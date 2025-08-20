CENTRO TERÁ ESTAÇÃO FASHION COM MINILOJAS E HOTEL

Foto: Reprodução do Instagram @estacaofashionoficial Beleza e funcionalidade para a Estação Fashion

Mais movimento e prosperidade para o Centro da cidade de Fortaleza. Está em andamento a construção do projeto Estação Fashion, um empreendimento que contribui para a revitalização de uma área privilegiada, localizado em frente à Praça da Estação. O projeto é assinado por Nasser Hissa Arquitetos Associados, com interiores do arquiteto Carlos Otávio, e tem como empreendedor Philomeno Junior, da Construtora Preferencial.

Para José Hissa, "a grande atração do empreendimento é permitir, de forma organizada e bem estruturada, a instalação de minilojas em um único espaço, mantendo, inclusive, no centro do projeto, uma torre de hotel. Assim, concentra-se em um só lugar negócios, estadia, conforto e outros equipamentos, como ampla área de self-service e estacionamento". A previsão de inauguração da primeira fase (shopping) é em novembro próximo. A área construída será de 36 mil metros quadrados, com 1.300 boxes/lojas e 320 quartos de hotel. "As negociações estão de vento em popa, com muitos líderes lojistas elogiando Philomeno Gomes por saber valorizar o centro, conquistando aqueles que reconhecem a importância da demanda e da atração que essa grande área exerce", lembra José Hissa.

Tem lançamento próximo, dia 25 de agosto, da edição 2025-2026 do Anuário do Ceará. O capítulo especial celebra os 75 anos da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), completados em 2025. A entrega do Anuário ocorrerá em cerimônia a partir das 19 horas, no La Maison Dunas, em Fortaleza (CE), reunindo personalidades como o governador do Estado, Elmano de Freitas, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, representantes políticos, empresariais, gestores públicos e privados, artistas e outros convidados. A solenidade de lançamento contará com relevantes marcas à disposição dos presentes para celebrar a nova edição. A Diageo terá um bar temático, servindo bebidas finas e novas cartas; a água será por conta da Indaiá; os saborosos gelatos ficarão por conta da Bellucci Gelateria; e a construtora Moura Dubeux terá um lounge, expondo opções de seus empreendimentos.

Machado de Assis permanece atual na leitura e nos debates sobre suas obras.

Ontem, durante a solenidade comemorativa dos 131 anos de fundação da Academia Cearense de Letras — a primeira do País —, o painel literário abordou a secular dúvida envolvendo a personagem Capitu, do livro "Dom Casmurro", de Machado de Assis. Os debates foram conduzidos pelos acadêmicos Linhares Filho e Batista de Lima, com mediação da acadêmica Celma Prata. A plateia se envolveu intensamente, compartilhando opiniões diversas e, em alguns casos, criando detalhes adicionais para enriquecer a narrativa da história amorosa.

Como destacou Juarez Leitão, o momento ampliou a discussão sobre o velho dilema: Capitu traiu ou não traiu Bentinho? A maior crítica social de Dom Casmurro, não podemos esquecer, é que Capitu representa duas categorias marginalizadas no Brasil oitocentista: os pobres e as mulheres. A personagem "perturba" a família abastada ao casar-se com um homem rico, o que torna o possível adultério um peso sobre seus ombros. É nesse contexto que se percebe a genialidade de Machado de Assis, em seu romance de ficção escrito em 1889.

A segunda parte da solenidade consistiu no lançamento do Concurso Osmundo Pontes de Literatura, a maior promoção liderada por Cybele Pontes, que recebeu manifestações de carinho e admiração.

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Ceará outorgou a Medalha Advogado Padrão Edgar Cavalcante de Arruda 2025, a maior comenda da advocacia do Estado, a 32 profissionais, em cerimônia realizada na sede da OAB-CE, em Fortaleza, na última quinta-feira, dia 14. "A Medalha Advogado Padrão 2025 não apenas honra trajetórias brilhantes; ela renova, em cada um de nós, o chamado à responsabilidade, à coragem e à perseverança. Aos homenageados, advogados e advogadas, nosso mais sincero reconhecimento e gratidão", ressaltou a presidente da OAB Ceará, Christiane Leitão.

Dentre os 61 agraciados, estão: Ana Virginia Porto de Freitas, Denise Lucena Cavalcante, Eveline de Castro Correia, Francisco Menezes de Souza, Hilda Helena Massler Carneiro, Ildebrando Holanda Júnior, José Feliciano de Carvalho Júnior, José Goes de Campos Barros Neto, Maria Neile Vieira Soares, Soraya Vasconcelos Oliveira, Virginia Diniz Arcoverde Teófilo e Waldir Xavier de Lima Filho.

Hoje, a partir das 16 horas, a presidente Fernanda Quinderé comanda mais uma reunião da Academia Fortalezense de Letras, em sua sede no Espaço da Palavra, da Universidade FB. Na ocasião, será lançado o livro "José Luís Lira - O menino que seguia os passos dos santos", de João Orleandro Lira, que estará presente abrilhantando o evento. Caberá ao escritor Alcino Brasil, colega de faculdade de Direito na Unifor e também membro da Academia de Letras, apresentar o autor e sua obra.

"Eu já escrevi sobre muitas personalidades, mas não me imaginei sendo biografado e, mais ainda, sem saber. Quando tomei conhecimento, estava tudo pronto. Senti muita emoção, gratidão — imensa gratidão — pelo gesto de meu sobrinho Orleandro e das pessoas que o ajudaram: minhas irmãs, meus irmãos e meus pais, que foram consultados; o professor Colaço Martins, que escreveu a orelha; e o dr. Paolo Vilotta, que escreveu a apresentação. Foi também muito gratificante rever tantas coisas que passaram e que se tornaram memória." Após o lançamento, haverá uma palestra da acadêmica Regina Pamplona Fiuza, que falará sobre suas atividades profissionais.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Romeu Aldigueri, atendendo a requerimento dos deputados Heitor Férrer e Renato Roseno, subscrito pelos deputados Guilherme Sampaio, Dra. Silvana, Firmo Camurça e Almir Bié, convida para a sessão solene em comemoração ao Dia da Cultura Cearense e ao Dia do Cinema Cearense.

O evento será realizado no dia 21, às 17 horas, no Plenário 13 de Maio. O presidente Régis Frota, acompanhado dos integrantes da Academia Cearense de Cinema, marcará presença, destacando as atividades promovidas pela entidade e valorizando os estudos, exibições, lançamentos de livros e outras ações que fortalecem a arte cinematográfica, tão pulsante no Ceará.