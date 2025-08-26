Festa do Anuário do Ceará

A jornalista, poeta e escritora Lêda Maria escreve sobre política, cultura e sociedade. É autora de duas edições do livro ''Memória Gastronômica das Famílias Cearenses'' e participante de várias antologias nacionais e internacionais, como ''A Literatura das Mulheres da Floresta'' e ''Assim Escrevem as Brasileiras''.
O lançamento do Anuário do Ceará, na noite do último dia 25, foi marcado por vibração e também por reflexões sobre a situação do mundo, o compromisso com a informação e a permanente defesa das instituições e da democracia — tema central no discurso de Luciana Dummar, presidente institucional e publisher de O POVO, que abriu a solenidade ao lado de personalidades cearenses atraídas pelo evento.
Reconhecimento para Fiec
Na sequência, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, destacou "as sete décadas e meia da Fiec formando lideranças, avançando no cuidado com as pessoas e na educação técnica, testemunhando sempre o orgulho de ser uma entidade reconhecida como uma das mais representativas e corresponsável pelo crescimento da indústria cearense, hoje referência nacional em diferentes segmentos".
Presenças ilustres na celebração
O governador Elmano de Freitas e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, também elogiaram o Anuário do Ceará, ressaltando seu conteúdo e objetivos como fonte de pesquisa e informações valiosas para todos os que desejam conhecer e investir no Estado.
Uma presença marcante foi a de dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza: simples, simpático e comunicativo.
Após a solenidade, a música tomou conta do cenário e a alegria embalou a noite. Prestigiaram o evento: