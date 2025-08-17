Capoeira une religiosos e leigos em evento internacional

Foto: Arquivo pessoal Aniversariante e seus amores, as filhas de Walter

A capoeira, antes já divulgada como manifestação popular, atinge agora um novo patamar, unindo religiosos e leigos em encontro internacional em Milão. O professor Adalberto Barreto, cearense, médico psiquiatra e professor, foi convidado pela Universidade Gregoriana de Roma e falará sobre: "Capoeira: um espaço terapêutico, de construção de vínculos afetivos e de resiliência comunitária", no período de 28 a 30 de agosto, em Milão. Ele será um dos palestrantes do curso "Embate espiritual na música e na dança", tendo a capoeira como exemplo. O palestrante destaca:

"O objetivo é educar para a escuta do espírito nas atividades musicais e de dança: viver a liturgia cristã, refletir teológica e filosoficamente, dialogar com outras religiões e confrontar músicos e dançarinos." A abertura do tema dentro de uma universidade secular de projeção internacional permitirá maior difusão de informações e conhecimentos. Concorda o dr. Adalberto:

"A capoeira, mais do que dança ou arte marcial, tornou-se um espaço terapêutico e de reconstrução cultural diante da escravidão. Serviu para fortalecer vínculos afetivos e a identidade coletiva, promovendo resiliência comunitária. Nas rodas de capoeira, a expressão corporal e os cânticos tradicionais eram fonte de resistência e esperança, transformando sofrimento e fragmentação social em força, solidariedade e reconstrução de valores culturais e humanos."

O Edu Summit 2025, um dos maiores eventos de educação do Norte e Nordeste, realizado nos dias 7 e 8 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará, foi um sucesso de público. Mais uma vez, o evento foi promovido pela Kedu, em parceria com o Sinepe Ceará, reunindo 80 palestrantes renomados, 82 marcas inovadoras e um público de mais de 4.500 participantes, discutindo o futuro da educação, tendências inovadoras, conexões e acesso a soluções capazes de impulsionar a qualidade da educação no Brasil.

Entre os palestrantes, estavam Whindersson Nunes, Mario Sergio Cortella, Lúcia Helena Galvão, Clóvis de Barros Filho, Erik Penna, Gustavo Cerbasi, Júlio Furtado e Rogério Minotouro. Sobre os temas abordados destacaram-se: "Cenários turbulentos, mudanças velozes"; "A voz da educação: entender como se aprende, para aprender como se ensina"; e "Excelência - o hábito de entregar o máximo".

Amanhã, dia 19, troca de idade a querida Maria, amada por Walter Lima Torquato e pelas lindas filhas Lara, Sara e Sofia. Vovó de oito netos, a aniversariante já vai amanhecer acalentada por eles.

A Caminhada com Maria é a mais linda manifestação de fé e louvor à Mãe do Senhor e de todos nós. O arcebispo dom Gregório Paixão presidiu a missa no Santuário de Nossa Senhora da Assunção (no Vila Velha) e concedeu uma bênção especial aos fiéis que seguiram em um longo percurso, até Igreja de Santa Edwiges (no Jacarecanga).

A cada dia 15 de agosto, a data se torna mais bonita com a manifestação de milhares de cristãos que intercedem à Mãe da Divina Graça, Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade.

Lembranças são cultivadas pelos participantes da comemoração dos 15 anos de Anik, filha querida de Layla e Guilherme Fujita. A festa, linda, aconteceu no La Maison, onde Branca Mourão garantiu um cenário inspirado na cultura oriental, harmonizando-se com as tradições da família da aniversariante.



