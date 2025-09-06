LOUVANDO A LUA CHEIA E AS SERESTAS

Foto: Reprodução/Instagram Cid Alves, empresário e lojista

Curtidora dos belos eventos, a empresária Delanne Barreto transforma hoje seu Hotel Santuário das Águias, no Porto das Dunas, em central de acolhida para uma bela lua cheia. Ali, acontece a partir das 18 horas o Seresta Revival, acrescentando à programação a contemplação lunar, um tributo aos clássicos da seresta e ao repertório romântico da MPB, com direito também a tertúlia e shows musicais.

IDEAL CLUBE - 94 ANOS

Os presidentes do Ideal Clube, Sérgio Esteves e Amarílio Cavalcante, garantem para esta noite toda a animação do Baile de Aniversário do clube. Ali estará reunida a sociedade de Fortaleza, que, recepcionada pela diretoria, levará luxo e alegria para o evento.

A programação musical ficará a cargo do cantor Marcos Lessa e sua orquestra, naturalmente encantando e atraindo os casais aos salões, decorados e iluminados para marcar os 94 anos do clube das grandes comemorações.

MISSÃO MULHER 2025

O seminário marcado para o próximo dia 15, às 13 horas, no Hotel Gran Marquise, já movimenta a lista feminina ávida por informações e discussões sobre sucesso na vida profissional, saúde emocional, bem-viver, vitalidade em todas as fases da vida e muito mais. Inscrições já podem ser feitas: https://www.sympla.com.br/evento/missAo-mulher-2025/3106892

ALFE - JUBILEU DE OURO

A história bem vivida da Associação de Líderes e Lojistas Femininas completa 50 anos. A festa começou pela própria entidade, presidida por Izabel Dias, no auditório da CDL.

ESPORTE que inspira, indústria que transforma. O slogan marca a realização da Copa Fiec 75 anos, realizada em parceria com o Sesi Ceará, com inscrições gratuitas para os trabalhadores da indústria. Hoje, às 16 horas, tudo começa. Esta é a primeira edição da competição que vai passar por Sobral, Juazeiro do Norte e Limoeiro do Norte, promovendo disputas nas modalidades de futsal e beach tennis. "O projeto revela a gestão do presidente Ricardo Cavalcante, valorizando iniciativas que reforçam o esporte como espaço de respeito, comprometimento e trabalho em equipe", afirmou Paulo Holanda, superintendente do Sesi/CE e diretor regional do Senai/CE.

EMPRESÁRIO e líder Cid Alves assumiu, oficialmente, na tarde de ontem, no Palácio do Comércio, a presidência da Facic. A programação de posse acompanhou a comemoração dos 96 anos de fundação da entidade, e o deputado federal Luiz Gastão abrilhantou o evento, fazendo palestra sobre Reforma Tributária e a atual conjuntura política, expert que é no tema.

O PREFEITO Evandro Leitão vai fazer um balanço dos seus 8 meses de gestão, ao meio-dia de segunda-feira, no almoço-debate do Lide Ceará, no Hotel Gran Marquise. Interesse é total da presidente Emília Buarque e dos integrantes da Casa, além de convidados. E o prefeito jogará aberto!

NA NOITE da última quinta-feira, 4, o comandante militar do Nordeste, general de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, liderou a solenidade militar oficializando a entrega do comando da 10ª Região Militar ao general de divisão Ivon Barreto Leão. Na ocasião, também aconteceu a inauguração do retrato do general de Divisão Cristiano Pinto Sampaio, deixando aquele comando e o serviço ativo do Exército.

NA GALERIA de jovens e belas mulheres, aqui está Thaís Pinheiro Feitosa, aniversariante da última quarta-feira, 3 de setembro. A primeira mensagem recebida foi do irmão Victor, com ela na foto, atualmente morando nos Estados Unidos, integrando o corpo de professores e pesquisadores da Universidade de Iowa, em Iowa City.

