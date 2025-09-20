Ela é um espelho da beleza divina

Foto: JoaoFilho Tavares Firmo Camurça, Lucio Alcantara, Roberto Pessoa e Larissa Camurça

É tempo de louvar Santa Terezinha, a santinha das rosas, do amor lindo a Jesus, da serenidade no olhar e nas palavras, levando alegria aos seus devotos e também reflexões sobre sua vida.

O arcebispo de Fortaleza, dom Gregório Paixão, enviou para os nossos leitores sua mensagem expressiva. E diz:

"Hoje, nosso coração recorda uma flor delicada do Carmelo, um manto de misericórdia que envolveu o mundo. Eu falo de Santa Terezinha, um vaso precioso de pureza, como o lírio que se abre ao sol nascente da graça, como vemos aqui aqueles que nascem na terra do Ceará. Na pequenez de seus passos, ela nos revela a grandeza de um amor que não conhece limites.

A alma de Santa Terezinha, inegavelmente, é um espelho da beleza divina que reflete a bondade infinita de Jesus. A alma dessa carmelita francesa se tornou um farol de esperança, guiando aqueles que buscam a paz e a alegria que só Deus pode dar.

Assim, alegremo-nos por termos tão grande irmã diante da face de Deus e pensemos que se cumpre em nossa vida o que ela prometeu, ou seja, fazer chover do céu pétalas de graças, símbolo de sua intercessão amorosa junto ao trono do Altíssimo. Que Santa Terezinha interceda por todos nós."

O novenário de Santa Terezinha do Menino Jesus começa na próxima segunda, 22 de setembro, e se estende até o dia 1º de outubro, data dedicada à Santa das Rosas.

No Carmelo Santa Terezinha, em Fortaleza, o tema será "A santidade em Santa Terezinha", e a novena começa às 19h, seguida de missa nos dias da semana. No sábado e no domingo, a novena tem início às 18h, também seguida de missa. No dia 1º de outubro haverá duas celebrações: às 8h30 e ao meio-dia.

Após todas as missas celebradas, há a bênção das rosas, que os fiéis levam como sinal de graça e devoção.

No Carmelo, há a venda de produtos religiosos fabricados pelas irmãs carmelitas — desde terços a imagens. O Carmelo de Santa Terezinha fica localizado na avenida Alberto Craveiro, 1680 - Dias Macêdo.

Projeto Ari de Sá Cvalcante

Guida e Oto de Sá Cavalcante em visita à obra do Ari de Sá da avenida Luciano Carneiro Crédito: Arquivo pessoal

Mais uma unidade projetada entre a modernidade e o fazer educativo marcará o ano de 2026. Sim, na Av. Luciano Carneiro será entregue, em junho do próximo ano, o colégio da cadeia de ensino Ari de Sá. A área construída é de 46.000 m².

Lá funcionarão Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Terá duas amplas bibliotecas, duas salas de robótica, rua interna, piscina semiolímpica para os maiores e duas piscinas infantis, além de oito quadras esportivas, amplas áreas de recreação e gerador de energia para atender todas as áreas da escola e outras unidades mais.

SEREIA DE OURO

Iluminando o cenário das belas solenidades, acontece no Ideal Clube, no próximo dia 26, às 20 horas, mais uma edição da Sereia de Ouro.

Adriana Costa e Forti Crédito: Arquivo pessoal Guiomar Marinho Crédito: Arquivo pessoal

O Grupo Edson Queiroz conferirá o troféu à médica e pesquisadora Adriana Costa e Forti, à artista Guiomar Marinho, ao empresário Oto de Sá Cavalcante e ao empresário e político Tasso Jereissati.

O evento, iniciado em 1971 pelo grande empreendedor Edson Queiroz, tem até hoje celebrado o trabalho daqueles que sabem realmente colaborar com a história do Ceará.

Comemoração especial

A comunidade da Paróquia da Paz comemorará as três décadas de entrega, fé e serviço de padre Oliveira Braga Rodrigues ao chamado de Deus.

Uma missa solene, concelebrada pelos bispos dom José Antonio, dom Vasconcelos e dom Rosalvo (bispo de Itapipoca, sua terra natal), está programada para as 18 horas da segunda-feira, 22, na igreja matriz da Paróquia da Paz.

Padre Oliveira, em sua simplicidade e dedicação total à Igreja e aos seus seguidores, mantém nestes 30 anos um trabalho intenso de acolhida ao "seu rebanho", fazendo lembrar que Deus está sempre em busca do homem, abençoando e perdoando.

Assim, padre Oliveira sabe pregar a graça da salvação, o amor a Deus Pai, cheio de misericórdia e bondade, celebrando também o culto a Nossa Senhora, além de fortalecer as obras sociais aos necessitados.

Em tudo, semeando a paz e orientando seus fiéis a cultivar a fé, a esperança e a caridade. Parabéns e bênçãos!

Inauguração da Casa de Roberto Pessoa

Ele, empresário e político, soube marcar a chegada de seus 82 anos com a inauguração de um espaço museulógico denominado Casa de Roberto Pessoa.

A festa celebrou também os 62 anos da Emape Alimentos, atraindo amigos e correligionários, como Lúcio Alcântara e João Dummar Neto, presidente executivo do O POVO.

Ausente a deputada federal Fernanda Pessoa, filha querida do aniversariante, que estava no Uruguai tomando posse como parlamentar no ParlaSul.

Ao lado da esposa Maria José, filhos, netos, bisnetos e demais familiares, Roberto Pessoa distribuía alegria, alegria.

Mazé e Roberto Pessoa Crédito: JoaoFilho Tavares Familia Pessoa Crédito: JoaoFilho Tavares Firmo Camurça, Lucio Alcantara, Roberto Pessoa e Larissa Camurça




