registrando opiniões alinhadas ao seu perfil de homem feliz.

1. Ministro, qual legado o senhor deseja deixar ao encerrar sua missão e deixar a presidência do Tribunal Superior do Trabalho, em 25 de setembro? A cultura de precedentes estabelecida, já garantida e consolidada, e a harmonia, no sentido de que esse trabalho seja uma realização para todos, permitindo que todos possam usufruir numa proposta de fraternidade. Que os jurisdicionados e a sociedade recebam isso como um legado de melhor prestação jurisdicional. Não é que consigamos atender a todos, né?

2. Ao deixar o trabalho, o senhor vai fazer o quê? Tenho várias coisas para fazer. Tenho o hobby de fazer perfumes, mas meu filho Maurício já está me convidando para trabalhar, então estou pensando.

3. O senhor é um homem feliz? Ah, sou! (Deu um largo sorriso.) Tem que ser, né? Com uma mulher maravilhosa que me acompanha a vida inteira, não é mesmo? Em 10 de outubro, faremos 49 anos de casados. Estamos juntos na vida, nessa jornada, com uma alegria compartilhada com nossos filhos. [Ouvindo a entrevista, Maria Helena completou a declaração: "Somos realmente movidos pelo amor ao longo de todos estes anos, e assim mantemos esta união que é de felicidade, alegrias e fortaleza familiar." Este clã familiar é formado pelos filhos Maurício, Mariana e Matheus e pelos sete netos.]

Ministra, o que lhe faz feliz? Eu tenho adoração por arte. Este é um tema ao qual fui muito ligada desde a infância. Meu pai e meu irmão eram poetas, e em nossa família havia convívio com esses escritores, além da prática da poesia na linguagem e na criação. Cresci nesse ambiente, assimilando a certeza de que a arte, em todas as suas expressões — seja na literatura, nas artes plásticas ou na escultura — sempre me fez e me faz feliz.

JUBILEU DE OURO

Na próxima terça-feira, 19, será uma noite marcante para as integrantes da mais antiga e pulsante entidade que reúne mulheres dinâmicas em sua vida profissional. Será comemorado o Jubileu de Ouro da Associação de Lojistas e Líderes Femininas (Alfe), presidida por Izabel Cristina Gonçalves Dias.

A programação festiva terá início às 19 horas, no Auditório Gervásio Pegado, CDL, e será alicerçada na história da Alfe, que teve como primeira presidente Carminha Galdino (1976/77), uma verdadeira líder dedicada à ampliação da associação, integrando-a com uma lista de grandes associadas comprometidas com o trabalho integrativo e valioso para o crescimento do comércio lojista.

Durante a programação, ocorrerão homenagens, incluindo o reconhecimento ao trabalho das ex-presidentes. Entre as personalidades homenageadas, estão Alci Porto Gurgel, Cid Alves, Deusmar Queiroz, Socorro França, Severino Ramalho Neto, Cristiane Leitão, Lêda Maria Feitosa Souto, Luiz Gastão, Bosco Macedo, entre outros.

In memoriam: Carminha Galdino, Gervásio Pegado e Raimundo Cabral.

Amanhã, no Mosteiro das Carmelitas, (Av. Visconde do Rio Branco), festejos pelo dia de Santa Beatriz. Missa às 7h, presidida por dom José Antônio, e outra às 17h, por dom Gregório, arcebispo de Fortaleza. Vale lembrar que a superiora da congregação também se chama Beatriz e se assemelha à santa, mantendo sua voz e sorriso de plena santidade na acolhida ao próximo e na missão de religiosa.

A Câmara Brasil-Portugal no Ceará (CBPCE), por meio de sua Diretoria de Turismo, José Wahnon, e da Diretoria da Economia do Mar, Rômulo Alexandre Soares, realiza, no dia 5 de setembro, mais uma edição do Programa de Visitas Técnicas. A iniciativa é exclusiva para associados, oferecendo experiências de campo em projetos de relevância social, ambiental e cultural.

O presidente da Academia Cearense de Letras, Ac. Tales de Sá Cavalcante, convida para a solenidade comemorativa dos 131 anos de fundação da instituição. O evento ocorrerá no dia 19, às 18h30, no Palácio da Luz (sede da ACL), e será marcado por um Painel Literário sobre a secular dúvida que envolve a personagem Capitu, de Machado de Assis. Os debatedores serão os acadêmicos Linhares Filho e Batista de Lima, com mediação da acadêmica Celma Prata. Completando o evento, o acadêmico Ricardo Guilherme fará uma leitura dramatizada de trechos do livro "Dom Casmurro". Imperdível!

Na manhã do domingo 10 de agosto, a Enseada do Mucuripe foi tomada por cores e cultura com a Exposição Aquavelas 2025, promovida pelo Sesc-CE. Uma galeria flutuante de jangadas, pintadas por grandes artistas cearenses, celebrou a arte, a tradição jangadeira e a força dos povos do mar.