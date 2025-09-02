Ceará receberá a Icid III, maior Conferência Internacional sobre Clima

Foto: Bruno Veiga/Divulgação Luis Fernando Verissimo morreu aos 88 anos de idade

Está agendado para Fortaleza, de 15 a 19 de setembro, um dos mais importantes eventos, concentrando as atenções de cientistas, pesquisadores e governantes do Brasil e do mundo. É a 3ª Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Áridas, Semiáridas e Subúmidas Secas (Icid III). Confirmadas as presenças. Em entrevista exclusiva à coluna, o cearense Rocha Magalhães, presidente da Icid III, informou que os objetivos do Instituto Nacional do Semiárido (Insa), relacionados à COP30 ou Conferência das Partes, que acontecerá em Belém, a maior instância de decisão climática da Convenção do Clima, estão bem definidos.

"O nosso objetivo, com a realização da 3ª Icid, é dar voz às regiões secas. Para isso, vamos elaborar a Declaração de Fortaleza e um documento específico para apresentar na COP30. Queremos fazer com que os temas e as necessidades das regiões secas, como o Semiárido do Nordeste brasileiro, se tornem parte da agenda oficial da conferência." Diante das informações do presidente Rocha Magalhães, é fácil entender a projeção que terá este evento de Fortaleza, através de múltiplos olhares e diversas vozes, resgatando a importância do temário para respostas direcionadas à política social, econômica e científica das regiões selecionadas por suas características climáticas peculiares.

Também o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do MCTI, Inácio Arruda, avaliou: "Essa discussão sobre o deserto semiárido tem um significado muito importante porque tem o objetivo de influenciar a COP30, mostrar aos principais países do mundo, que têm a maior riqueza econômica em suas mãos, que a questão dos desertos semiáridos não pode ser tratada como marginal, mas deve ser uma questão central.

Essas regiões são muito importantes no mundo inteiro; o tratamento tem que ser elevado". Entre os convidados importantes que virão a Fortaleza para vivenciar o Icid III, estão o presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, e os embaixadores do Reino Unido, França e Marrocos. No dia 18, estarão reunidos todos os governadores do Nordeste.

Já estão definidos os eixos temáticos do evento: Clima; Impactos; Adaptação; Mitigação e Desenvolvimento Sustentável. No âmbito estadual, a coordenação está com a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) e a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Participação do Sebrae/CE, presidido por Joaquim Cartaxo.

A Icid III é uma promoção do Governo do Estado do Ceará; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Banco do Nordeste; Convenção-Quadro das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca; Embaixada da França no Brasil; Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento; e Sebrae.

O BEM-QUERER e a alegria dominaram a noite comemorativa dos 70 anos de Roberto Gentil Porto, recepcionando os amigos ao lado da amada Inez e dos filhos, entre momentos de muita música e grandes sabores.

Sábado, 6, no Salão Nobre, o Ideal Clube realiza seu baile de 94 anos, tendo como atração musical Marcos Lessa. Presidentes Fernando Esteves e Amarílio Cavalcante garantem total brilho para o evento.

A SAUDADE É BRANCA. Último fim de semana, os românticos, os poetas e muitos daqueles leitores ávidos pelo cronista maior sabedor de pequenos "venenos" para grandes temas se despediram de Luis Fernando Verissimo, o dono de múltiplos talentos e de um humor refinado e ácido. Foi autor de mais de 70 livros, a maioria mantendo sua paixão pela crônica do quotidiano. A partida de Verissimo deixa a marca de um escritor que sabia manter um olhar crítico sobre a realidade brasileira, acompanhado de bom humor, inteligência e ternura. Fazia realmente a aliança da literatura com o jornalismo. E não podemos esquecer que, no seu coração e na sua criatividade, a música garantia sempre sombra e alimento para abastecer os apaixonados serenos e curtidores do jazz de Verissimo.



