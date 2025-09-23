É primavera: na luminosidade da estação, vale cultivar a alegria e o encantamento?

Foto: Reprodução/Pinterest Ipê amarelo uma união com a natureza

Ocorreu, na última segunda-feira, às 15h19, o equinócio da primavera, aqui no hemisfério Sul. É a estação mais linda e mais colorida do ano, que se prolonga até 21 de dezembro. Flores, cores e energia nova se espalham naturalmente, motivando a alegria e a sensação de renovação. Em Fortaleza, de tanta luz, a primavera é muito bem recebida, e vemos o sol nascer mais cedo, as árvores ficarem mais viçosas e as flores mais abertas.

E como é bom acordar, abrir a janela e receber esta luminosidade como uma bênção de Deus, sentindo a energia cheirosa e fresca da natureza. Nos unimos àqueles que pensam bonito sobre a vida e sabem, em meio às paisagens tristes do mundo e às dores que dominam também parte da população, desvendar o azul da esperança e ser fonte de luz e comunicaçao de afeto e generosidade.

Que saibamos curitr o encantamento pelo milagre da vida e cantar, conversar e rezar. É primavera!

Segurança pública e modernização fiscal foram os temas discutidos no seminário "O papel do Parlamento e a importância do Congresso para o desenvolvimento do País", realizado em Fortaleza, na última sexta-feira (19/9), pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), em parceria com a Fecomércio Ceará. O encontro aconteceu no auditório do Senac Aldeota e reuniu lideranças políticas, empresariais e institucionais para discutir temas estratégicos para o ambiente de negócios no Brasil.

Liderado pelo presidente do Sistema Fecomércio-CE, Luiz Gastão, que é deputado federal (PSD-CE) e que coordena a área de Micro e Pequenas Empresas da FPE, o evento promoveu dois painéis.

Na opinião de Luiz Gastão, "eventos como este permitem um diálogo direto e transparente entre empreendedores e parlamentares, possibilitando que as demandas da sociedade sejam ouvidas e transformadas em políticas públicas".

Fortaleza festeja a fertilidade do audiovisual com a realização, desde sábado, da 35ª edição do Cine Ceará, no Cineteatro São Luiz, no Cinema do Dragão, no Hotel Sonata de Iracema e na Praça dos Leões.

O evento, palco de exibição de importantes produções, é ponto de encontro para informações, troca de ideias e projetos, além de valorizar a produção de filmes cearenses. Tudo isso e muito mais fortalecido pelo talento e compromisso de Wolney Oliveira que, há anos, assimilando os sonhos e ideias de seu pai, Eusélio Oliveira, realiza, e mostra ao publico a arte a cultura e as aspiraçôes humanas.

Sexta-feira, 26, o Ideal Clube será cenário da solenidade de entrega do Troféu Sereia de Ouro à médica e pesquisadora Adriana Forti, à artista plástica Guiomar Marinho, ao empresário Oto de Sá Cavalcante e ao empresário e político Tasso Jereissati, este devendo agradecer a honraria em nome dos agraciados. A música dominante será interpretada pela Orquestra da Unifor, e a decoração do clube receberá a assinatura de Dito Machado.

A manhã de sábado, 20 de setembro, teve a revelação mais bonita de um sonho germinado, atualmente sabendo contar sua história e mostrar os frutos de sementes cultivadas por um casal apaixonado, não só pela vida amorosa, bem celebrada, mas pelo trabalho exercido através da fotografia. E esta fotografia é a forma de mostrar criatividade, beleza, é resultado de pesquisas sobre pessoas e fatos captados pela lente de Gentil Barreira.

Ele e sua, nossa querida Patrícia Veloso comemoraram o bem-querer com um encontro de amigos, em sua Imagem Brasil Galeria, onde está a exposição "Universo Particular", uma seleção do acervo e um diálogo com obras da própria Galeria. Memórias, afetos e muitas histórias compondo uma trajetória de quatro décadas dedicadas à arte e suas múltiplas formas de expressão.



