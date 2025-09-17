E... As mulheres se encontraram PARA AVALIAR A VIDA E A ALEGRIA

Foto: JoaoFilho Tavares Nazareno de Oliveira

Missão Mulher. A sua quinta edição manteve a marca do sucesso registrada no nível dos palestrantes Vini Fernandes, Zenilce Bruno, Erotilde Honório, Nazareno de Oliveira, Joaquim Cartaxo, Mauro Oliveira e José Araújo Andrade Neto, todos apresentando temas palpitantes e necessários ao processo de inovação e de felicidade das participantes.

No cenário bonito e acolhedor do Hotel Gran Marquise, o evento teve em sua recepção uma instalação site specific do artista José Guedes, simbolizando flores brancas. E a música linda do quinteto da Casa de Vovó Dedé interpretando peças da Música Popular Brasileira.

Na apresentação do temário, assuntos importantes como Sexualidade, Inteligência Artificial, Sucesso e Felicidade, Empreendedorismo, Saúde e a Beleza e Alegria da Vida 50 . O último tema gerou mais atenção das participantes: o médico neurologista José Araújo Andrade Neto apresentou: "Como compreender o autismo e o TDAH".

Coroando de encantos, o Seminário Missão Mulher apresentou a educadora Nildes Alencar comentando e lançando seu livro das Edições Demócrito Rocha, "As Travessuras de Nide e Tito", além de sorteios de brindes e um coffee break saborosíssimo para energizar ainda mais a multidão de mulheres presentes.

Na relação de patrocínios e apoiadores estavam: Governo do Estado (Secretaria das mulheres), Alece, Granja Regina, Colégio Master, Spetacollare e Illumê. Patrocínio: Marquise, Sebrae e Fiec/Sesi.