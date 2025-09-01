Iguatemi Hall será residencial

Foto: Arquivo pessoal Aline e general Cristiano Sampaio

A ampliação de construções residenciais em Fortaleza, surpreendendo pelo número de edifícios e condomínios, tem uma nova atração. No espaço que por algum tempo funcionou o Iguatemi Hall, na área reservada ao grande shopping, serão erguidas duas grandes torres residenciais de luxo. O projeto belíssimo, assinado por João Fiúza, une o Grupo Jereissati à Normatel, em uma proposta que invoca a modernidade e a beleza.

General Cristiano Sampaio, comandante da 10ª Região Militar, vai entrar na Reserva. Para a colunista, prestou entrevista daquelas de abrir o coração. Aqui está:

1. O que marca seu trabalho no comando da 10ª RM?

R: Acredito que, durante o meu comando, com apoio irrestrito dos comandantes de organizações militares do CE e do PI, e, particularmente, dos integrantes do Comando da 10ª Região Militar em Fortaleza, tive a felicidade de realizar uma gestão dinâmica e multifacetada, que transcendeu as funções militares tradicionais. Com orgulho e humildade, tenho recebido manifestações de personalidades e autoridades sobre o meu legado, que, segundo eles, é caracterizado pela capacidade de integrar o Exército Brasileiro com a sociedade civil, promovendo o diálogo estratégico sobre temas vitais para o desenvolvimento regional e, de forma profundamente significativa, resgatando e valorizando a memória histórica da Força Expedicionária Brasileira.

Um aspecto que julgo importante foi a oportunidade de fomentar parcerias com instituições como a Fiec e o BNB para debater questões como a seca e as energias renováveis, demonstrando nossa visão de futuro e nosso compromisso com o progresso socioeconômico do Nordeste.

Paralelamente, busquei iniciativas para homenagear os pracinhas da FEB, com a criação de espaços culturais e a realização de eventos públicos de grande impacto, reforçando os laços cívicos e o patriotismo, mantendo viva a chama do heroísmo nacional.

Estivemos presentes também nas questões operacionais: no Braço Forte nas eleições, no apoio ao Ibama, na parceria no âmbito da inteligência junto aos OSPF, e no apoio contínuo às populações afetadas pela seca ou atingidas pelas enchentes de 2024, em Picos (PI). Sempre prontos para apoiar a nossa gente.

Em suma, penso que deixo uma marca indelével de um líder militar que buscou conciliar a disciplina militar com a sensibilidade social e a visão estratégica, contribuindo de forma expressiva para o fortalecimento da presença do Exército na vida da comunidade cearense e piauiense.

2. Depois da despedida do serviço ativo do Exército, o que vai fazer?

R: Penso, inicialmente, em dar maior atenção à minha família, pelo menos até o final deste ano. Logicamente, ainda me sinto motivado para o trabalho, com saúde e disposição para enfrentar novos desafios.

São 94 anos de atividades sociais, esportivas e agregadoras junto à sociedade de Fortaleza e ao seu quadro de associados. O Ideal Clube faz esta comemoração no próximo sábado, 6 de setembro, com o seu tradicional Baile de Aniversário. Os presidentes Fernando Esteves e Amarílio Cavalcante, ao lado de uma equipe de associados, direcionam o programa e garantem que este será um dos mais belos eventos. A atração musical será o cantor Marcos Lessa.

Missão Mulher é uma central de grandes discussões, buscando o fortalecimento da saúde emocional, do sucesso nos negócios e na vida profissional, do prazer amoroso e uma compreensão sobre a Inteligência Artificial como um canal de oportunidades para o universo feminino. Esta é uma parte da pauta do evento, que chega à 5ª edição, prestigiando a mulher empreendedora, atuante em várias profissões, e aquelas que optam por atividades leves e prazerosas para o dia a dia.

Comandado pela colunista, está agendado para 15 de setembro, no Hotel Gran Marquise, reunindo palestrantes renomados, como a médica Erotilde Honório.

A bonita Flávia Cavalcante, que foi Miss Ceará, comandou o concurso Miss Brasil 2025, que, no último sábado, sacudiu o Centro de Eventos recebendo as representantes de todos os Estados. Uma passarela gigante foi dominada pela beleza feminina. Coube ao júri exigente escolher a nova representante do País para concorrer ao Miss Universo. Guilhermino Benevides, sempre ligado a este concurso, garantiu música e parte da organização.

Entre na onda do desapego e doe o que lhe sobra, novos e seminovos, para o bazar em benefício do Projeto Alfa - Alfabetização e Saúde dos Idosos. Roupas, calçados, brinquedos, utensílios do lar, lençóis, são tantas as coisas. Seja solidário.

Mais informações:

(85) 99850.0302. Ajude!

Foi dia 26 de agosto, no salão do Palácio da Luz, que Vládia Mourão, presidente da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil/Ceará, fundada em 1970, empossou 7 novas associadas efetivas. Célia Leite fez uma palestra sobre Maria Tomásia.