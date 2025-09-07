Foto: Arquivo pessoal Hélio Leitão, titular da PGM e ex-presidente da OAB-CE, Christiane Leitão, Nathalia e David Peixoto

Uma exposição revelando beleza, vida, alma, luz e diálogos íntimos. Com realização da Funcepe, Governo Federal - MCTI e Governo Estadual - Secitece, e tendo como apoiadores culturais o Grupo J.

Macêdo e o IFCE, será aberta no próximo dia 15 de setembro, às 8h, durante a 3ª Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Áridas, Semiáridas e Subúmidas Secas - ICID III, que acontece de 15 a 19 de setembro de 2025, no Centro de Eventos do Ceará, a exposição de fotografias "Ser-tão: Cartografias da Alma em Luz e Sombra".

Com fotografias de Celso Oliveira e Marcos Vieira, Ser-tão é mais que uma exposição fotográfica; é uma imersão profunda na alma do Ceará, essa relíquia pulsante do Nordeste brasileiro.

Através das lentes, desvendam-se as nuances ocultas nas vastas paisagens, nas faces que carregam mil histórias, nos olhares que espelham o tempo, nas texturas que revelam a essência da terra e nas vivências que moldam o povo.

Cada fotografia é um portal, um convite à redescoberta de uma região que, muitas vezes, é erroneamente reduzida à aridez e à mera luta pela sobrevivência.

A tarde do próximo 15 de setembro já é atraente. Vai acontecer no Hotel Gran Marquise a 4ª edição do Missão Mulher, um evento que anualmente reúne grande plateia interessada nas formas discursivas para viver bem, amar melhor e ter saúde plena. Este ano, o programa alcançará as flores e os frutos necessários a um amanhã mais luminoso da vida.

Eis o programa:

Sexualidade, autoestima e qualidade de vida - Dra. Zenilce Bruno, sexóloga;

Promovendo o sucesso e a felicidade no ambiente de trabalho e na família - Prof. Nazareno de Oliveira, educador;

A vida plena aos 50 com alegrias, saúde e amizades - Dra. Erotilde Honório,

médica e professora;

Inteligência Artificial: uma fonte de descobertas e novas alternativas - Prof. Mauro Oliveira, especialista;

Empreendedorismo: capacitação, ganhos e desafios - Arq. Joaquim Cartaxo, presidente do Sebrae/CE;

A inteligência social a favor do branding e o protagonismo feminino - Vini Fernandes, gerente de Marketing e Inteligência Social do Grupo Marquise;

Compreendendo o Autismo e o TDAH - Dr. José Araújo Andrade Neto, neurologista, e Raylane Maia.

inscrições disponiveis em: https://www.sympla.com.br/evento/missAo-mulher-2025/3106892

A 23ª edição da campanha Doe de Coração foi lançada no último dia 2 de setembro, em solenidade na Unifor. Com o slogan "Doe medula. Doe vida. Doe de coração", tem como objetivo conscientizar a comunidade acadêmica e a sociedade sobre a importância da doação de medula óssea. Estende-se por todo o mês de setembro, com ações sociais, episódios de podcast, exibição permanente de filmes e jornada acadêmica. Confira a programação: www.unifor.br/doedecoracao.

A colunista desfruta da colheita do bem-querer, integrando dois grupos formados por mulheres lindas e felizes. Em agosto, os encontros foram marcados pelas boas conversas em cenários de aconchego.

As Azuis foram recepcionadas no paraíso de Fátima Goulart, ali no Eusébio, onde a anfitriã preparou um cardápio de sabores portugueses, acompanhado de sobremesas dos deuses e carta de bebidas nobres, tudo com a marca do carinho. Na ocasião, houve também homenagem especial para Wilma Patrício e Maria Vital, aniversariantes.

QUINTETO DO BEM escolheu o restaurante do Ideal Clube para a reunião mensal. Apresentando sempre a marca da alegria, os momentos abrigaram recordações e relatos de viagens inesquecíveis. A fartura do afeto decorou a mesa, onde o vinho garantiu melodiosos ecos e murmúrios de boas recordações.

Os advogados e seus familiares, além de convidados especiais, se uniram na bonita Festa do Rubi, promovida pela diretoria da OAB/Ceará, no último 30 de agosto. Sempre entusiasta e sabendo realizar grandes programas, a presidente Christiane Leitão recepcionou Elba Ramalho, que, no Centro de Eventos, garantiu um show espetacular.

Christiane Leitão, presidente da OAB-CE

Hélio Leitão, titular da PGM e ex-presidente da OAB-CE, Christiane Leitão, Nathalia e David Peixoto

David Peixoto, vice-presidente da OAB-CE; Thiago Morais, secretário-geral da OAB-CE; e João Ítalo Pompeu, diretor-adjunto para a Jovem AdvocaciaCássio Pacheco, presidente da CAACE, e Christiane Leitão, presidente da OAB-CE

Hélio Leitão, Elba Ramalho e Christiane Leitão

Grupo da Ordem na sintonia da alegria



