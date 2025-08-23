Anuário do Ceará 2025-2026

Foto: Arquivo pessoal Gizela Costa e Luís Lira

Entra em cartaz hoje, sábado, 23 de agosto, a partir das 9h, no Museu de Arte da UFC (Mauc), a exposição "José Guedes: Memória e Resistência". A mostra reúne instalações, objetos e pinturas do artista em vertentes conceituais pouco conhecidas no Ceará. A curadoria é assinada pelo artista plástico Roberto Galvão, que afirma: "A mostra retira o visitante da posição de simples e passivo observador, desafiando-o a pensar, remexer seus próprios conceitos e, como parceiro do artista, sonhar outras obras, criar, complementar ou expandir o trabalho que analisa".

Colaboradores

O CENÁRIO PARA o lançamento do Anuário do Ceará contará com relevantes marcas formando uma passarela de atrações e embelezamento.

A Diageo terá um bar temático no local e será responsável pelo fornecimento de bebidas. A água servida será Indaiá. Os saborosos gelatos são da Bellucci Gelateria e a construtora Moura Dubeux terá um lounge, expondo seus

novos empreendimentos.

A coleção bonita de Tânia Joias pode ser conferida em estande montado no evento. A 3corações fornecerá café gourmet e drinks exclusivos. Para garantir a atualidade do local, a empresa Levy Ambientações assinará o mobiliário dos espaços Tudo Azul e Pause, reunindo os colunistas Lêda Maria Souto e Clóvis Holanda.

ENCANTO

Foi na quinta-feira, 21, que o cenário da Praia do Cumbuco recebeu a linda Amelie, para a comemoração de seus 15 anos, ao lado dos avós, tios e primas brasileiras. Filha de Carlos Henrique e Anika Straub, Amelie mora em Berlim, Alemanha, e veio especialmente para celebrar a data com a família, reunindo seus queridos para brindar a alegria.

Fernanda Quinderé conduziu o lançamento do livro "José Luís Lira - O menino que seguia os passos dos santos", de autoria de João Orleandro Lira, realizado na última quarta-feira, na Academia Fortalezense de Letras. O evento foi prestigiado por muitos e contou com verdadeiras peças literárias: a apresentação do livro por Alcino Brasil, o relato sobre a criação da obra feito por João Orleandro e a mensagem de gratidão expressa por José Luís Lira.

A GRANDE FESTA

Na próxima segunda-feira, o universo empresarial e político do Ceará se volta para o lançamento do Anuário do Ceará, o mais completo documento de pesquisa sobre a história do desenvolvimento do Estado e o mapa da qualidade de vida alcançada. A publicação registra o trabalho e a determinação dos líderes de diversos segmentos, aliados à produção, à força e à colaboração dos órgãos governamentais e de desenvolvimento, revelando garra e poder.

NA FIEC O ESPELHO

E a festa dos números e das pesquisas, do dinamismo empresarial e industrial, revelados no Anuário, se harmoniza com a história longeva e próspera trajetória da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) revela seu potencial de colaboração direta para o crescimento do Estado e de sua gente. Sob a liderança de Ricardo Cavalcante, a Fiec se projeta e, entre suas muitas realizações, fortalece a instituição como um centro de estudos e debates sobre a realidade e o futuro da indústria cearense. Por isso, ocupa páginas da publicação, elevando ainda mais a luminosidade do sol cearense.

UM PRESENTE VALIOSO

E na noite de segunda-feira, as ideias e a entrega do Anuário do Ceará marcarão a implantação de projetos geradores de sucesso, competência e investimentos, unindo iniciativas públicas e privadas. O objetivo é combater as desigualdades sociais e fortalecer um Ceará mais pujante, um verdadeiro viveiro de talentos e inteligências, em defesa do homem e da natureza.

Em todo o contexto — publicação e festa —, o Anuário do Ceará, O POVO mantém seu compromisso de contar a história do Estado, garantindo a democracia, assegurando informação correta e precisa, ampliando as fronteiras do conhecimento e cumprindo o objetivo de caminhar ao lado dos cearenses e de todos os que aqui residem, batalhando para conjugar os verbos viver, prosperar e amar o Ceará. Merecem parabéns e gratidão pelo Anuário, verdadeiro presente especial, nosso querido Jocélio Leal e toda a sua dedicada equipe de colaboradores.