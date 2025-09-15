MISSÃO MULHER 2025 REÚNE ESTA TARDE BELAS ATIVISTAS

Foto: Reprodução/Site Unifor Campanha Doe Coração 2025

O dia de hoje é especial para as inscritas que participarão do Seminário Missão Mulher, um evento sonhado e concretizado por nós no sentido de unir as mulheres em torno de um programa com normas de expansão do saber e o aperfeiçoamento de seus momentos pessoais e profissionais, incentivando mudanças de comportamento e atraindo ganhos de eficiência no trabalho, mais ações felizes junto às relações amorosas.

Às 13 horas, nos encontraremos como ser feminino, no conforto e beleza do Hotel Gran Marquise. Começa o Seminário Missão Mulher, mais um evento do O POVO colorido de sucesso, ocupando um cenário de ideias direcionado a alcançar as flores e os frutos necessários ao amanhã mais luminoso da vida.

Eis o programa:

"Sexualidade, autoestima e qualidade de vida", com Zenilce Bruno, sexóloga;

"Promovendo o sucesso e a felicidade no ambiente de trabalho e na família", com o educador Nazareno de Oliveira;

"A Vida Plena aos 50 com alegrias, saúde e amizades", com dra. Erotilde Honório, médica e professora;

"Inteligência Artificial - uma fonte de descobertas e novas alternativas", com professor Mauro Oliveira;

"Empreendedorismo: capacitação, ganhos e desafios", com o arquiteto Joaquim Cartaxo, presidente do Sebrae/CE.

Mais: "A Inteligência Social a favor do Branding e o Protagonismo Feminino", com Vini Fernandes, gerente de Marketing e Inteligência Social do Grupo Marquise;

"Compreendendo o autismo e o TDAH", com o neurologista José Araújo Andrade Neto.

Cases de sucesso serão apresentados, direcionando ações realizadas e sustentação de sonhos e ideias para assegurar projetos empresariais.

Chegou o dia de mais um Seminário Missão Mulher. Aplausos!

1. A 3ª Conferência Internacional sobre Clima e Desenvolvimento em Regiões Áridas, Semiáridas e Subúmidas Secas começa hoje, em Fortaleza, e prossegue até o dia 19, reunindo e concentrando as atenções de cientistas, pesquisadores e governantes do Brasil e do mundo. É presidida pelo cientista e escritor Rocha Magalhães, que destaca: em entrevista exclusiva à coluna, o cearense Rocha Magalhães, presidente da ICID III, informou que os objetivos do INSA (Instituto Nacional do Semiárido) relacionados à COP30, ou Conferência das Partes, que acontecerá em Belém, a maior instância de decisão climática da Convenção do Clima, estão bem definidos.

2. "A Conferência é fundamental para as regiões semiáridas do planeta, não só do Brasil ou do Nordeste. E o nosso objetivo, com a realização da 3ª ICID, é exatamente dar voz às regiões que convivem e enfrentam os problemas das secas, como elemento principal na sua história. Aqui, um dos benefícios é este: dar voz a quem, de outra forma, não tem voz, não é ouvido, não participa das decisões. Para isso", prossegue Magalhães, "vamos elaborar uma Declaração de Fortaleza e um documento específico para apresentar na COP30."

3. O evento atrai muitos olhares de estudiosos e cientistas. E aqui está o presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, mais os embaixadores do Reino Unido, França e Marrocos, além de ministros, governadores do Nordeste e líderes de entidades ligadas aos temas da Conferência.

O Sistema Fecomércio foi homenageado com o Prêmio Fenacce, entregue no Centro de Eventos do Ceará, durante a solenidade que marcou a abertura do Festival Nacional de Arte e Cultura, encerrado ontem. A honraria reconhece instituições que fortalecem o artesanato e a cultura regional. O vice-presidente da Fecomércio, Luiz Fernando Bittencourt, recebeu a homenagem em nome de Luiz Gastão, presidente da Fecomércio. O Sesc participou da Fenacce com uma série de apresentações culturais. O Senac levou ao público oficinas de gastronomia e de artesanato.

Lewton Monteiro Jr. realizou, no último dia 11, em sua Peugeot, um coquetel reunindo amigos e clientes para apresentar o Novo 208 e o 2008 Híbridos, registrando uma nova tecnologia e muito mais beleza.

A 23ª edição da campanha Doe de Coração foi lançada no último dia 2 de setembro, em solenidade na Unifor. Com o slogan "Doe medula. Doe vida. Doe de coração.", a campanha objetiva conscientizar a comunidade acadêmica e a sociedade sobre a importância da doação de medula óssea. Estende-se por todo o mês de setembro, com ações sociais, episódios de podcast, exibição permanente de filmes e jornada acadêmica. Confira a programação: www.unifor.br/doedecoracao

Para garantir um momento musical, louvando a Música Popular Brasileira vai estar, hoje, no Seminário Missão Mulher, o Trio de Cordas da Casa de Vovó Dedé, uma central de música, cultura e tecnologia reunindo crianças e jovens em jornadas educacionais e profissionais impulsionando o prazer de viver e ser feliz. De tão importante para o desenvolvimento das ações femininas, elevando as técnicas, ideias e posicionamentos inovadores, o evento do O POVO tem o patrocínio de Sebrae, Fiec/Sesi e Marquise, o apoio do Governo do Estado/Secretaria das Mulheres, Assembleia Legislativa do Ceará, Colégio Master, Granja Regina, Spetacollare e Ilumiê.

Integrantes do Rotary Club Fortaleza Planalto, presidido por Antônio Filgueiras Lima Neto, estiveram reunidos meio-dia de quinta-feira a assistindo a uma palestra do companheiro Nazareno de Oliveira sobre o Desenvolvimento das Escolas Particulares do Ceará e também um enfoque sentimental sobre a chegada do ITA no Ceará, projeto que ele fez parte de seu nascedouro, no anos 1980.

A noite foi de letras e afetos. Sim, último dia 10, fim de tarde os presidentes do Ideal Clube, Fernando Esteves e Amarílio Cavalcante da Academia Cearense de Letras, Tales de Sá Cavalcante realizaram evento cultural, comandado pelo acadêmico Carlos Augusto Viana, para dissertar a "Poesia de Lúcio Alcântara".