A Edisca é um chamado do coração.

Foto: JoaoFilho Tavares Samia, Ricardo e Helena Cavalcante

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, resolveu prestar contas de seus 8 meses de gestão para os integrantes do Lide Ceará. E, demonstrando ser um atleta afoito, descreveu as dificuldades, mas também a realização de decisões e feitos nas áreas da saúde, educação e saneamento. E ganhou aplausos.

De Emília Buarque, o prefeito escutou um aviso: "Temos aqui uma grande oportunidade de compartilhar o que pensamos com o prefeito, de forma transparente e elegante, como sempre fazemos, mas dentro de uma visão mais estratégica sobre como enxergamos o progresso de nossa capital".

Na noite da última segunda-feira, 8 de setembro, Graça Dias Branco reuniu amigos no salão de festas do Hotel Praia Centro para apresentar o trabalho da Edisca, uma escola de dança fundada há 34 anos e administrada pela coragem e talento da dançarina e educadora Dora Andrade.

Um documentário foi exibido, emocionando a plateia com as ações desenvolvidas pela instituição, que educa crianças e adolescentes carentes, proporcionando-lhes felicidade após o acolhimento naquele centro. Entre imagens e palavras de Dora e Graça, surgiu uma mensagem clara sobre a necessidade de mais ajuda, motivação e uma proposta mais direta de apoio.

Entrevistamos a madrinha - ou melhor, a conselheira - da Edisca, Graça Dias Branco:

Como você se sente exercendo essa sua missão solidária para com a Edisca?

"Sinto-me honrada em poder servir a uma causa tão transformadora como a da Edisca. Estar ao lado dessa instituição é mais do que uma missão solidária, é um chamado do coração. Quando vejo crianças e adolescentes descobrindo seus talentos, recuperando a autoestima e projetando um futuro melhor por meio da arte e da educação, renovo também minha fé na vida e na força do bem coletivo.

A Edisca nos ensina diariamente que a solidariedade não é apenas um gesto de generosidade, mas um compromisso com o desenvolvimento humano e com a justiça social. Apoiar esse trabalho é acreditar que cada criança pode encontrar seu eixo, seus sonhos e seu lugar no mundo. E poder colaborar para que isso continue acontecendo é, para mim, uma das maiores alegrias", revelou Graça.

O Ideal Clube comemorou lindamente seus 94 anos, realizando o tradicional Baile de Gala, sob a condução dos presidentes Fernando Esteves e Amarílio Cavalcante. Eles, ao lado da diretoria, associados e convidados especiais, garantiram uma noite embalada pela música de Marcos Lessa e sua orquestra, com animação reinante em todas as horas.



