ANUÁRIO DO CEARÁ: lANÇAMENTO E FESTA ESTA NOITE

Foto: Arquivo pessoal Capa do Anuário do Ceará 2025-2026, a ser lançado neste mês

Chegou a grande noite de entrega do Anuário do Ceará, mais uma importante publicação para quem vive no Estado ou deseja investir aqui. É uma força de irradiação da ideologia da modernidade, revelando áreas essenciais para o desenvolvimento, como o perfil dos municípios, estudos, pesquisas, quadros profissionais, cultura e os benefícios desse universo. Seguindo a mesma linha de análises, opiniões e notícias do O POVO, a publicação beneficia tanto os setores públicos quanto privados do Ceará.

O Anuário do Ceará é muito mais que uma publicação que apresenta dados sobre o Estado. Ao longo dos anos, e graças ao trabalho primoroso e meticuloso de toda a equipe de produção, o Anuário se tornou uma ferramenta indispensável para o acesso seguro e confiável a informações sobre cultura, educação, economia, infraestrutura e política do Ceará. É um mapa inteligente e eficiente, que detalha indicadores, análises e reflexões sobre os 184 municípios cearenses, além de diversas outras variáveis que retratam o Estado em sua totalidade. Estar presente no capítulo especial da edição de 2025 é uma grande honra para a Fiec, justamente quando celebra seus 75 anos de atividades".

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec

Considero o Anuário uma memória do nosso Estado, um guia para investidores, uma biblioteca viva para quem quiser entender socioeconomicamente o nosso estado. Perpassa o empresarial, o político e o social. Enfim, uma história viva de nosso Estado que oferece um panorama real e fidedigno de nosso passado recente até os dias atuais".

Aline Telles Chaves, presidente do Grupo Telles

O Anuário do Ceará é o espelho da nossa terra. Ele é o melhor retrato do Ceará, com suas estatísticas, perfis e identificação das autoridades. Torna-se um instrumento importante para quem deseja conhecer o Estado, viver nele ou investir."

Eliane Brasil, superintendente do Banco do Nordeste

Considero este um trabalho de grande envergadura, ressaltando especialmente a pesquisa do Instituto DataFolha, que demonstra zelo ao não realizar pesquisas eleitorais durante os períodos de votação. É um trabalho sério e sofisticado. Foi por meio dele que o nosso Colégio Ari de Sá, agora completando 25 anos de existência, foi indicado — entre outras unidades escolares mais antigas — como 1º lugar em todas as classificações da pesquisa direcionada ao Anuário do Ceará. Comemoramos esta vitória com

entusiasmo e emoção".

Oto de Sá Cavalcante, presidente do Colégio Ari de Sá Cavalcante e presidente do Arco

É uma publicação valiosa para o Ceará, reunindo informações completas e diversas sobre os setores ativos da economia, política e universidades, avaliando crescimento, rendimentos e projetos presentes e futuros. Um olhar de pesquisa, um olhar de comunicação, formas de pensamento e concretizações de ideias. Nesta edição, a Fiec,como uma das maiores entidades fundada em 1950, empreendedoras e defensoras do progresso, é homenageada, apresentando seus feitos e estrutura, além da nominação daqueles que compõem a história da Federação da Indústria, fundada há 75 anos, agora mais forte e atuante do que nunca".

Roberto Macêdo, presidente do Conselho J. Macêdo

A FESTA

O lançamento do Anuário do Ceará, mantendo o brilhantismo dos projetos de Luciana Dummer e Dummar Neto, principais líderes do Grupo de Comunicação O POVO, será celebrado com uma festa na La Maison Dunas, a partir das 19 horas. Representantes e lideranças dos diversos setores do Estado estarão ao lado de convidados especiais e dos destaques da edição de 2025.

A música do evento será apresentada por Marajazz e Nayra Costa, garantindo o toque artístico e a animação na segunda parte da festa.

MOLDURAS

Rogério Paulo Silvestre Lopes,é o novo cônsul de Portugal no Ceará, Piauí e Maranhão. Formado em Direito, é diplomata de carreira com 30 anos de experiência. Já desempenhou funções na Inspeção-Geral Diplomática e Consular, foi cônsul-geral em Sttutgard (Alemanha), chefe de Missão Adjunta em Túne (Tunísia), chefe de Missão em Belgrado (Sérvia) e cônsul de Portugal em Belém do Pará (Brasil). Antes de chegar ao Ceará, atuava na Áustria.

A Associação dos Ex-Alunos do Colégio Imaculada Conceição convida para a comemoração dos 160 anos da entidade. Próximo dia 27, às 16 horas na Capela do Pequeno Grande. O programa terá apresentação do Coral Vozes de Outono, regido por Célia Cortez e entrega da Medalha Milagrosa para 10 homenageadas. Depois, bênção sacerdotal e coquetel. Momentos de alegrias comandados pela presidente da Aecic, Marlene Mindêllo.

Amanhã, dia 26, às 9h30, no Palácio da Luz, sede da Academia Cearense de Letras, a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, fundada em 1970, realizará sua reunião de agosto, com a posse de novas integrantes, selecionadas e eleitas com o aval da presidente Ana Vladia e o aplauso das demais associadas. As novas integrantes incluem a jornalista e escritora Lêda Maria Feitosa Souto, a publicitária Théo Cordeiro, o advogado Elias Farias, a bibliógrafa Sandra Franck, entre outras. O programa seguirá com uma palestra da escritora Célia Maria Leite sobre "Maria Tomásia", celebração das aniversariantes de agosto e coquetel.

O ambiente de negócios no Brasil vem passando por agitação nos últimos meses. A recente homologação de tarifas sobre produtos brasileiros comercializados com os Estados Unidos trouxe um cenário de incerteza. Internamente, a reforma tributária aprovada no primeiro semestre ainda gera dúvidas.

Para promover um ambiente construtivo, o Lide Ceará receberá, no próximo dia 27 de agosto (quarta-feira), às 8h, Fabrízio Gomes, secretário da Fazenda do Estado do Ceará. Ele abordará a temática: "Diálogo público-privado na aglutinação de forças pós-tarifaço e pós-reforma tributária".

Local: Gran Marquise