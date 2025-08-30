PALAVRAS SÃO PÉROLAS

Foto: Arquivo pessoal Advogado Marcos Praxedes

Quem participou da solenidade de lançamento do Anuário do Ceará 2025-2026, em 25 de agosto, no La Maison Dunas, aplaudiu pérolas no discurso de Luciana Dummar, presidente institucional e publisher do O POVO. Suas palavras fortes e seu repensar a história da empresa de comunicação, fundada por Demócrito Rocha em 1928, permitiram uma reflexão significativa, propondo questionamentos e reprovações, atenção ao que desejamos ter e ser, além de renovações de forças cidadãs comprometidas com a democracia e a busca da paz.

"Ajustamos nosso procedimento para lidarmos com um dos momentos mais desafiadores da história, que nos convocam para a luta em defesa das instituições e da democracia, que está sob ataque no Brasil e no mundo." "O mundo está polarizado e dividido entre certezas radicalmente opostas, mas é nele que temos de transitar, em uma busca implacável da verdade factual".

De tão completo para a história, o Anuário do Ceará permanece ganhando opiniões valiosas:

"É um trabalho admirável. Mais de 600 páginas que traduzem nosso Estado, nosso povo, nossa construção histórica. O Grupo de Comunicação O POVO se supera a cada ano com esse conteúdo riquíssimo, ainda mais com um projeto gráfico que expõe um forte desenvolvimento artístico do nosso estado. As páginas do Anuário do Ceará devem ser degustadas."

Romeu Aldigueri,

deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará

"O Anuário vem sedimentar a história do Ceará, resgatando, naturalmente, o tempo presente e oferecendo elementos para as projeções futuras nos diversos segmentos ali registrados. Traz textos, pesquisas, análises e informações, acompanhando também belas ilustrações, valorizando assim a edição de 680 páginas, que está a nos abastecer como chegantes, conhecedores agora desse Estado que estamos a servir, abençoados por Nossa Senhora da Assunção, sua e nossa padroeira."

Dom Gregório Paixão,

arcebispo de Fortaleza

"O Anuário do Ceará representa, para além de informação para toda a sociedade cearense, das mais diversas atividades da realidade do Estado, ampliando a pesquisa, o debate, subsidiando a população com informações fundamentais para que a gente possa, cada vez mais, transformar essa realidade. É uma obra tradicional, e sua forma de apresentação guarda também o respeito por algumas tradições culturais, pelos dados dos cearenses. Temos, neste trabalho, do Grupo O POVO, editado pelo jornalista Jocélio Leal, uma demonstração de prestação de contas, tão importante que a imprensa faça, expondo a nossa realidade."

Cabeto Martins Rodrigues,

médico

"Eu, como educador, considero o Anuário do Ceará uma importante publicação pelo seu caráter científico, fruto de pesquisas, e pelo seu caráter analítico e histórico. Para nós, que fazemos o ensino superior no Ceará, esta publicação possibilita conhecer o perfil dos municípios, indicando que tipo de trabalho ou investimento os torna mais atraentes. O Anuário do Ceará é, sem sombra de dúvidas, um presente especial para a nossa sociedade."

Marco Aurélio Ribeiro,

educador e escritor

A Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz/Ceará, comandada há seis anos pelo cônsul Leonardo Márcio, fez, na noite de 27 de agosto, em sua sede, a 13ª solenidade de Outorgas e Condecorações a personalidades civis, militares e eclesiásticas. Entre os homenageados, dr. Marco Praxedes, advogado, presidente da Academia Mundial de Letras da Humanidade e da Academia de Letras e Artes de Fortaleza. Na listagem dos convidados especiais estavam: Laézio Jozenildo, diretor internacional da Abecip, vindo de Marselha, França, só para a grande festa; além do desembargador federal do Trabalho, João Carlos de Oliveira Uchôa, e da delegada da Polícia Civil do Ceará, Leiliane Freitas Almeida.