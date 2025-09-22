DIREITO DESPORTIVO: LUZES

Foto: Arquivo pessoal Advogado especialista Mauricio de Figueiredo Corrêa da Veiga

Está em alta o Direito Desportivo, especialidade nova, mas importantíssima. Para clarear o tema, entrevistamos um profissional da área, Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga, que mantém em Brasília a "Corrêa da Veiga Advogados", e dele colhemos informações preciosas. A importância de um advogado especialista em Direito Desportivo, destaca Maurício, é de altíssima relevância, porque será o advogado com essa especialidade que terá condições de prestar uma assessoria mais específica e direcionada. Como é uma área ainda pouco explorada, existem nuances que exigem um conhecimento multidisciplinar e transversal.

- O que isso quer dizer?

É preciso ter conhecimento de outras áreas do Direito, áreas que envolvem governança para questões relacionadas à compliance, áreas que envolvem Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Comercial e Direito do Trabalho, porque são áreas que se comunicam dentro do Direito Desportivo, principalmente quando se fala de sociedade anônima do futebol, que é uma realidade iniciada no Brasil em 2023. Portanto, é necessário um advogado que tenha experiência não só das leis que regem a atividade no desporto, mas que também conheça os regulamentos da FIFA. Ela dá as diretrizes - isso falando do futebol - para toda a modalidade, e essas diretrizes influenciam a legislação ordinária de cada país. Por exemplo, a Lei Pelé, no Brasil, tem alguns artigos inspirados em regulamentos da FIFA, ou seja, um regulamento privado que foi incorporado ao ordenamento jurídico do Brasil, especificamente, e de outros países, por meio de suas leis ordinárias. Assim, o advogado que domina não apenas a legislação, mas também esses regulamentos internacionais, poderá prestar uma assessoria condigna,

eficaz e segura para o seu cliente,

finalizou o entrevistado.

Entre a expectativa de poder ver e aplaudir a Edisca, uma escola de arte dirigida pela talentosa professora Dora Andrade, exercendo ali sua maternidade artística para centenas de crianças e jovens, vamos poder assistir a um ensaio aberto do espetáculo Koi-Guera, amanhã, início da noite. Sabemos que será uma oportunidade de acompanhar em primeira mão o que vem por aí nesta nova temporada do espetáculo, retornando aos palcos após 27 anos de sua criação, e continuando sempre bonito, atual e mantendo toda a força criativa para a formação de seus alunos, devotados ao ensino

e à aprendizagem.

Sobre as alegrias pelo sucesso de seus negócios, Daniela Braga, fundadora e CEO do Grupo Espaço Belíssima, e a empresária Katiana Braga, nova sócia da operação, receberam clientes, parceiros e amigos para brindar a inauguração da quinta unidade do grupo, no Cocó, Av. Eng. Santana Júnior, 2790. A nova Casa tem 400 m² de estrutura moderna, ambientes planejados e serviços idealizados para proporcionar ainda mais conforto e bem-estar aos clientes, mantendo assim o projeto já consolidado nas unidades do Parque Iracema, Guararapes, Passaré e Maraponga. Uma reafirmação do Espaço Belíssima de liderança no mercado de beleza do Ceará.

Dois grandes programas marcaram a semana que passou. 1. Os poetas Juarez Leitão, Geraldo Amâncio e Wanderley Pereira lançaram no Ideal Clube, na noite do dia 19, os livros "O Menino que Virou Pássaro" e "De Repente Cantoria". Em discursos curtos, garantindo espaços para as boas conversas, o poeta Carlos Augusto Viana fez o primeiro pronunciamento, apresentando as obras e os escritores. Depois, Juarez falou lindamente sobre a felicidade e o encontro de amigos, e Geraldo Amâncio, lembrando a amizade e o potencial do jornalista e trovador Wanderley Pereira, relatou também as circunstâncias de suas trajetórias de repentista.

Noite agradabilíssima.

Mais um programa colorido de criatividade, arte e animação aconteceu sábado, 20, na Agenda Soberania Digital Ceará - CAIS (Av. Almirante Barroso, 500). O professor Mauro Oliveira, afirmando que ali era possível uma reunião para refletir sobre a nossa autonomia no mundo digital, fez, às 10 horas, a abertura da Mostra de Ciência, Arte, Inovação e Sustentabilidade, reunindo 20 entidades. À tarde houve o II Encontro Estadual "Soberania Digital Já" e o lançamento do livro Soberania Digital. À noite, a programação trouxe "Kartas Kafka", com leitura de Ricardo Guilherme & Tiago Arraes, seguindo-se um coquetel e o show Samba Sombrio, com Daniel Medina.

A Imagem Brasil Galeria convida para a exposição "Universo Particular", uma seleção do acervo de Gentil Barreira e Patricia Veloso, em diálogo com obras da própria Galeria. Memórias, afetos e muitas histórias compõem uma trajetória de quatro décadas dedicadas à arte e suas múltiplas formas de expressão. Foi um encontro especial, para um sábado de cores amigas, no endereço da Rua Rocha Lima, 1707.

Entre novidades da gastronomia e boas companhias, o restaurante Regina Diógenes e a LC Corporate abriram as portas da nova unidade, garantindo ali se projetar uma experiência única, onde sabor, sofisticação e aconchego se unem em perfeita harmonia.

Essa exposição celebra, com arte e estética, a trajetória inspiradora de um médico e docente que soube aproximar a academia aos desafios da promoção do parto humanizado, em um diálogo respeitoso entre a ciência e os valores e saberes das comunidades, explicou o médico João Macedo, na abertura da mostra em homenagem ao médico Galba Araújo. E foi mais adiante, informando que há peças, equipamentos e instrumentos utilizados no parto, destacando as cadeiras obstétricas projetadas pelo Dr. Galba e sua evolução ao longo do tempo. Um objeto curioso é a vértebra de uma baleia que encalhou na Praia do Cumbuco e passou a ser usada, na época, pelas gestantes da localidade como banco de parto.

As palavras e explicações do médico João Macedo, diretor da Faculdade de Medicina da UFC, ocuparam seu discurso na abertura, no último dia 17, da mostra "O Tributo a Galba de Araújo - Humanizando a Tessitura da Vida", que permanecerá aberta à visitação até 17 de outubro, na Galeria Perspectivas Cruzadas Famed/UFC. Eugenie Neri Viana é a curadora. Carlos Augusto Alencar é o coordenador do projeto de extensão "Museu do Parto" e professor da Faculdade de Medicina.