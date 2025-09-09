Cid Alves: Vamos avançar nas soluções para uma economia mais forte

Foto: João Filho Tavares Luiz Gastão e presidente Cid Alves

O empresário e líder classista Cid Alves tomou posse na presidência da Facic e, para a colunista, revelou suas pretensões e ações. "Tencionamos ampliar o leque de participação da entidade com as mais variadas áreas, atingindo seus objetivos de interagir com o comércio, com a Federação das Indústrias (Fiec), Faec - da Agricultura - e com as entidades correlatas, cujas ligações e parcerias podem contribuir e fortalecer bastante o nosso trabalho.

E essa parceria já se registra da Facic com o Sindilojas, Sindimac - material de construção -, Sindicarnes, além da Federação dos Transportes e Logística dos Estados do Ceará, Piauí e Maranhão (Fetranslog), muito bem presidida pelo nosso vice-presidente, Marcelo Maranhão, além da Femicro, presidida por Dalvany Marques".

"Tencionamos fazer uma qualificação de debates", revela, colocando essas entidades numa mesa-redonda, onde discutirão as ações junto ao Governo do Estado e às prefeituras. "Debates, aproximação e integração", prossegue Cid Alves, "permitirão um avanço nas ideias e soluções objetivas para a melhoria da economia do Estado, desenvolvimento efetivo do comércio em todos os seus segmentos, de olho inclusive na geração de empregos", finalizou o novo presidente da Facic, cuja posse já demonstrou sua liderança, sua simpatia e seu prestígio.

PELO NÚMERO DE inscritos prova-se o grande interesse pelo seminário Missão Mulher, um evento marcado para segunda-feira, 15, no Hotel Gran Marquise, trazendo um grupo de palestrantes competentes para os importantes temas a serem apresentados. Três profissionais da Saúde estarão no cenário: a médica Erotilde Honório e a psicóloga Zenilce Bruno, a primeira apresentando o melhor para desfrutar da Vida Plena aos 50 e a segunda com uma temática palpitante e que, às vezes, passa silenciosa por causa do preconceito: sexualidade. O neurologista José Andrade Neto nos levará à compreensão do autismo e do TDAH. A Inteligência Artificial surge em nosso dia a dia e pouco sabemos sobre ela. O seminário nos brinda com as informações completas de outro expert, o professor Mauro Oliveira. Inscrições gratuitas via Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/missao-mulher-2025/3106892

A empresária Graça Dias Branco, ao lado de dois outros conselheiros da Edisca, Geraldo Luciano e Emília Buarque, realizou uma noite especial, no salão de festas do Hotel Praia Centro. Lá foi lançada uma campanha de apoio a esta escola de formação e incentivo à dança, que abriga centenas de crianças e jovens. Dora Andrade, fundadora e presidente, era só emoção.



