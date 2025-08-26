Festa do Anuário do Ceará

Foto: JoaoFilho Tavares Lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026

O lançamento do Anuário do Ceará, na noite do último dia 25, foi marcado por vibração e também por reflexões sobre a situação do mundo, o compromisso com a informação e a permanente defesa das instituições e da democracia — tema central no discurso de Luciana Dummar, presidente institucional e publisher de O POVO, que abriu a solenidade ao lado de personalidades cearenses atraídas pelo evento.

Reconhecimento para Fiec

Na sequência, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, destacou "as sete décadas e meia da Fiec formando lideranças, avançando no cuidado com as pessoas e na educação técnica, testemunhando sempre o orgulho de ser uma entidade reconhecida como uma das mais representativas e corresponsável pelo crescimento da indústria cearense, hoje referência nacional em diferentes segmentos".

Presenças ilustres na celebração

O governador Elmano de Freitas e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, também elogiaram o Anuário do Ceará, ressaltando seu conteúdo e objetivos como fonte de pesquisa e informações valiosas para todos os que desejam conhecer e investir no Estado.

Uma presença marcante foi a de dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza: simples, simpático e comunicativo.

Após a solenidade, a música tomou conta do cenário e a alegria embalou a noite. Prestigiaram o evento:

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Angelo, Airton e Cleiton Boris (Foto: JoaoFilho Tavares)Lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026 (Foto: JoaoFilho Tavares)Jocélio Leal, Paulo André Holanda e João Dummar Neto (Foto: JoaoFilho Tavares)Romeu Aldigueri, Nezinho Farias e Elmano de Freitas (Foto: JoaoFilho Tavares)Parte da equipe do O POVO no lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026 (Foto: JoaoFilho Tavares)Marcelo Alcântara com João e Beatriz Xavier, e Luciana Dummar (2ª da esq. para a dir.) (Foto: JoaoFilho Tavares) Jocélio Leal, Luciana Dummar, Elmano de Freitas e Erick Guimarães (Foto: JoaoFilho Tavares)Alexandre Medina, Ricardo Cavalcante, João Dummar Neto e Jocélio Leal (Foto: Arquivo pessoal )Lúcia e Luiz Carlos com Joaquim Caracas (Foto: Arquivo pessoal )Rita D'Alva, Lêda Maria e dom Gregório Paixão

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Daniela Nogueira e Herberlh Mota (Foto: JoaoFilho Tavares)Nilo Tabosa e Sandra Mourão (Foto: JoaoFilhoTavares)Paulo Régis Botelho e Luiz Dias (Foto: JoaoFilho Tavares)Luciana Dummar e Lêda Maria (Foto: JoaoFilho Tavares)Eliane Brasil e Evaldo Bringel (Foto: JoaoFilho Tavares)Patricia, Oto de Sá Cavalcante e Guida de Sá Cavalcante (Foto: Arquivo pessoal )Angélica Martins (Foto: Arquivo pessoal )Vini Fernandes e Adriano Matos (Foto: Arquivo pessoal )Adriano Matos, Lêda Maria, Evineide e Romir Dias



